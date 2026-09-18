મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઘાટલોડિયામાં ગણેશોત્સવની ઉજવણીમાં જોડાયા, ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ મેળવ્યા
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઘાટલોડિયા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં ગણેશોત્સવની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો.
Published : September 18, 2026 at 9:02 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઘાટલોડિયા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં ગણેશોત્સવની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો. મુખ્યમંત્રીએ મેમનગરના તરુણ નગર-2 ખાતે ગણેશ પંડાલની મુલાકાત લીધી હતી અને ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. તેમણે આરતીમાં પણ ભાગ લીધો હતો.
મુખ્યમંત્રીએ ગણેશોત્સવની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગણેશોત્સવ ઉજવણીમાં ભાગ લઇને ભક્તોને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. તેમણે ભવ્ય ગણેશ પંડાલો અને મૂર્તિઓની સ્થાપના માટે કરવામાં આવેલી થીમ્સ, સજાવટ અને વ્યવસ્થાઓની પ્રશંસા કરી હતી.
અમદાવાદના મેમનગર વિસ્તારમાં આવેલ તરુણનગર ખાતે સમર્પણ યુવક મંડળ આયોજિત ગણેશોત્સવ પ્રસંગે શ્રદ્ધાળુઓના ઉમંગ અને ભક્તિમાં સહભાગી થઈને વિઘ્નહર્તા દેવના દર્શન કર્યા.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) September 17, 2026
આ પ્રસંગે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્મદિવસ પર સ્થાનિક નાગરિકોએ આશીર્વાદનો દીવો પ્રગટાવીને તેઓશ્રીના… pic.twitter.com/iV3qqVuueC
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે ગણેશોત્સવમાં તેમના ચિત્રને દર્શાવતી રંગોળી બનાવવામાં આવી હતી અને દીવા પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ કલાકૃતિની પ્રશંસા કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ ઉત્સવ દરમિયાન ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ લેવા આવેલા નાગરિકોનું સ્વાગત કર્યું હતું અને બાળકો સાથે ઉષ્માભરી વાતચીત કરી હતી.મુખ્યમંત્રીની મુલાકાત દરમિયાન, અમદાવાદના મેયર હિતેશ બારોટ, શહેર પ્રમુખ પ્રેરક શાહ અને સામાજિક અને રાજકીય નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા.
આ પહેલા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદના જગન્નાથ મંદિરમાં મહા આરતીમાં ભાગ લીધો હતો અને ભગવાન જગન્નાથના આશીર્વાદ માંગ્યા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે, બન્ને મહાનુભાવોએ તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય અને લાંબા આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના પણ કરી હતી.
PM મોદીના જન્મદિવસ અને જાહેર સેવાના 25 વર્ષ નિમિત્તે અમદાવાદના કાંકરિયા લેકફ્રન્ટ ખાતે ‘એક દીપક આશીર્વાદ’ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જ્યાં અમિત શાહ, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને અન્ય મહાનુભાવોએ ‘સેવા સંકલ્પ અભિયાન’ ઉજવણીના ભાગરૂપે મા ભારતીની આરતી કરી હતી.
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