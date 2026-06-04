2030 સુધીમાં રાજ્યના તમામ શહેરો થશે વાયર-મુક્ત, રાજ્ય સરકારે ₹500 કરોડની જોગવાઈને આપી મંજૂરી
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં ગાંધીનગરમાં મળેલી કેબિનેટ બેઠકમાં "ગુજરાત વાયર-મુક્ત શહેર મિશન" ને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
By ANI
Published : June 4, 2026 at 6:03 PM IST
ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં ગાંધીનગરમાં એક કેબિનેટ બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં "ગુજરાત વાયર-મુક્ત શહેર મિશન" ને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જે સમગ્ર ગુજરાતમાં ગ્રીન અને સ્માર્ટ શહેરો વિકસાવવાના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનને આગળ વધારશે.
રાજ્ય સરકારે ₹500 કરોડની જોગવાઈને મંજૂરી આપી
આ વિશે મીડિયાને માહિતી આપતા, મંત્રી પ્રવક્તા જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે "ગુજરાત વાયર-મુક્ત શહેર મિશન" હેઠળ, 2030 સુધીમાં તબક્કાવાર રીતે ગુજરાતના તમામ શહેરોને વાયર-મુક્ત શહેરી કેન્દ્રોમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવશે. CMOએ જણાવ્યું હતું કે આ મહત્વાકાંક્ષી પહેલના પ્રથમ તબક્કાના ભાગ રૂપે, રાજ્ય સરકારે ₹500 કરોડની જોગવાઈને મંજૂરી આપી છે.
હવે ગુજરાતના શહેરો બનશે વધુ સ્માર્ટ, સુંદર અને સુરક્ષિત...!— Jitu Vaghani (@jitu_vaghani) June 3, 2026
માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી @Bhupendrapbjp જીના નેતૃત્વમાં રાજ્ય સરકારે “ગુજરાત વાયર ફ્રી સિટી મિશન” ને મંજૂરી આપી છે.
આ ઐતિહાસિક નિર્ણય હેઠળ રાજ્યની ૧૭ મહાનગરપાલિકાઓ અને ૧૫૧ નગરપાલિકાઓમાં વર્ષ ૨૦૩૦ સુધી વીજ વિતરણની તમામ… pic.twitter.com/4sUYrrV3l3
મંત્રી વાઘાણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ મિશન રાજ્યભરની તમામ 17 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો અને 151 નગરપાલિકાઓને આવરી લેશે. આ પહેલથી ગુજરાતના શહેરી વિસ્તારોના સૌંદર્ય શાસ્ત્ર અને સલામતીમાં નોંધપાત્ર સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.
મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ ઉમેર્યું હતું કે ગુજરાત વાયર-ફ્રી સિટી મિશન હેઠળ, શહેરી વિસ્તારોમાં હાલના ઓવરહેડ પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન નેટવર્કને સંપૂર્ણપણે ભૂગર્ભ કેબલ નેટવર્કથી બદલવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ પહેલના ભાગ રૂપે, રાજ્યભરમાં 14,600 સર્કિટ કિલોમીટરથી વધુ હાઇ-ટેન્શન ઓવરહેડ લાઇન અને 31,400 સર્કિટ કિલોમીટરથી વધુ લો-ટેન્શન ઓવરહેડ લાઇનને તબક્કાવાર ભૂગર્ભમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે.
પ્રોજેક્ટના પ્રથમ તબક્કામાં, હાલની 11 કેવી ઓવરહેડ પાવર લાઇનને ભૂગર્ભ કેબલ નેટવર્કમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ લો-ટેન્શન ડિસ્ટ્રિબ્યુશન લાઇનનું તબક્કાવાર ભૂગર્ભીકરણ કરવામાં આવશે.
મંત્રી વાઘાણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભૂગર્ભ કેબલ નેટવર્ક ચક્રવાત જેવી કુદરતી આફતો દરમિયાન વાયર તૂટવા અને શોર્ટ સર્કિટ જેવી ઘટનાઓને રોકવામાં મદદ કરશે. તેમણે કહ્યું કે ટેકનિકલ ખામીઓ અને પાવર કટમાં ઘટાડો થવાથી વીજ વિતરણ વ્યવસ્થાની વિશ્વસનીયતામાં વધારો થશે, જેનાથી નાગરિકોને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી વીજળીનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત થશે.
પ્રવક્તા જીતુ વાઘાણી વધુમાં એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે 'ગુજરાત વાયર-ફ્રી સિટી મિશન' એ પાવર લાઇનો બદલવા માટેનો એક સરળ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ કરતાં વધુ છે. તેમણે તેને રાજ્ય સરકારની એક ઐતિહાસિક અને પરિવર્તનશીલ પહેલ ગણાવી, જેનો ઉદ્દેશ્ય 21મી સદી માટે વધુ સ્માર્ટ, વધુ સુંદર અને સુરક્ષિત ગુજરાત બનાવવાનો છે.