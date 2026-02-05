ETV Bharat / state

ગ્રામ વિકાસથી લઇને ગિફ્ટ સિટી સુધીનાં ક્ષેત્રોને સર્વગ્રાહી વિકાસથી આવરી લેતું કેન્દ્રીય બજેટ ગુજરાત માટે લાભદાયક: CM

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વિઝનરી લીડરશીપમાં વિકસિત ભારત માટેનો ક્વોન્ટમ જમ્પ આપતું કેન્દ્રીય બજેટ છે: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની કેન્દ્રીય બજેટ અંગે પત્રકાર પરિષદ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની કેન્દ્રીય બજેટ અંગે પત્રકાર પરિષદ (X/CMO Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 5, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કેન્દ્રીય બજેટ 2026ને ત્રણ મુખ્ય કર્તવ્યોના આધાર પર વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટેની મજબૂત પીઠિકા તૈયાર કરનારું બજેટ ગણાવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ બજેટ આર્થિક વૃદ્ધિને વેગ આપીને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ, લોકોની અપેક્ષા પૂર્ણ કરીને કેપેસિટી બિલ્ડિંગ દ્વારા જનભાગીદારી અને સૌના સાથ સૌના વિકાસને આગળ ધપાવવાની પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતિબિંબ છે.

ગાંધીનગરમાં આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં મુખ્યમંત્રીએ કેન્દ્રીય બજેટને આવકાર આપતા ગુજરાતને થનારા વિવિધ લાભોની વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. આ પત્રકાર પરિષદમાં નાણાંમંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ, નાણાં વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ ટી. નટરાજન તેમજ મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવ સંજીવ કુમાર હાજર રહ્યા હતા.

મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનરી નેતૃત્વમાં આ બજેટ રિફોર્મ એક્સપ્રેસને વધુ ગતિ આપતું અને વિકસિત ભારત માટે ક્વોન્ટમ જમ્પ સમાન છે. ભારત ત્રીજી સૌથી મોટી આર્થિક શક્તિ બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે આ બજેટ આત્મનિર્ભર અને વિકસિત ભારતના લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે.

તેમણે જણાવ્યું કે, ફાર્મા સેક્ટરમાં 10 હજાર કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી સાથે બાયોફાર્મા શક્તિ કાર્યક્રમ દ્વારા દેશને ગ્લોબલ બાયોફાર્મા મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનાવવાનો ઉદ્દેશ રાખવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રમાં અગ્રણી હોવાથી આ યોજનાનો રાજ્યને વિશેષ લાભ મળશે.

કેન્દ્રીય બજેટમાં ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને પ્રોત્સાહન આપવા જાહેર કરેલી છ યોજનાઓ રાજ્યના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને વધુ વેગ આપશે તેમ પણ તેમણે ઉમેર્યું. ગુજરાતમાં 42.9 લાખથી વધુ MSME એકમો રાજ્યના અર્થતંત્રની બેકબોન છે તેમ જણાવીને મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, બજેટમાં “ચેમ્પિયન MSME”ના નિર્માણ માટે 10 હજાર કરોડ રૂપિયાનું SME ફંડ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી MSME સેક્ટરમાં લિક્વિડિટી વધશે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ગુજરાત ચાર સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ સાથે દેશનું સેમિકન્ડક્ટર હબ બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે અને બજેટમાં જાહેર થયેલ ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન 2.0થી રાજ્યને વિશેષ લાભ મળશે. પીએમ ગતિશક્તિ હેઠળ DMIC ફ્રેઇટ રૂટના નેટવર્કથી લોજિસ્ટિક સપોર્ટ મજબૂત બન્યો છે. હવે દાનકુનીથી સુરત સુધીના નવા ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોરથી રાજ્યના ઉદ્યોગ અને ઉત્પાદન ક્ષેત્રને ઝડપી લોજિસ્ટિક સેવાઓ ઉપલબ્ધ થશે તેમ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું.

ફિનટેક હબ ગિફ્ટ સિટીમાં ટેક્સ હોલીડે 10 વર્ષથી વધારીને 20 વર્ષ કરવાની જાહેરાતને આવકારતાં તેમણે કહ્યું કે, આ પગલાથી ગિફ્ટ સિટીમાં લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે ઇન્વેસ્ટર્સનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બનશે.

બજેટમાં 5 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા ટીયર-2 અને ટીયર-3 શહેરોને સિટી ઇકોનોમિક રિજન તરીકે વિકસાવવાની જાહેરાતના પરિણામે મોટા શહેરોની સાથે નાના શહેરોનો વિકાસ પણ ઝડપી બનશે તેવો વિશ્વાસ મુખ્યમંત્રીએ વ્યક્ત કર્યો.

આવનારા સમયમાં ગુજરાત કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની કરવા સજ્જ છે અને બજેટમાં જાહેર થયેલ ખેલો ઇન્ડિયા મિશનથી રાજ્યના સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરને વધુ પ્રેરણા અને બળ મળશે તેમ તેમણે જણાવ્યું.

મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે ગુજરાતના નેશનલ ગ્રોથમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાનને ધ્યાનમાં રાખીને 16માં નાણાંપંચ અંતર્ગત રાજ્યનું સેન્ટ્રલ ડીવોલ્યુશન 3.48 ટકાથી વધારીને 3.75 ટકા કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી ગ્રામીણ વિસ્તારો સહિત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસને વેગ મળશે.

યુવાનો માટે રોજગાર સર્જન અંગે તેમણે જણાવ્યું કે AVGC (એનિમેશન, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ, ગેમિંગ અને કોમિક્સ) સેક્ટરમાં 2030 સુધીમાં 20 લાખ પ્રોફેશનલ તૈયાર કરવાનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે. આ માટે દેશભરમાં 15 હજાર શાળાઓ અને 500 કોલેજોમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર લેબ સ્થાપવામાં આવશે, જેનાથી ગુજરાતના યુવાનોને વિશેષ લાભ મળશે.

આ પણ વાંચો:

  1. અમદાવાદ: ભારે વિરોધ બાદ AMC કમિશનરનો નિર્ણય, નવું કતલખાનું બનાવવાનો નિર્ણય પડતો મૂક્યો
  2. સાવરકુંડલામાં SIR પ્રક્રિયા મુદ્દે કોંગ્રેસનો ઉગ્ર વિરોધ, પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર આપ્યું
  3. જૂનાગઢ: કોરોનાકાળથી સિટી બસ સેવા ઠપ્પ, સ્થાનિકો બેહાલ, તંત્ર બેદરકાર

TAGGED:

UNION BUDGET
CM BHUPENDRA PATEL
GUJARAT CM
કેન્દ્રિય બજેટ
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.