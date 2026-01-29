CM ભુપેન્દ્ર પટેલનો 'કોમનમેન અંદાજ', ગીરમાં સાસણ રોડ પર ચાની ચુસ્કી માણી
Published : January 29, 2026 at 2:19 PM IST
જુનાગઢ : રાજ્યના મુખ્યમંત્રી 2 દિવસથી જુનાગઢ જિલ્લાના પ્રવાસે આવ્યા છે. ગઈકાલે વિકાસના કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યા બાદ મુખ્યપ્રધાને રાતવાસો સાસણ ગીરમાં કર્યો હતો. ગીર પહોંચ્યા બાદ મુખ્યપ્રધાને કોમન મેનના અંદાજમાં સાસણ વિસ્તારમાં ફરીને અહીંના સ્થાનિક લોકો સિંહ દર્શન માટે આવેલા પ્રવાસીઓની સાથે અહીંના સ્થાનિક વેપારીઓને ધંધા રોજગારને લઈને તેમની સાથે વાત કરી હતી.
સૌથી મહત્વની વાત સાસણ રોડ પર આવેલી ચાની એક સામાન્ય કીટલી પર મુખ્યપ્રધાને એકદમ સામાન્ય અંદાજમાં રાત્રિના સમયે ગરમા ગરમ ચાની ચૂસકી લગાવીને સૌ કોઈના દિલ જીતી લીધા હતા.
સાસણમાં મુખ્યમંત્રીનો સામાન્ય અંદાજ
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ 2 દિવસથી જુનાગઢ જિલ્લાના પ્રવાસે આવ્યા છે. ગઈકાલે જુનાગઢ શહેરમાં વિકાસના વિવિધ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યા બાદ એક સામાજિક પ્રસંગમાં હાજરી આપવા માટે મુખ્યપ્રધાન સાસણ રાતવાસો કર્યો હતો. આ દરમિયાન તેમણે સાસણમાં આવેલા પ્રવાસીઓ સાથે પ્રવાસન ગતિ વિધિ અને સાસણ સિંહ સદન ખાતે મળતી સુવિધાઓને લઈને તેમની વચ્ચે બેસીને વિચારોનું આદાન પ્રદાન કર્યું હતું.
આ સિવાય મુખ્યપ્રધાને એક સામાન્ય વ્યક્તિના અંદાજમાં સાસણના સ્થાનિક લોકો સાથે પણ વાત કરી હતી. મુખ્યમંત્રી અનેક વખત સાસણ આવ્યા છે, પરંતુ આ પ્રકારે સીધા પ્રવાસીઓ કે સાસણના સ્થાનિક લોકો સાથે જોડાઈને તેમણે પહેલા ક્યારેય ચર્ચા કરી ન હતી.
માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વહેલી સવારે સાસણ ગીરમાં જંગલ સફારીનો નજારો માણ્યો...— Gujarat Information (@InfoGujarat) January 29, 2026
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સાસણ ગીરમાં ગીર જંગલ સફારીની મુલાકાત લઈ સિંહ દર્શન કર્યા; સાથે જ ગીરમાં સિંહના સંવર્ધન માટેની બહુસ્તરીય કામગીરીની માહિતી મેળવી વનકર્મીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા...… pic.twitter.com/qoCbkXnaDp
મુખ્યપ્રધાનના રાતવાસા દરમિયાન મિલન પાનમાં પાન ગુલાબની પણ લહેજત માણી હતી. આ સાથે કનૈયા પાનમાં તેમણે બેસીને ચાની ગરમાગરમ ચુસકી પણ લગાવી હતી, તો સાથે સાથે કેરીનો રસ અને પલ્પ વેચતા વેપારીઓ સાથે પણ તેમણે વાત કરીને તેમના રોજગારને લઈને પણ તેમના વિચારો પ્રાપ્ત કર્યા હતા.
