ETV Bharat / state

દાઉદી વ્હોરા સમાજ ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક માળખાને વધુ સમૃદ્ધ બનાવે છે: CM ભુપેન્દ્ર પટેલ

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદ સ્થિત દાઉદી વ્હોરા સમાજના સર્વોચ્ચ ધર્મગુરુ સૈયદના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન સાહેબની મઝાર-એ-કુત્બી પહોંચ્યા હતા,મુસ્લિમ ધર્મગુરૂઓ અને આગેવાનો સાથે વાતચીત કરી હતી.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 7:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગઈકાલે 17 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદ સ્થિત દાઉદી વ્હોરા સમાજના સર્વોચ્ચ ધર્મગુરુ સૈયદના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન સાહેબની મઝાર-એ-કુત્બી પહોંચ્યાં હતાં.

દાઉદી વ્હોરા સમાજ અને ગુજરાત રાજ્ય વચ્ચેના સદીઓ જૂના સંબંધોને પ્રતિબિંબિત કરતી આ મુલાકાત દરમિયાન સૈયદના સાહેબે જનકલ્યાણ, સામાજિક સમરસતા અને જવાબદાર નાગરિકત્વના મહત્ત્વ વિશે ચર્ચા કરીને અમદાવાદના સતત થઈ રહેલા વિકાસ તેમજ શહેરની વ્યવસ્થા અને નાગરિક સુખાકારી બાબતે મુખ્યપ્રધાને પ્રશંસા વ્યક્ત કરી હતી.

મુખ્યમંત્રીએ સામાજિક કલ્યાણ, શિક્ષણ અને નાગરિક જીવનમાં દાઉદી વ્હોરા સમાજના યોગદાનની સરાહના કરતાં જણાવ્યું હતું કે, દાઉદી વ્હોરા સમાજ ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક માળખાને વધુ સમૃદ્ધ બનાવે છે.

CMએ મુસ્લિમ ધર્મગુરૂ સાથે કરી સૌજન્ય મુલાકાત
CMએ મુસ્લિમ ધર્મગુરૂ સાથે કરી સૌજન્ય મુલાકાત (Etv Bharat Gujarat)

મુખ્યમંત્રીએ આ અવસરે 32મા દાઈ સૈયદના કુતબખાન કુતબુદ્દીન સાહેબની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે તેમની દરગાહ પર પુષ્પો ચડાવ્યા હતા, અને શહેરમાં આ સમાજના ઇતિહાસ અને વારસાને બિરદાવ્યો હતો.

  1. 'પ્રમુખવરણી અમૃત મહોત્સવ'નો ભવ્ય સમાપન સમારોહ, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને CM પટેલની ખાસ ઉપસ્થિતિ
  2. ખોડલધામ મંદિર ખાતે સન્માન સમારોહ યોજાયો, CM પટેલે કહ્યું-"અહીં મા ખોડલ સાક્ષાત હોય તેમ લાગ્યું"

TAGGED:

CM BHUPENDRA PATEL
DAWOODI BOHRA COMMUNITY
SYEDNA MUFADDAL SAIFUDDIN SAHEB
AHMEDABAD NEWS
MUSLIM SHRINE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.