CMએ બોડકદેવમાં નવનિર્મિત સબ-ઝોનલ ઓફિસનું કર્યુ ઉદ્ઘાટન, બંસીભાઈ પ્રાણલાલ પટેલ નામ અપાયું
નવનિર્મિત બોડકદેવ સબ-ઝોનલ ઓફિસનું નામ સ્વર્ગસ્થ બંસીભાઈ પ્રાણલાલ પટેલના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે.
Published : March 8, 2026 at 2:11 PM IST
ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નવનિર્મિત સ્વર્ગસ્થ બંસીભાઈ પ્રાણલાલ પટેલ બોડકદેવ સબ-ઝોનલ ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. મુખ્યમંત્રીએ અન્ય મહાનુભાવો સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નવનિર્મિત સબ-ઝોનલ ઓફિસનું નિરીક્ષણ કર્યું.
આ નવું વહીવટી કેન્દ્ર પશ્ચિમ ઝોનમાં રહેતા લોકોને વધુ વહીવટી સુવિધા પૂરી પાડશે. આ આધુનિક સબ-ઝોનલ ઓફિસના સંચાલનથી, બોડકદેવ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને હવે મુખ્ય ઝોનલ ઓફિસમાં મુસાફરી કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. નવનિર્મિત બોડકદેવ સબ-ઝોનલ ઓફિસ પશ્ચિમ ઝોનના લોકો માટે વહીવટી સુવિધામાં વધારો કરશે અને સેવાઓમાં સુધારો કરશે.
આ ઈમારતમાં કર વસૂલાત માટે આધુનિક સુવિધાઓ, એક નાગરિક કેન્દ્ર અને અસંખ્ય વહીવટી સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે જેનો સીધો લાભ જનતાને થશે. આ સુવિધા પશ્ચિમ અમદાવાદમાં વહીવટી વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવશે અને લોકોનો સમય અને મહેનત બચાવવામાં મદદ કરશે.
મેયર પ્રતિભા જૈન, મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાની, સ્થાનિક ધારાસભ્યો, અગ્રણી નેતાઓ અને મોટી સંખ્યામાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના વરદ્હસ્તે અમદાવાદના ઘાટલોડિયા ખાતે મહેસૂલ વિભાગની સરકારી ચાવડી તથા અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા કચેરીના નવનિર્મિત થનાર ભવનનું ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન થયું હતું.
જિલ્લા વહીવટી તંત્રની આ નવીન કચેરીઓના નિર્માણથી ઘાટલોડિયા વિસ્તારના નાગરિકોને સરકારી સેવાઓ વધુ સુગમતાથી અને એક જ સ્થળે ઉપલબ્ધ થશે.