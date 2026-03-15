ભરૂચમાં વિકાસની વણઝાર: CM ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે 1350 કરોડના 139 વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત
ઝાડેશ્વર ખાતે યોજાયેલા વિકાસ ઉત્સવમાં કરોડા રૂપિયાના ખચ્ચે કરાયેલ કાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કરાયું જેનો સીધો લાભ ત્રણ લાખ લોકોને મળશે.
Published : March 15, 2026 at 1:37 PM IST
ભરૂચ: જિલ્લાના ઝાડેશ્વર સ્થિત સ્વામિનારાયણ મંદિર સંકુલ ખાતે વિકાસ ઉત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે રૂપિયા 1350.68 કરોડના કુલ 139 વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિકાસકાર્યોના પૂર્ણ થવાથી જિલ્લાના અંદાજે 3 લાખથી વધુ લોકોને સીધો લાભ મળવાનો છે.
કાર્યક્રમ દરમિયાન જિલ્લા પંચાયત અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં હાથ ધરાયેલા વિકાસ કાર્યોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. તેમાં માર્ગ, આરોગ્ય, રમતગમત, ગ્રામ્ય વિકાસ અને નાગરિક સુવિધાઓ સંબંધિત પ્રકલ્પોનો સમાવેશ થાય છે. જિલ્લા પંચાયત દ્વારા આશરે ₹309 કરોડના 95 વિકાસકાર્યો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી ₹243 કરોડના 56 વિકાસકાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત અને ₹66 કરોડના 39 વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ પ્રસંગે ભરૂચ જિલ્લાના વિવિધ શહેરોમાં આધુનિક સુવિધાઓ ઉભી કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો પણ કરવામાં આવી હતી. ભરૂચ, નેત્રંગ, રાજપારડી અને જંબુસર ખાતે આશરે ₹50 કરોડના ખર્ચે કોમર્શિયલ શોપિંગ સેન્ટર અને રેસ્ટ હાઉસ નિર્માણ કરવાની યોજના જાહેર કરવામાં આવી હતી. આ પ્રકલ્પો દ્વારા સ્થાનિક વેપાર, રોજગાર અને પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન મળવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
નર્મદા પરિક્રમાર્થીઓની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લામાં 8 સ્થળોએ વિશ્રામ હોલ બનાવવાની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત પણ કરવામાં આવી હતી. દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો નર્મદા પરિક્રમા માટે ભરૂચ જિલ્લામાંથી પસાર થાય છે, જેથી તેમના માટે આરામદાયક સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે આ વિશ્રામ હોલ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
ગ્રામ્ય વિસ્તારોના સર્વાંગી વિકાસને પ્રાથમિકતા આપતા મુખ્યમંત્રીએ જાહેરાત કરી હતી કે જિલ્લામાં ₹16 કરોડના ખર્ચે 64 ગ્રામ પંચાયત ઘરોનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. આ પંચાયત ઘરોના નિર્માણથી ગ્રામ્ય સ્તરે વહીવટી કામગીરી સરળ બનશે અને ગામડાઓમાં વિકાસ પ્રવૃત્તિઓને ગતિ મળશે.
આ ઉપરાંત જિલ્લાના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ પ્રકલ્પોની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. તેમાં અંકલેશ્વર – રાજપીપલા હાઈસ્પીડ કોરિડોર માટે ₹765 કરોડ અને એરસ્ટ્રીપ ફેઝ-2 માટે ₹107 કરોડના ખર્ચે વિકાસ કાર્યો હાથ ધરાશે. આ પ્રકલ્પો પૂર્ણ થતા જિલ્લામાં પરિવહન વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનશે અને ઔદ્યોગિક તેમજ વેપારી વિકાસને નવી દિશા મળશે.
કાર્યક્રમ દરમિયાન ₹13.60 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલ જિલ્લા કક્ષાના રમતગમત સંકુલનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંકુલના કારણે ભરૂચ જિલ્લામાં રમતગમત પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન મળશે તેમજ યુવાનોને આધુનિક રમતગમત સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થશે.
કાર્યક્રમ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે વિવિધ સરકારી યોજનાઓના લાભાર્થીઓને સહાયનું વિતરણ પણ કર્યું હતું. પોતાના સંબોધનમાં મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભરૂચ ભલે મહાનગરપાલિકા ન હોય, પરંતુ વિકાસની દ્રષ્ટિએ મહાનગરપાલિકા કરતા પણ વધુ વિકાસ કાર્યો કરવામાં આવશે. તેમણે ભરૂચને દેશની કેમિકલ કેપિટલ તરીકે ઓળખ અપાવતા ઔદ્યોગિક વિકાસની પણ પ્રશંસા કરી હતી.
સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પોતાના સંબોધનમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભૂમાફિયાઓ સામે હાથ ધરવામાં આવેલી કડક કાર્યવાહી બદલ મુખ્યમંત્રીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આરોગ્યમંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ પણ રાજ્ય સરકારની વિવિધ વિકાસલક્ષી યોજનાઓ અને કામગીરી અંગે માહિતી આપી હતી.
આ વિકાસકાર્યોના અમલીકરણથી ભરૂચ જિલ્લામાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, વેપાર, રમતગમત અને ગ્રામ્ય વિકાસને નવી ગતિ મળશે તેમજ જિલ્લાના સર્વાંગી વિકાસને મજબૂત આધાર મળશે.
આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના આરોગ્યમંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા, જળ સંપત્તિ મંત્રી ઇશ્વરસિંહ પટેલ, સાંસદ મનસુખ વસાવા, ધારાસભ્યો રમેશ મિસ્ત્રી, અરૂણસિંહ રાણા, રિતેશ વસાવા, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મહેન્દ્રસિંહ વાંસદિયા, પૂર્વ મંત્રી ખુમાનસિંહ વાંસીયા, પૂર્વ ધારાસભ્ય દુષ્યંત પટેલ, પ્રદેશ ભાજપ કારોબારી સમિતિના સભ્ય મારુતિસિંહ અટોદરિયા, તેમજ જિલ્લા કલેક્ટર ગૌરાંગ મકવાણા અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી યોગેશ કાપસે સહિતના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
