દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રવાસન માટે મુખ્યમંત્રીનો 'બૂસ્ટર ડોઝ', હવે દૂરના પ્રવાસન સ્થળોએ પણ સરળતાથી પહોંચી શકાશે
રાજ્યમાં પ્રવાસન માળખાને મજબૂત બનાવવા માટે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે દક્ષિણ ગુજરાતના મુખ્ય પર્યટન સ્થળોને જોડતા રસ્તાઓને અપગ્રેડ અને પહોળા કરવા માટે મોટો વેગ આપ્યો છે.
Published : March 17, 2026 at 8:52 PM IST
ગાંધીનગર: અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરત જેવા મહાનગરોના રહેવાસીઓને ટૂંક સમયમાં સપ્તાહના અંતે દક્ષિણ ગુજરાતના નયનરમ્ય જંગલો અને સુંદર પર્યટન સ્થળોની મુસાફરી કરવાનું સરળ બનશે. શ્રેષ્ઠ અને સુધારેલી રોડ કનેક્ટિવિટી સાથે, મુલાકાતીઓ ખૂબ ઓછા સમયમાં આ સ્થળોએ પહોંચી શકશે.
રાજ્યમાં પ્રવાસન માળખાને મજબૂત બનાવવા માટે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે દક્ષિણ ગુજરાતના મુખ્ય પર્યટન સ્થળોને જોડતા રસ્તાઓને અપગ્રેડ અને પહોળા કરવા માટે મોટો વેગ આપ્યો છે. તાજેતરમાં, મુખ્યમંત્રીએ સુરત આર્થિક ક્ષેત્ર (SER) યોજનાના તબક્કા-1 હેઠળ સુરત, નવસારી, તાપી, વલસાડ અને ડાંગ સહિતના જિલ્લાઓમાં અનેક રસ્તાઓના નિર્માણ અને અપગ્રેડ માટે લગભગ 1,185 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણીને મંજૂરી આપી છે. આ ફાળવણીનો નોંધપાત્ર હિસ્સો મહત્વપૂર્ણ પર્યટન સ્થળો તરફ જતા રસ્તાઓને સુધારવા માટે પણ ઉપયોગમાં લેવાશે.
આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ, આ જિલ્લાઓમાં અનેક રસ્તાઓ પહોળા અને મજબૂત બનાવવામાં આવશે, જેમાં પસંદગીના ભાગોને ફોર-લેન અને સિક્સ-લેન હાઇવેમાં અપગ્રેડ કરવામાં આવશે. ટ્રાફિક ભીડ ઓછી કરવા માટે કેટલાક શહેરોમાં બાયપાસ રસ્તાઓ પણ બનાવવામાં આવશે.
ભારતના પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં 2024 માં મજબૂત પુનરુત્થાન જોવા મળ્યું, જેમાં વિદેશી પ્રવાસીઓનું આગમન 99.5 લાખ સુધી પહોંચ્યું અને કુલ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓની મુલાકાતો 2.05 કરોડ સુધી પહોંચી - જે 2019 પહેલાના બેન્ચમાર્ક વર્ષ કરતાં 14.85%નો વધારો દર્શાવે છે. આ રાષ્ટ્રીય પુનરુત્થાન વચ્ચે, ગુજરાત વિદેશી પ્રવાસીઓ દ્વારા ત્રીજા સૌથી વધુ મુલાકાત લેવાયેલા રાજ્ય તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જે વૈશ્વિક પ્રવાસન નકશા પર તેની વધતી જતી મહત્વતા પર ભાર મૂકે છે.
સુવાલી બીચ પર હવે સરળ ડ્રાઇવ
સુરત દરિયાકાંઠે મોરા-સુવાલી બીચ રોડના સુધારાથી સુવાલી બીચ સુધી પહોંચવું ખૂબ સરળ બનશે. સુરત જિલ્લામાં આ બીચ એક મુખ્ય પર્યટન સ્થળ તરીકે ઉભરી રહ્યો છે અને વાર્ષિક સુવાલી બીચ ફેસ્ટિવલ પહેલાથી જ મુલાકાતીઓ માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ બની ગયો છે.
કોસ્ટલ હાઇવે પ્રોજેક્ટના ફેઝ-1 હેઠળ સુવાલી બીચ રોડને અગાઉ 10 મીટર પહોળો કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ બીચને સત્તાવાર રીતે જિલ્લાના પર્યટન સ્થળોમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. આજે, હજારો પ્રવાસીઓ બીચની મુલાકાત લે છે. મુલાકાતીઓની વધતી સંખ્યાને સંભાળવા માટે, મોરા-સુવાલી રોડને હવે ફોર-લેન રોડમાં અપગ્રેડ કરવામાં આવશે, જેનાથી પર્યટનને વધુ વેગ મળશે અને આસપાસના વિસ્તારોમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિને વેગ મળશે તેવી અપેક્ષા છે.
ઐતિહાસિક અમદાવાદ-દાંડી હેરિટેજ રૂટ માટે મનોહર અપગ્રેડ
મહાત્મા ગાંધીની દાંડી માર્ચના ઐતિહાસિક માર્ગ પર મુસાફરી પણ સરળ અને વધુ અનુકૂળ બનશે. અમદાવાદ-દાંડી હેરિટેજ રૂટ કદરામા, એર્થન, તકરામા, ભટગામ, મોહમ્મદપુરા, ગોલા અને સંધિયર સહિતના અનેક ગામોને જોડે છે.
