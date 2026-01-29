જુનાગઢ નરસિંહ મહેતા સરોવરની કાયા પલટ જોઇ પ્રવાસીઓ થયા અભિભૂત, જાણો શું કહ્યું
પ્રવાસીઓએ નરસિંહ મહેતા સરોવરને પર્યટન સ્થળની સાથે સ્વાસ્થ્ય અને કુદરતને એકદમ નજીકથી જાણવા માટેના શહેરના સૌથી આહલાદક સ્થળ તરીકે આવકાર્યું છે.
જુનાગઢ : ગઈકાલે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે જુનાગઢ શહેરની મધ્યમાં શહેરીજનો માટે પર્યટન સ્થળ નરસિંહ મહેતા સરોવર લોકાર્પણ કર્યું. વહેલી સવારે જુનાગઢના લોકો કસરત કરવા ચાલવા અને કુદરતને નજીકથી જાણવા માટે નીકળતા હોય છે. પાછલા ત્રણ વર્ષથી નરસિંહ મહેતા સરોવરના રિનોવેશન કામને લઈને અનેક ચિંતાઓ હતી, તેને જોવા માટે કડકડતી ઠંડીમાં પહોંચી ગયા હતા. સરોવરે આવેલા પહેલા યાત્રિકોએ સરકારની જવાબદારી પૂરી થઈ છે, હવે પર્યટન સ્થળને સાચવવાની આપણી ફરજ શરૂ થાય છે, તેવા ઉદગાર સાથે પર્યટન સ્થળને આવકાર્યુ હતું.
ગઈકાલે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે શહેરની મધ્યમાં આવેલા નરસિંહ મહેતા સરોવરને જુનાગઢ વાસીઓને સમર્પિત કર્યુ હતું, ત્યારે આજે પહેલા દિવસે સરોવર પહોંચેલા જુનાગઢના પહેલા પ્રવાસીઓએ નરસિંહ મહેતા સરોવરને પર્યટન સ્થળની સાથે સ્વાસ્થ્ય અને કુદરતને એકદમ નજીકથી જાણવા માટેના શહેરના સૌથી આહલાદક સ્થળ તરીકે આવકાર્યું છે.
પાછલા 3 વર્ષથી નરસિંહ મહેતા સરોવરના રિનોવેશનનું કામ ચાલી રહ્યું હતું, કામ ખૂબ લાંબો સમય ચાલ્યું જેથી લોકોને પણ ચિંતા હતી, પરંતુ હવે આજે પહેલા દિવસે જ્યારે લોકો નરસિંહ મહેતા સરોવર પહોંચ્યા, ત્યારે સરકારે જવાબદારી પૂર્વક સરોવરનું રીસ્ટોરેશન કર્યું છે. હવે પ્રત્યેક જૂનાગઢવાસીની જવાબદારી અને ફરજ બને છે, કે આ પર્યટન સ્થળને જાળવી રાખવું આવા ઉદગારો સાથે પહેલા દિવસે પહોંચેલા પહેલા પ્રવાસીઓનો વિચાર હતો.
આજે વહેલી સવારે વોકિંગ માટે આવેલા જુનાગઢના સ્થાનિક ગૌતમ સોદરવાએ સરકાર દ્વારા જે રીતે જુનાગઢના લોકોને વચન આપ્યું હતું, તે મુજબનું નરસિંહ મહેતા સરોવર લોકાર્પણ કરીને ખૂબ સારું કામ કર્યું છે. સમગ્ર સરોવરની દરેક જગ્યાએ તેમણે મુલાકાત કરી કોઈપણ જગ્યા પર ક્યાંય નાની મોટી ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તેવી વાત ધ્યાને આવી નથી, જેથી તેમને હું બિરદાવી રહ્યો છે, હવે જ્યારે સરકારે આટલું મોટું પર્યટનની સાથે સ્વાસ્થ્યને મજબૂત બનાવી શકાય તેવું સ્થળ શહેરની એકદમ મધ્યમાં ભેટ રૂપે આપ્યું છે. જુનાગઢ વાસીઓની જવાબદારી અને ફરજ બને છે કે આ સ્થળને સાચવવું.
પહેલા માત્ર ગાડીવેલ આજે આહલાદક સ્થળ
નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં સવારે ઠંડીમાં આવેલા પિનાકીન ભટ્ટે સરોવરના કામ અને પર્યટન સ્થળને બિરદાવ્યું હતું. આજથી ત્રણ વર્ષ પૂર્વે નરસિંહ મહેતા સરોવર ગાડી વેલથી ખદબદતું એક અતિ દુર્ગંધ મારતું સ્થળ ગણાતું હતું, પરંતુ ત્રણ વર્ષ બાદ આજે આ પર્યટન સ્થળ એકદમ સુંદર અને જેટલું આજથી ત્રણ વર્ષ પૂર્વે ગંદુ દેખાતું હતું, તેની સરખામણીએ આજે આટલું જ સુંદર બની ગયું છે.
જેને સાચવવાની જવાબદારી હવે આપણી બને છે, તો બીજી તરફ સવારે વોકિંગ માટે આવેલા સેજલબેન મહીડાએ પણ પોતાનો પ્રતિભાવ આપ્યો અને જણાવ્યું કે, "પહેલો દિવસ હતો એટલે નરસિંહ મહેતા સરોવર આવવાનું મન થયું. અહીં આવીને એક અલગ અનુભવ થયો, ખરેખર શહેરની મધ્યમાં આવું સુંદર પર્યટન સ્થળ જૂનાગઢને મળ્યું છે, તેની ખુશી છે" સરોવરની નજીક રહેતા સાહિલે પણ નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં બાળકો માટે લગાવવામાં આવેલા કસરતના સાધનો અને પર્યટન સ્થળની મોજ માણી હતી અને તેઓ પણ નરસિંહ મહેતા સરોવરથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા.
