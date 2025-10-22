ETV Bharat / state

CM ભુપેન્દ્ર પટેલે ભક્તિભાવથી નૂતન વર્ષનો પ્રારંભ કર્યો, નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાના આશીર્વાદ મેળવ્યા

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નૂતન વર્ષે દિવસનો પ્રારંભ ગાંધીનગરના પંચદેવ મંદિર અને અડાલજના ત્રિમંદિર ખાતે દર્શન-પૂજનથી કર્યો.

CM ભુપેન્દ્ર પટેલે નૂતન વર્ષનો પ્રારંભ કર્યો
CM ભુપેન્દ્ર પટેલે નૂતન વર્ષનો પ્રારંભ કર્યો (CMO Gujarat @ X)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 22, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર : ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતી નવા વર્ષની શરૂઆત ભક્તિભાવ સાથે કરી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આજે વહેલી સવારે ગાંધીનગરના શ્રી પંચદેવ મંદિરમાં પ્રાર્થના કરી હતી. જે બાદ તેઓએ નૂતન વર્ષ નિમિત્તે અડાલજ દાદા ભગવાન ત્રિમંદિર ખાતે પણ પ્રાર્થના કરી હતી.

ઉપરાંત અમદાવાદના ભદ્રકાળી મંદિર ખાતે નગરદેવીના આશિર્વાદ મેળવ્યા હતા. સાથે જ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યપાલને ગુજરાતી નવા વર્ષ નિમિત્તે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

CM ભુપેન્દ્ર પટેલે ત્રિમંદિરમાં દર્શન-પૂજન કર્યા

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિક્રમ સંવત 2082ના નૂતન વર્ષે દિવસનો પ્રારંભ ગાંધીનગરમાં પંચદેવ મંદિર અને ત્યારબાદ અડાલજ ખાતે આવેલ ત્રિમંદિર ખાતે દર્શન-પૂજનથી કર્યો હતો. સાથે જ તેઓએ ગુજરાતની સર્વાંગી પ્રગતિ તથા નાગરિકોની સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી હતી. આ ઉપરાંત CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે આજે નૂતન વર્ષ નિમિત્તે ગાંધીનગરમાં મંત્રીમંડળ નિવાસ સંકુલમાં આવેલ કોમ્યુનિટી સેન્ટર ખાતે વિવિધ વર્ગ અને સમાજના નાગરિકોને મળીને શુભેચ્છાઓનું આદાન પ્રદાન કર્યું હતું.

અમિત શાહ અને રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત કરી

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતની મુલાકાત લઈને તેઓને નૂતન વર્ષની હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવી. આ ઉપરાંત કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરીને તેઓને જન્મદિવસની શુભકામનાઓ સહ નૂતન વર્ષની મંગલકામના પાઠવી હતી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નૂતન વર્ષના પ્રારંભે પૂજ્ય દીપકભાઈ દેસાઈને વંદન કરી તેઓના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા.

નગરદેવીના આશીર્વાદ મેળવ્યા

દર વર્ષથી જેમ આ વખતે પણ ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી અમદાવાદના નગરદેવી ભદ્રકાળી મંદિરે દર્શન કરવા માટે પધાર્યા હતા. ભદ્રકાળી મંદિરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રાર્થના કરી અને નગરદેવીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા. આ તકે મુખ્યમંત્રી સાથે અમદાવાદ પશ્ચિમ લોકસભાના સાંસદ દિનેશભાઈ મકવાણા અને ભાજપના હોદ્દેદારો પણ હાજર રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા પણ મુખ્યમંત્રી સાથે ખાસ હાજર હતા.

સીઆર પાટીલે દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવી

સુરતથી કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલે પણ દેશવાસીઓને દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવતા કહ્યું કે, "આગામી વરસાદ પહેલા વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે 1 કરોડ રૂપિયાના માળખાના નિર્માણના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવાનો અમારો ધ્યેય છે, જેના દ્વારા આપણી પાણીની જરૂરિયાત પૂર્ણ થશે. નવા વર્ષ માટે આ આપણો સંકલ્પ હોવો જોઈએ."

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

CM BHUPENDRA PATEL
GUJARATI NEW YEAR 2025
BESTU VARAS 2025
AHMEDABAD NAGARDEVI BHADRAKALI
NEW YEAR 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.