હાલમાં લગભગ ત્રણ મીટર પહોળો આ રસ્તો સાત મીટર પહોળો કરવામાં આવશે, જેનાથી ટ્રાફિકની ગતિવિધિમાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે અને આ ઐતિહાસિક રીતે મહત્વપૂર્ણ માર્ગ પર મુલાકાતીઓ અને યાત્રાળુઓ માટે મુસાફરી વધુ આરામદાયક બનશે.
કોસ્ટલ હાઇવે દ્વારા સંજાણ અને દમણ વધુ સુલભ બનશે
વલસાડ જિલ્લામાં, કોસ્ટલ હાઇવે પર ઉમરસાડીથી કોલક નદી સુધી એક કોઝવે બનાવવામાં આવશે, જે વલસાડને દમણ સાથે જોડતો એક મહત્વપૂર્ણ રસ્તો છે. આ મનોહર દરિયાકાંઠાનો માર્ગ દમણ, ઉદવાડા અગિયારી અને ઉમરસાડી વોકવે બ્રિજ સહિત અનેક પ્રવાસન સ્થળોને જોડે છે.
હાલના 10-મીટર પહોળા રસ્તાને હવે ચાર-માર્ગીય હાઇવેમાં વિસ્તૃત કરવામાં આવશે, જેનાથી આ દરિયાકાંઠા અને વારસાગત સ્થળોની મુલાકાત લેનારા પ્રવાસીઓ માટે મુસાફરી ઝડપી અને વધુ અનુકૂળ બનશે.
ડાંગનું કુદરતી સૌંદર્ય નજીક લાગશે
ડાંગ જિલ્લો, જે તેની સમૃદ્ધ આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને નિર્મળ જંગલો માટે જાણીતો છે, ટૂંક સમયમાં મુખ્ય શહેરોથી વધુ સુલભ બનશે. મુલાકાતીઓ ટૂંકા સમયમાં તેના મનોહર સ્થળોએ પહોંચી શકશે.વઘઈથી આહવાને જોડતા રાજ્ય ધોરીમાર્ગને ચાર-માર્ગીય રસ્તામાં અપગ્રેડ કરવામાં આવશે. આ રસ્તો ડાંગના અનેક ગામોને જિલ્લા મુખ્યાલય સાથે જોડે છે અને પ્રવાસન અને યાત્રાધામની દ્રષ્ટિએ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.
આ માર્ગ શબરી ધામ, પંપા સરોવર, અગ્નિ કુંડ અને પાંડવ ગુફાઓ જેવા અનેક ધાર્મિક અને પર્યટન સ્થળો તેમજ ડોન હિલ સ્ટેશન, મહલ કેમ્પ સાઇટ, દેવની માલ કેમ્પ સાઇટ અને સાપુતારા હિલ સ્ટેશન જેવા લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળો સુધી પહોંચવાની સુવિધા આપે છે. તે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને સાપુતારા વચ્ચે મુસાફરી કરતા પ્રવાસીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ તરીકે પણ સેવા આપે છે. એકવાર અપગ્રેડ થયા પછી, ફોર-લેન રોડ મુલાકાતીઓને આ દૂરના છતાં મનોહર સ્થળો સુધી વધુ ઝડપથી પહોંચવાની મંજૂરી આપશે. તેવી જ રીતે, ચીખલી-ખેરગામ-ધરમપુર રોડને પણ ફોર-લેન રોડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે, જેનાથી ધરમપુરની મુસાફરી સરળ બનશે. સુધારેલ કનેક્ટિવિટી સાથે, પ્રવાસીઓ માટે ધરમપુર અને વિલ્સન હિલ્સ જેવા પ્રકૃતિ-સમૃદ્ધ સ્થળોની મુલાકાત લેવાનું સરળ બનશે, ખાસ કરીને ચોમાસા દરમિયાન.
ઇકો-ટુરિઝમ અને સ્થાનિક રોજગાર માટે પ્રોત્સાહન
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ ગુજરાત ઘણા પ્રકૃતિ-સમૃદ્ધ ઇકો-ટુરિઝમ અને તીર્થસ્થાનોનું ઘર છે જે મોટી સંખ્યામાં મુલાકાતીઓને આકર્ષે છે. આમાં કેવડી ઇકો-ટુરિઝમ સાઇટ (માંડવી), પદમડુંગરી ઇકો-ટુરિઝમ સાઇટ (ડોલવન), ઉનાઈ મંદિર (વાંસદા), વાઘાઈ બોટનિકલ ગાર્ડન, વાંસદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, પૂર્ણા વન્યજીવન અભયારણ્ય અને ગીરા ધોધનો સમાવેશ થાય છે.
સુધારેલ રોડ કનેક્ટિવિટી અને પ્રવાસન માળખાગત સુવિધાઓ સાથે, આ સ્થળો વધુ પ્રવાસીઓને આકર્ષિત કરશે, જેનાથી સ્થાનિક સમુદાયો માટે રોજગારીની તકો ઊભી થશે તેવી અપેક્ષા છે. આ પહેલ સરકારના સમાવેશી વિકાસ અને પ્રાદેશિક વિકાસના વિઝનને મજબૂત બનાવવાની પણ અપેક્ષા છે.