મુખ્યપ્રધાને ગઈકાલે સાસણ ના સામાન્ય લોકો અને નાના વેપારીઓ સાથે રૂબરૂ મુલાકાત
સાસણમાં આવેલા મિલન પાનના માલિક રમઝાન ભાઈએ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી ટેલીફોનિક વાતચીતમાં મુખ્યપ્રધાનના આ સામાન્ય અંદાજીને લઈને રાજીપો વ્યક્ત કર્યો હતો. સાથે સાથે તેમને ત્યાં મુખ્યપ્રધાને પાન ગુલાબનો સ્વાદ પણ ચાખ્યો હતો, તો સાસણ સિંહ સદનની સામે જ આવેલા કનૈયા પાનમાં મુખ્યપ્રધાને ચાની ચુસ્કી પણ લગાવી હતી.
ગીરની સવાર ખરેખર અદભુત છે!— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) January 29, 2026
સ્વચ્છ હવા, જંગલ પ્રદેશનું રમણીય પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય, અને ગુજરાતની શાન સમા સાવજ.. આજે વહેલી સવારે જંગલ સફારીનો અનુભવ અવિસ્મરણીય બની રહ્યો. pic.twitter.com/Fh2JuWhene
ચા બનાવનાર ચંદુભાઈએ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી ટેલીફોનીક એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે મુખ્યપ્રધાન આ રીતે તેમને ત્યાં આવીને બાંકડે બેસીને એક સામાન્ય વ્યક્તિની માફક ચા પીશે, તેવું તેમણે વિચાર્યું ન હતું. અગાઉ અનેક મહાનુભાવો સાસણ આવ્યા છે, પરંતુ મુખ્ય પ્રધાનનો આ અંદાજ તેમને ખૂબ પસંદ આવ્યો છે, તો બીજી તરફ કેરીનો રસ અને પલ્પ વેચતા તૈયબ ભાઈ સાથે પણ મુખ્યપ્રધાને વાત કરી હતી.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મુખ્યપ્રધાને કેરીનો રસ અને પલ્પ કઈ રીતના બને છે, તેને સાચવવા માટે કઈ રીતે તૈયારી કરાઈ છે. સિઝન દરમિયાન વેપાર ધંધા કેવા ચાલે છે, તેને લઈને તેમની સાથે વિગતે વાત કરી હતી, તો ગીર આર્ટમાં પણ મુખ્યપ્રધાને સિહોની પ્રતિકૃતિ અને ફોટો ફ્રેમ વેચતા વેપારીઓ સાથે મળીને પણ તેમના ધંધા અને લોકોના પ્રતિભાવોને લઈને વિચારોનું આદાનપ્રદાન કર્યું હતું.
ભુપેન્દ્ર પટેલે વહેલી સવારે જંગલ સફારીની કરી મુલાકાત
મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે વહેલી સવારે 6:30 વાગ્યે જંગલ સફારીની મુલાકાત પણ કરી હતી. આ દરમિયાન તેમની જીપ્સીના ચાલક મનોજભાઈ ત્રિવેદીએ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુસિવ વાતચીતમાં મુખ્ય પ્રધાનના એક સામાન્ય અંદાજને વર્ણવ્યો હતો. ભુપેન્દ્ર પટેલ ઘણી વખત સાસણ આવ્યા છે, તેઓ એકદમ સામાન્ય પ્રવાસીની માફક સિંહદર્શન અને જંગલ સફારીની મુલાકાત કરતા હોય છે.
આ વખતે બે કલાક જેટલા જંગલમાં રોકાણ બાદ મુખ્યપ્રધાને આઠ સિંહના અલગ અલગ સ્થળ પર દર્શન કરીને અભિભૂત થયા હતા. શિયાળાના સમયમાં વહેલી સવારે જંગલ સફારીની મુલાકાતનો લાહવો પણ આહલાદક હોય છે, જેનો મુખ્ય પ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે આજે અનુભવ કર્યો હતો.
