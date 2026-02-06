ETV Bharat / state

ખેડા જિલ્લાને મળ્યો નવો ફાગવેલ તાલુકો, CMએ 348 કરોડના વિવિધ વિકાસકામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત

મુખ્યમંત્રી ગુરૂવારે ખેડા જિલ્લાને મળેલ વિકાસકામો અંગે સૌને માહિતગાર કરી, ગુડ ગવર્નન્સના અભિગમથી છેવાડાના માનવી સુધી વિકાસના લાભો પહોંચાડવાની રાજ્ય સરકારની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી.

CMએ ખેડા જિલ્લામાં 348 કરોડના વિવિધ વિકાસકામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત,
CMએ ખેડા જિલ્લામાં 348 કરોડના વિવિધ વિકાસકામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત, (માહિતી કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 6, 2026 at 10:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ખેડા: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના વરદ્હસ્તે ખેડા જીલ્લાના કુલ ₹348 કરોડના વિવિધ વિભાગોના વિકાસકામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. નવરચિત ફાગવેલ તાલુકાનો શુભારંભ મંત્રી રમણભાઈ સોલંકી, રાજ્યમંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ, મંત્રી સંજયસિંહ મહિડા તથા અન્ય મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યો હતો.

મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર દ્વારા આ અવસરે વહીવટી સુગમતા અને પ્રજાલક્ષી કાર્યોને વેગ આપવા ફાગવેલ ખાતે નિર્માણ થવા જઈ રહેલા નવીન તાલુકા સેવાસદનના નિર્માણ માટે જમીન ફાળવણીનો હુકમ મામલતદાર અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીને સુપ્રત કરવામાં આવ્યો હતો.

મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે આ અવસરે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2002માં ફાગવેલની ધરતી પરથી ભાથીજી મહારાજના આશીર્વાદ સાથે ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા શરૂ કરીને રાજ્યના ગૌરવનો પાયો નાખ્યો હતો.

CMએ ખેડા જિલ્લામાં 348 કરોડના વિવિધ વિકાસકામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત,
CMએ ખેડા જિલ્લામાં 348 કરોડના વિવિધ વિકાસકામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત, (માહિતી કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય)

મુખ્યમંત્રી ગુરૂવારે ખેડા જિલ્લાને મળેલ વિકાસકામો અંગે સૌને માહિતગાર કરી, ગુડ ગવર્નન્સના અભિગમથી છેવાડાના માનવી સુધી વિકાસના લાભો પહોંચાડવાની રાજ્ય સરકારની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી.

મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે નવરચિત ફાગવેલ તાલુકાનો શુભારંભ કરાવ્યો
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે નવરચિત ફાગવેલ તાલુકાનો શુભારંભ કરાવ્યો (માહિતી કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય)

આ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે 'વોકલ ફોર લોકલ અને લોકલ ફોર ગ્લોબલ' થકી આત્મનિર્ભર અને વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત બનાવવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.

TAGGED:

PHAGVEL OF KHEDA
DEVELOPMENT WORKS PHAGVEL OF KHEDA
CM BHUPENDRA PATE
KHEDA NEWS
DEVELOPMENT WORKS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.