CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે આઠમા નોરતે મા અંબાજીના ચરણોમાં ઝુકાવ્યું શીશ, જનતાની સુખાકારી માટે કરી પ્રાર્થના
નવરાત્રિના આઠમા નોરતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અંબાજીમાં પૂજા-અર્ચના કરી હતી અને ગુજરાતના વિકાસ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
Published : October 18, 2026 at 5:37 PM IST
અંબાજીઃ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે શારદીય નવરાત્રિ પર્વમાં આદ્યશક્તિ મા અંબાજીના દર્શન અર્ચન કર્યા. ગુજરાત સતત વિકાસ અને સમૃદ્ધિના શિખરો સર કરે તેવી પ્રાર્થના સાથે મુખ્યમંત્રીએ જગતજનની મા જગદંબાના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવ્યું હતું.
શારદીય નવરાત્રિના આઠમા નોરતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે પહોંચીને જગતજનની મા અંબેના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક શીશ ઝુકાવ્યું હતું. મહાઅષ્ટમીના પવિત્ર અને ફળદાયી અવસરે મુખ્યમંત્રીએ સુપ્રસિદ્ધ 61 શક્તિપીઠ પૈકીના મુખ્ય એવા અંબાજી મંદિરમાં વિધિવત પૂજા-અર્ચના અને દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી.
શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે જગતજનની મા જગદંબાની વિશેષ પૂજા અને આરતી મુખ્યમંત્રીએ સંપન્ન કરી હતી. આ અવસરે તેમણે જનતાની સુખાકારી, નિરામય સ્વાસ્થ્ય અને સર્વાંગી પ્રગતિ માટે મા અંબેના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરી હતી.
ગુજરાત સતત વિકાસના નવા શિખરો સર કરે, રાજ્યમાં શાંતિ, સમરસતા અને સમૃદ્ધિ કાયમ રહે તથા વિકાસની યાત્રાને મા આદ્યશક્તિના આશીર્વાદ સદાય મળતા રહે તેવી મંગલકામના મુખ્યમંત્રીએ વ્યક્ત કરી હતી.
દર્શન-પૂજન બાદ મુખ્યમંત્રીએ નવરાત્રિ પર્વ દરમિયાન દૂર-દૂરથી અંબાજી દર્શને આવતા માઈભક્તો માટે કરવામાં આવેલી સુવિધાઓ, સુરક્ષા અને દર્શન વ્યવસ્થા અંગે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પાસેથી જાણકારી મેળવી હતી. મંદિર પરિસરમાં ઉપસ્થિત વિશાળ શ્રદ્ધાળુ સમુદાયે જય અંબેના જયઘોષ સાથે મુખ્યમંત્રીનું અભિવાદન કર્યું હતું.
આ પ્રસંગે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ વસંત પુરોહિત, MLA અનિકેત ઠાકર, MLA માવજી દેસાઈ, જિલ્લા કલેકટર મિહિર પટેલ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી એમ.જે.દવે, પોલીસ અધિક્ષક પ્રશાંત સુમ્બે સહિતના અધિકારીઓ અને મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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