અમદાવાદ: સતાધાર બ્રિજ ખુલ્લો મુકાયો, હવે વાહનચાલકોએ ત્રણ જંક્શન પર ઊભું રહેવું નહિ પડે

મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલના મતવિસ્તાર ઘાટલોડિયામાં આવેલ સતાધાર ઓવરબ્રિજ કાર્યરત થવાના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યામાં ખૂબ મોટી રાહત મળશે.

અમદાવાદમાં સતાધાર બ્રિજ ખુલ્લો મુકાયો (CMO Gujarat)
Published : March 29, 2026 at 1:37 PM IST

અમદાવાદ: મહાનગર અમદાવાદમાં વિકાસની વણઝાર યથાવત છે, ત્યારે અમદાવાદીઓની સુવિધામાં વધારો કરતી વધુ એક ઓવરફ્લાઈની સેવા નાગરિકોને સમર્પિત કરવામાં આવી છે.

મુખ્યમંત્રી આજે રવિવારે સતાધાર ફ્લાયઓવરનું લોકાર્પણ કરીને શહેરવાસીઓની સેવામાં સમર્પિત કર્યો છે. આ ફ્લાયઓવરને કારણે ખાસ તો ઘાટલોડિયા, ચાણક્યપુરી, થલતેજના દોઢ લાખથી વધુ લોકોને સીધો ફાયદો થશે.

4 લેનનો ફ્લાયઓવર 975 મીટર લાંબો, 16.5 મીટર પહોળો છે. ફ્લાયઓવરને કારણે વાહનચાલકોએ ત્રણ જંક્શન પર ઊભું રહેવું નહિ પડે અને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી પણ રાહત મળશે.

4 લેનનો સત્તાધાર ફ્લાયઓવર 975 મીટર લાંબો, 16.5 મીટર પહોળો (CMO Gujarat)

સતાધાર જંકશનના ઓબ્લીગેટરી સ્પાનની લંબાઈ 35 મીટર અને કલીયર હાઈટ 5.50 મીટર રાખવામા આવી છે. કર્મચારીનગરથી કલાસાગર મોલ તરફ વાહનોની અવરજવર થઈ શકે એ માટે સાંઈબાબા મંદિર જંકશનના સ્પાનની લંબાઈ 20 મીટર તથા કલીયર હાઈટ 3.80 મીટર રાખવામા આવી છે.

ઘાટલોડિયા, ચાણક્યપુરી, થલતેજના દોઢ લાખથી વધુ લોકોને સીધો ફાયદો (CMO Gujarat)

ગુરુકુળ રોડથી સતાધાર જંકશન તરફ વાહનોની અવરજવર થઈ શકે એ માટે સન એન્ડ સ્ટેપ જંકશનના સ્પાનની લંબાઈ 20 મીટર તથા કલીયર હાઈટ 3.50 મીટર રાખવામા આવી છે.

મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે કર્યુ સત્તાધાર બ્રિજનું લોકાર્પણ (CMO Gujarat)

આ પ્રસંગે શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબહેન વાઘેલા, સ્થાનિક ધારાસભ્ય, અમ્યુકોના વહીવટદાર મૂકેશ કુમાર, કમિશનર બંછાનિધિ પાની સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, અમ્યુકોના ભૂતપૂર્વ પદાધિકારીઓ તથા સ્થાનિક લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

