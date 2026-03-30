અમદાવાદમાં વિકાસકાર્યોની વણઝાર, CM ભુપેન્દ્ર પટેલે 1,099 કરોડના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો

આ પ્રોજેક્ટ્સમાં આવાસ, પુલ, બગીચા, તળાવો, ઓડિટોરિયમ અને અન્ય મુખ્ય શહેરી માળખાકીય સુવિધાઓનો સમાવેશ છે, જે નાગરિકોના જીવનની ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે તેવી અપેક્ષા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 30, 2026 at 9:33 AM IST

ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રવિવારે અમદાવાદ શહેરના સર્વાંગી વિકાસને વેગ આપવાના હેતુથી રૂ. 1,099 કરોડના અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો. આ પ્રોજેક્ટ્સમાં આવાસ, પુલ, બગીચા, તળાવો, ઓડિટોરિયમ અને અન્ય મુખ્ય શહેરી માળખાકીય સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે, જે નાગરિકોના જીવનની ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે તેવી અપેક્ષા છે.

આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ સભાને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારે શહેરી જીવનને વધુ સુવિધાજનક અને નાગરિક-મૈત્રીપૂર્ણ બનાવવાને પ્રાથમિકતા આપી છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં 2005માં શરૂ થયેલી શહેરી વિકાસ યાત્રા વેગ પકડી રહી છે. ગુજરાતે પણ તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ 2025ને "શહેરી વિકાસ વર્ષ" તરીકે ઉજવ્યું.

મુખ્યમંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે, અમદાવાદે વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી તરીકે વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા મેળવી છે અને તે આધુનિક, વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક શહેરી કેન્દ્ર બનવા તરફ સતત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. રાજ્ય સરકાર માળખાગત સુવિધાઓને મજબૂત બનાવવા અને જાહેર કલ્યાણ વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, અમદાવાદમાં વ્યાપક માળખાકીય વિકાસ થયો છે, જેમાં 13 હજારથી વધુ રસ્તાના કામો, વરસાદી પાણીના ડ્રેનેજ અને ગટર વ્યવસ્થા સંબંધિત 6,152 પ્રોજેક્ટ્સ અને પીવાના પાણી પુરવઠા પ્રણાલીને મજબૂત બનાવવા માટેની અનેક પહેલોનો સમાવેશ થાય છે.

તેમણે અમદાવાદને ગ્રીન સિટીમાં પરિવર્તિત કરવાના પ્રયાસો પર પણ ભાર મૂક્યો, નોંધ્યું કે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની પ્રેરણાથી 110 કરોડ રૂપિયાથી વધુના 450 થી વધુ વિકાસ કાર્યો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.

વધુમાં, જાહેર પરિવહનને સુધારવા માટે રૂ. 2,561 કરોડથી વધુના 21 શહેરી પરિવહન પ્રોજેક્ટ્સ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, જેમાં BRTS અને મેટ્રો નેટવર્કને આધુનિક મોડેલ સિસ્ટમ તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે.

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી)નો ઉલ્લેખ કરતા મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે,અમદાવાદમાં હજારો લાભાર્થીઓને રૂ. 4,501 કરોડથી વધુની આવાસ સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે શહેરે સ્વચ્છતામાં પણ નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે અને 10 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં "સૌથી સ્વચ્છ શહેર"નું બિરુદ મેળવ્યું છે.

મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે ઉમેર્યુ હતું કે, અમદાવાદ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને વર્લ્ડ પોલીસ અને ફાયર ગેમ્સ જેવા મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવા માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે, અને શહેરને વૈશ્વિક ધોરણો સુધી અપગ્રેડ કરવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટને GIFT સિટી સુધી લંબાવવાની પણ યોજનાઓ છે, જ્યારે ગાંધી આશ્રમ પુનર્વિકાસ પ્રોજેક્ટ સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓ માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ તરીકે ઉભરી રહ્યો છે.

મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકાર "સુપોષિત ગુજરાત" પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાના ભાગ રૂપે આંગણવાડી સેવાઓનું ડિજિટાઇઝેશન કરી રહી છે. "પોષણ ટ્રેકર" એપ્લિકેશન દ્વારા, રીઅલ-ટાઇમ ડેટા મોનિટરિંગ સેવા વિતરણમાં સુધારો કરશે અને સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને બાળકો માટે વધુ સારી આરોગ્ય ટ્રેકિંગ સુનિશ્ચિત કરશે. આ પ્રસંગે આંગણવાડી કાર્યકરોને સ્માર્ટફોનનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

તેમણે નાગરિકોને "વિકસિત ભારત 2047" અને સમૃદ્ધ ગુજરાતના વિઝનને અનુરૂપ શહેરો અને ગામડાઓને સ્વચ્છ, હરિયાળા અને આબોહવા-અનુકૂળ બનાવવા માટે સામૂહિક રીતે કામ કરવા વિનંતી કરી.

મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી મનીષા વકીલે જણાવ્યું હતું કે, સરકાર ટેકનોલોજી દ્વારા આંગણવાડી કાર્યકરોને સશક્ત બનાવી રહી છે. રાજ્યભરના લગભગ 55,000 આંગણવાડી કાર્યકરોને સ્માર્ટફોન આપવામાં આવશે, જેનાથી તેઓ બાળકોના વિકાસના ડેટા, પોષણની વિગતોને કાર્યક્ષમ રીતે રેકોર્ડ કરી શકશે અને પોષણ ટ્રેકર એપ દ્વારા રીઅલ-ટાઇમ માહિતી અપલોડ કરી શકશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, સગર્ભા અને સ્તનપાન કરાવતી માતાઓને ઘરે લઈ જવાના રાશન (THR) વિતરણ અને સહાયનું નિરીક્ષણ પણ વધુ કાર્યક્ષમ બનશે. રાજ્ય સરકારે આંગણવાડી માળખાને મજબૂત કરવા માટે રૂ. 360 કરોડ ફાળવ્યા છે, જેમાં નવા કેન્દ્રોનો વિકાસ પણ સામેલ છે.

શહેરી વિકાસ રાજ્યમંત્રી દર્શના વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં, સમગ્ર ભારતમાં શહેરી વિકાસને એક નવી દિશા મળી છે. ગુણવત્તાયુક્ત રસ્તાઓ, મજબૂત માળખાગત સુવિધાઓ અને સ્વચ્છ પીવાનું પાણી પૂરું પાડવું એ રાજ્ય સરકારની મુખ્ય પ્રાથમિકતા છે. આ પ્રસંગે, મુખ્યમંત્રી દ્વારા અમદાવાદ પર એક સ્મારક કોફી ટેબલ બુકનું પણ અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ હસમુખ પટેલ, દિનેશ મકવાણા અને નરહરિ અમીન, સ્થાનિક ધારાસભ્યો, મ્યુનિસિપલ પ્રશાસક મુકેશ કુમાર, મહિલા અને બાળ વિકાસ સચિવ રાકેશ શંકર, AUDA ના CEO દેવાંગ દેસાઈ, આંગણવાડી કાર્યકરો અને મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો હાજર રહ્યા હતા.

