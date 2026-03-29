અમદાવાદ: સતાધાર બ્રિજ ખુલ્લો મુકાયો, હવે વાહનચાલકોએ ત્રણ જંક્શન પર ઊભું રહેવું નહિ પડે
મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલના મતવિસ્તાર ઘાટલોડિયામાં આવેલ સતાધાર ઓવરબ્રિજ કાર્યરત થવાના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યામાં ખૂબ મોટી રાહત મળશે.
Published : March 29, 2026 at 1:37 PM IST
અમદાવાદ: મહાનગર અમદાવાદમાં વિકાસની વણઝાર યથાવત છે, ત્યારે અમદાવાદીઓની સુવિધામાં વધારો કરતી વધુ એક ઓવરફ્લાઈની સેવા નાગરિકોને સમર્પિત કરવામાં આવી છે.
મુખ્યમંત્રી આજે રવિવારે સતાધાર ફ્લાયઓવરનું લોકાર્પણ કરીને શહેરવાસીઓની સેવામાં સમર્પિત કર્યો છે. આ ફ્લાયઓવરને કારણે ખાસ તો ઘાટલોડિયા, ચાણક્યપુરી, થલતેજના દોઢ લાખથી વધુ લોકોને સીધો ફાયદો થશે.
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આજે અમદાવાદના ઘાટલોડિયા વિસ્તારમાં આવેલા સતાધાર જંક્શન પર નવનિર્મિત ફોરલેન ફ્લાયઓવર બ્રિજનું શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબહેન વાઘેલા તથા અન્ય મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં લોકાર્પણ કર્યું હતું.— CMO Gujarat (@CMOGuj) March 29, 2026
4 લેનનો ફ્લાયઓવર 975 મીટર લાંબો, 16.5 મીટર પહોળો છે. ફ્લાયઓવરને કારણે વાહનચાલકોએ ત્રણ જંક્શન પર ઊભું રહેવું નહિ પડે અને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી પણ રાહત મળશે.
સતાધાર જંકશનના ઓબ્લીગેટરી સ્પાનની લંબાઈ 35 મીટર અને કલીયર હાઈટ 5.50 મીટર રાખવામા આવી છે. કર્મચારીનગરથી કલાસાગર મોલ તરફ વાહનોની અવરજવર થઈ શકે એ માટે સાંઈબાબા મંદિર જંકશનના સ્પાનની લંબાઈ 20 મીટર તથા કલીયર હાઈટ 3.80 મીટર રાખવામા આવી છે.
ગુરુકુળ રોડથી સતાધાર જંકશન તરફ વાહનોની અવરજવર થઈ શકે એ માટે સન એન્ડ સ્ટેપ જંકશનના સ્પાનની લંબાઈ 20 મીટર તથા કલીયર હાઈટ 3.50 મીટર રાખવામા આવી છે.
આ પ્રસંગે શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબહેન વાઘેલા, સ્થાનિક ધારાસભ્ય, અમ્યુકોના વહીવટદાર મૂકેશ કુમાર, કમિશનર બંછાનિધિ પાની સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, અમ્યુકોના ભૂતપૂર્વ પદાધિકારીઓ તથા સ્થાનિક લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.