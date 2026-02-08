CM ભુપેન્દ્ર પટેલે સ્નેહનું બંધન નિભાવ્યું, બનાસકાંઠાની ધોરણ 1ની વિદ્યાર્થિને મળવા શાળાએ પહોંચ્યા
બનાસકાંઠાની એક દીકરીએ મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલને વીડિયો સંવાદ દરમિયાન કહ્યું હતું કે, દાદા તમે અમારી શાળામાં અમને મળવા ક્યારે આવશો ? અને CM પહોંચી ગયા...
Published : February 8, 2026 at 10:07 AM IST
બનાસકાંઠા: કોઈ નાની દીકરી મુખ્યમંત્રીને એમ કહે કે દાદા તમે અમારી શાળામાં અમને મળવા ક્યારે આવશો ? અને પછી દાદા આ વાત યાદ રાખીને વચન પાળવા માટે સ્કૂલમાં પહોંચે તો પછી કેવા દ્રશ્યો સર્જાય.. કંઈક આવું જ બનાસકાંઠામાં બન્યું.
એક દીકરીએ વીડિયો સંવાદ સમયે મુખ્યમંત્રીને કહ્યું હતુ કે દાદા તમે અમારી સ્કૂલમાં ક્યારે આવશો ? અને આ વાત યાદ રાખીને તેને આપેલું વચન પાળવા માટે મુખ્યમંત્રી શનિવારે બનાસકાંઠા પહોંચ્યા અને એ દીકરીને મળવા માટે શાળામાં પણ પહોંચ્યા હતા.
CMને શાળાની વિદ્યાર્થિનીની રજૂઆત
આ વાતની શરૂઆત થાય છે, 28 એપ્રિલ 2025 એટલે કે આ દિવસે મુખ્યમંત્રી સાથે સામ્યા પ્રજાપતિ ધોરણ-1 માં ભણતી દીકરીએ વીડિયો સંવાદ દરમિયાન સહજતા સાથે મુખ્યમંત્રીને પૂછ્યું દાદા તમે અમારી શાળામાં અમને મળવા ક્યારે આવશો અને આ નિર્દોષ પ્રશ્ન પર મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે પણ લાગણી સભર જવાબ આપતા કહ્યું હતું કે,'જ્યારે હું ત્યાં આવીશ ત્યારે ચોક્કસ તને મળવા આવીશ'.
વિદ્યાર્થિનીને મળવા શાળાએ પહોંચ્યા CM
CM ભુપેન્દ્ર પટેલ જે દિકરીને મળવા આવ્યા એ દીકરીનું નામ છે સામ્યા પ્રજાપતિ. સામ્યા દાંતીવાડા તાલુકાના ડાંગિયા ગામે આવેલી ઉત્તમપુરા પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 1માં અભ્યાસ કરે છે, અને તેને મુખ્યમંત્રી સાથે વીડિયો સંવાદ કરવાનો મોકો મળ્યો અને આ મોકામાં તેને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને સહજતા સાથે આ સવાલ કર્યો હતો. પરંતુ આ નિર્દોષ સવાલમાં મુખ્યમંત્રીએ આપેલો જવાબ મુખ્યમંત્રીને યાદ હતો અને એટલે જ તેમને આજે બનાસકાંઠામાં પોતાના કાર્યક્રમ દરમિયાન આ શાળામાં જવાનું પસંદ કર્યું એટલું જ નહીં આ દીકરીને મળવા માટેનો મુખ્યમંત્રીએ સમય પણ નીકળ્યો હતો.
વિદ્યાર્થિનીની પાળેલું વચન પાળ્યું
શાળામાં મળવા પહોંચેલા મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સામે સામ્યા પ્રજાપતિએ શ્લોક પાઠ કર્યા અને તેનો પ્રતિસાદ આપતા મુખ્યમંત્રીએ પણ દીકરીને આશીર્વાદ આપ્યા હતા અને કહ્યું કે, તું ભણીને મોટી થઈને કલેક્ટર બનજે અને પછી મને મળવા આવજે. દીકરી સામ્યાએ પણ દ્રઢ વિશ્વાસ સાથે દાદાને વચન આપ્યું કે હું મોટી થઈને તમને ચોક્કસ મળવા આવીશ. મુખ્યમંત્રી અને નાની દીકરી વચ્ચેના આ સંવાદે સૌ કોઈને આનંદિત તો કર્યા પરંતુ ભાવુક પણ કર્યા હતા.
સર્જાયા લાગણીસભર દ્રશ્યો
દીકરી સામ્યા પ્રજાપતિએ મુખ્યમંત્રી સાથેના લાગણીસભર પ્રસંગ અંગે પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, મેં દાદાને કહ્યું હતું કે તમે અમને મળવા આવશો ને? દાદાએ આ વાત યાદ રાખીને આજે મારું અને મારી સ્કૂલનુ સપનું પૂરું કર્યું છે. ત્યારે વડીલ સહજ વાત્સલ્યતા અને માનવીય સંવેદનશીલતાનો પરિચય અવાર-નવાર આપતા રહેલા મુખ્યમંત્રીનો આવો જ એક લાગણીસભર પ્રસંગ બનાસકાંઠામાં પણ ઉત્તમપુરા ડાંગીયા પ્રાથમિક શાળામાં જોવા મળ્યો હતો.
સ્નેહનો સંદેશ
નાની દીકરીનો એક નિર્દોષ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો એટલુ જ નહીં તેને યાદ રાખીને શાળામાં પહોંચીને મુખ્યમંત્રીએ પોતાની સંવેદનશીલતા અને આત્મીય માનવતા અને હૂંફાળા પ્રેમનો એક સંદેશો આપ્યો છે. જે અન્ય નેતાઓને પણ એક નવી જ આત્મીયતા જોડવા અને સંવેદનશીલતા જાળવી રાખવાનું ખૂબ જ સારો સંદેશ આપી રહ્યો છે.