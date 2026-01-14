ETV Bharat / state

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વાડીગામના રહેવાસીઓ સાથે પતંગ ઉડાડીને ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરી

મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના તમામ નાગરિકોને મકરસંક્રાંતિની શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિની શુભેચ્છા પાઠવી.

ભૂપેન્દ્ર પટેલે વાડીગામના રહેવાસીઓ સાથે પતંગ ઉડાડીને ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરી
ભૂપેન્દ્ર પટેલે વાડીગામના રહેવાસીઓ સાથે પતંગ ઉડાડીને ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 14, 2026 at 4:20 PM IST

ગાંધીનગર : મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદના ઐતિહાસિક દરિયાપુર વિસ્તારના વાડીગામ ખાતે રહેવાસીઓ સાથે મકરસંક્રાંતિ પર્વની ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના તમામ નાગરિકોને મકરસંક્રાંતિની શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિની શુભેચ્છા પાઠવી.

જેમ પતંગ આકાશમાં ઉંચાઈઓ પર ઉડે છે, તેવી જ રીતે ગુજરાત પણ વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરે તેવી શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરતા, મુખ્યમંત્રીએ વાડીગામના મૂળજી પારેખની પોળ ખાતે પતંગ ઉડાડીને ઉત્સવનો આનંદ માણ્યો. રહેવાસીઓમાં તેમની હાજરીથી નોંધપાત્ર ઉત્સાહ પેદા થયો.

અમદાવાદ પોળના રહેવાસીઓએ મુખ્યમંત્રીનું તેમના ટેરેસ પરથી ઉલ્લાસ અને ઉષ્માભર્યા અભિવાદન સાથે સ્વાગત કર્યું. મુખ્યમંત્રીએ તેમનું સ્વાગત કર્યું અને તેમના ઉત્સાહને પ્રોત્સાહન આપ્યું.

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીની સાથે અમદાવાદના સાંસદ દિનેશ મકવાણા, દરિયાપુરના ધારાસભ્ય કૌશિક જૈન, સ્થાનિક કાઉન્સિલરો અને અન્ય રાજકીય નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી સાથે પતંગ ઉડાવવાની તકે મકરસંક્રાંતિની ઉજવણીને ઉપસ્થિત લોકો અને પતંગ પ્રેમીઓ માટે યાદગાર અનુભવ બનાવ્યો.

