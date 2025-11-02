ETV Bharat / state

કેવડિયા ખાતે CM ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ભારત પર્વનો પ્રારંભ, 15 તારીખ સુધી પ્રવાસીઓ માટે ફ્રીમાં જોવા મળશે

ભારત પર્વને ખુલ્લું મુકાયું હતું. મુખ્યમંત્રી સાથે આદિજાતિ મંત્રી પી.સી બરંડા સહિતના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા.

કેવડિયા ખાતે CM ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ભારત પર્વનો પ્રારંભ
કેવડિયા ખાતે CM ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ભારત પર્વનો પ્રારંભ (CM Bhupendra Patel X POST)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 2, 2025 at 1:30 PM IST

નર્મદા : સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એકતા નગર ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની સફળતા બાદ 1 નવેમ્બર થી 15 નવેમ્બર સુધી ભારત પર્વનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું. જેની શરૂઆત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ના હસ્તે કરવામાં આવ્યું અને ભારત પર્વને ખુલ્લું મુકાયું હતું. મુખ્યમંત્રી સાથે આદિજાતિ મંત્રી પી.સી બરંડા સહિતના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા.

એકતા નગર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે ભારત પર્વને ખુલ્લું મુકાયું

ભારત પર્વમાં અલગ અલગ રાજ્યોના હેન્ડીક્રાફ્ટ સ્ટોલ, અને વ્યંજનોના સ્ટીલ લગાવવામાં આવ્યા હતા. જેની મુખ્યમંત્રીએ મુલાકાત કરી કેટલાક વ્યંજનો ચાખ્યા હતા. જેમાં ગ્રીન સલાડ સહિતની વસ્તુઓ આરોગી હતી. ભારત પર્વના વિવિધ સ્ટોલની મુલાકાત બાદ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ખુલ્લો મૂક્યો હતો.

કેવડિયા ખાતે CM ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ભારત પર્વનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)

આસામ, ઉત્તરાખંડ, ગુજરાત, ઉડીસા કર્ણાટક ઉત્તરાખંડ સહિતના દેશના રાજ્યો માંથી સ્ટ્રીટ ફૂડ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્મો કરવામાં આવ્યા છે. જેની મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ મુલાકાત કરી ખરીદી કરી રહ્યા છે. આ ભારત પર્વમાં રોજ દેશના અલગ અલગ રાજ્ય ના લોકો પોતાની કૃતિ રજૂ કરશે. જે 15 તારીખ સુધી પ્રવાસીઓ માટે ફ્રી જોવા મળશે, ત્યારે અહીં આવતા પ્રવાસીઓને આ વર્ષે નવું જોવા મળશે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સ્ટેચ્યૂ ઑફ યુનિટી પરિસર એકતાનગર ખાતે ભારત પર્વ-2025નો વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી, આદિજાતિ વિકાસ અને અન્ન નાગરિક પુરવઠા રાજ્ય મંત્રી શ્રી પી.સી.બરંડા તથા મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું

મુખ્યમંત્રી જણાવ્યું કે, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપેલો મંત્ર 'રાજ્ય અનેક રાષ્ટ્ર એક, સમાજ અનેક ભારત એક, ભાષા અનેક ભાવ એક અને રંગ અનેક તિરંગો એક'ને આ ભારત પર્વ ચરિતાર્થ કરે છે. “અનેકતામાં એકતા, એ જ આપણી વિશેષતા”નો ભાવ પ્રદર્શિત કરતી સંસ્કૃતિની ઝલક ભારત પર્વમાં લોકોને મળવાની છે."

મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "વિશ્વનેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીના નિર્માણ દ્વારા સરદાર સાહેબને ઉત્તમ શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, સરદાર સાહેબે 562 રજવાડાઓના વિલિનિકરણથી એક ભારતનું નિર્માણ કર્યું અને વડાપ્રધાન મોદી વિકાસના માર્ગે શ્રેષ્ઠ ભારતનું નિર્માણ કરી રહ્યાં છે."

આપણે સૌ સદભાગી છીએ કે, આઝાદીના દશકો બાદ આપણને વડાપ્રધાન તરીકે એક એવું નેતૃત્વ મળ્યું છે. જેણે ‘સ્વ’નો નહીં સમસ્તનો રાષ્ટ્રહિત પ્રથમનો જ વિચાર હૈયે રાખ્યો છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, આઝાદી પછી વર્ષો સુધી સરદાર જયંતિ માત્ર પરંપરાગત બિબાઢાળ સરકારી કાર્યક્રમ બની ગઈ હતી, પરંતુ આપણા મોદી સાહેબ એવા વિઝનરી લીડર છે કે, જે કોઈને ના સૂઝે તે તેમને સૂઝે છે. તેમણે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે ભારતની એકતા માટે આપેલા બહુમૂલ્ય યોગદાનનું યથોચિત ગૌરવ કર્યું છે.

મુખ્યમંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે, સરદાર સાહેબની જન્મ જયંતિને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવવાની પ્રેરણા 2014થી મોદી સાહેબે દેશવાસીઓને આપી છે. સરદાર સાહેબના વિરાટ કાર્ય જેટલી જ વિરાટ વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીથી આ વનવાસી પ્રદેશ વિશ્વના નકશામાં ચમક્યો છે. એ જ વ્યવસ્થાઓ, એ જ તંત્ર છતાં જો આગવું વિઝન હોય તો સ્થિતિ કેવી બદલી શકાય તે મોદી સાહેબે એસ.ઓ.યુ. અને એકતાનગરના નિર્માણથી પુરવાર કર્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું.

ભારત પર્વ અંગે મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, "આ પર્વમાં દરરોજ સાંજે બે-બે રાજ્યોની સાંસ્કૃતિક પ્રસ્તુતિઓ કરવામાં આવશે. 45 ફૂડ સ્ટોલ અને એક લાઇવ સ્ટુડિયો કિચનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની વાનગીઓ પીરસાશે. "

