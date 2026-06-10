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વિકાસ, વિશ્વાસ અને જનકલ્યાણના 12 વર્ષ: વડાપ્રધાન મોદીના સફળ કાર્યકાળ બદલ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પાઠવી શુભકામનાઓ

મુખ્યમંત્રીએ આ 12 વર્ષના સુશાસનને ભારત માટે ગૌરવપૂર્ણ અને જનકલ્યાણકારી ગણાવતા વડાપ્રધાનના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી છે

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ PM મોદી સાથે
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ PM મોદી સાથે (x.com/Bhupendrapbjp)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 11:56 AM IST

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ગાંધીનગર: ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્ર મોદીએ 12 વર્ષનો સતત અને વિકાસલક્ષી કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો છે. આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ બદલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સમગ્ર ગુજરાતના નાગરિકો વતી વડાપ્રધાનને હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવી છે. મુખ્યમંત્રીએ આ 12 વર્ષના સુશાસનને ભારત માટે ગૌરવપૂર્ણ અને જનકલ્યાણકારી ગણાવતા વડાપ્રધાનના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી છે.

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે PM મોદીને શુભકામના પાઠવી

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વડાપ્રધાન પદના 12 વર્ષના સતત અને સફળ કાર્યકાળ દરમિયાન PM નરેન્દ્ર મોદીને શુભકામના પાઠવી હતી.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના સૌ નાગરિકો વતી આપને વડાપ્રધાન પદના 12 વર્ષના સતત અને સફળ કાર્યકાળ પૂર્ણ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આપશ્રીનો કાર્યકાળ દુનિયામાં ભારત અને ભારતીયોનું ગૌરવ વધારનારો રહ્યો છે. દુનિયાના દેશોમાં આપને મળેલા સન્માન પુરસ્કારોથી દરેક ગુજરાતીઓની છાતી ગજગજ ફૂલી છે.

સર્જીકલ સ્ટ્રાઇક, એર સ્ટ્રાઇક અને ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા જ્યારે આપના નેતૃત્ત્વમાં ભારતે આતંકવાદને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો ત્યારે દેશના દરેક નાગરિકોને ગૌરવની લાગણી થઇ છે.

આપએ પોતાના પહેલા પ્રવચનમાં કહ્યું હતું કે આપની સરકાર દેશના ગરીબ, દલિત, પીડિત, શોષિત, વંચિત માટેની સરકાર છે. અંત્યોદય એ જ આપની સરકારનું લક્ષ્ય અને 'નાગરિકો દેવો ભવ:' સરકારનો અભિગમ બની રહ્યો. આપશ્રીએ આપેલો 'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌને પ્રયાસ' કાર્યમંત્ર એક રાષ્ટ્રીય સંકલ્પ બન્યો છે, તેના કારણે જ સરકારના બાર વર્ષ વિશ્વાસ, વિકાસ અને જનકલ્યાણના બની રહ્યા છે.

આપએ દેશનું સેવા દાયિત્વ સંભાળ્યા બાદ દેશમાં આત્મવિશ્વાસ ઊભો થયો અને લોકોને અસરકાર સરકારની અનુભૂતી થઇ છે. દેશમાં બનેલી કલ્યાણકારી યોજનાઓ અને નીતિઓના કેન્દ્રમાં દેશનો સામાન્ય માનવી જ રહ્યો છે. વિકાસની અભૂતપૂર્વ સ્પીડ અને સ્કેલ જોઇને આજે દેશમાં જન જન બોલી રહ્યાં છે, 'મોદી હે, તો મુમકીન હૈ'.

કલ્યાણકારી યોજનાઓને સેચ્યુરેશન એપ્રોચ સાથે જનજન સુધી પહોંચાડીને દેશમાં પહેલી વખત 'ઇઝ ઓફ લિવિંગ'ની સંકલ્પના સાકાર થઇ રહી છે. દેશમાંથી 25 કરોડ લોકો આપના દ્રષ્ટીવંત નેતૃત્ત્વમાં ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યાં છે, જે એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છે.

આ 12 વર્ષમાં ગરીબ, ખેડૂત, મહિલા, યુવા અને મધ્યમવર્ગના જીવનને વધુ સુખાકારી અને સશક્ત બનાવવા માટે અનેક ઐતિહાસિક પહેલો કરવામાં આવી છે. યુવાનોને જોબ ગીવર બનાવવાના મંત્ર સાથે શરૂ થયેલી સ્ટાર્ટ અપ યાત્રાના કારણે 12 વર્ષમાં ભારત વિશ્વની ત્રીજી મોટી સ્ટાર્ટ અપ ઇકો સીસ્ટમ બની છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા અને આત્મનિર્ભર ભારત જેવા કાર્યક્રમોથી આપણે આજે વિશ્વની ત્રીજી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ.

2035માં ગુજરાતની સ્થાપનાને 75 વર્ષ પૂર્ણ થઇ રહ્યાં છે ત્યારે વિકસિત ગુજરાત @75ને સાકાર કરવા આપશ્રીના માર્ગદર્શનમાં એર્નિંગ વેલ, લિવિંગ વેલના મંત્ર સાથે રોડમેપ પણ તૈયાર થયો છે. આજે દેશ 'વિકસિત ભારત 2047'ના મહાસંકલ્પ સાથે આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે આપના દિશા દર્શનમાં ગુજરાત પણ 'વિકસિત ગુજરાત'ના લક્ષ્યને સાકાર કરવા માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધ છે.

પ્રત્યેક ભારતવાસીને અતુટ વિશ્વાસ અને ભરોસો છે કે, વિકસિત ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં આપની પ્રેરણા સદાસર્વદા માર્ગદર્શક બનશે. આપનું દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્ત્વ દેશને નવી સિદ્ધિઓના શિખરો સર કરાવતું રહે અને ભારત વિશ્વગુરૂ બનવાનો સંકલ્પ સિદ્ધ કરે તેવી શુભકામનાઓ સાથે ફરી એકવાર, આપને સૌ ગુજરાતીઓ વતી 12 વર્ષના સફળ અને સતત સુશાસન માટે હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું.

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