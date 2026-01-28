જુનાગઢ: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા નરસિંહ મહેતા સરોવર લોકાર્પણ સહિત 251 કરોડના વિકાસકાર્યોની ભેટ
68 કરોડથી વધુના ખર્ચે જૂનાગઢના ઐતિહાસિક સરોવરનું બ્યૂટિફિકેશન
Published : January 28, 2026 at 9:30 PM IST
જૂનાગઢ: 68 કરોડના ખર્ચે રીસ્ટોરેશન પામેલા અને જૂનાગઢના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલા નરસિંહ મહેતા સરોવરનું આજે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. 16મી સદીમાં બનેલું આ ઐતિહાસિક સરોવર જુનાગઢ શહેરની મધ્યમાં આવેલું હોવાને કારણે તે પર્યટન સ્થળ તરીકે પણ ખૂબ મહત્વનું બનશે.
વધુમાં આ સરોવર વરસાદી પાણીના સંગ્રહને કારણે પ્રદેશના ભૂગર્ભ જળસ્તરને જાળવી રાખવામાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. હવે આમાં પર્યટનનો નવો આયામ પણ જોડાઈ રહ્યો છે. શહેરના લોકોને શાંતિનો અને કુદરતની નજીક હોવાનો અહેસાસ કરાવતું આ સરોવર સાર્વજનિક રીતે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે.
251 કરોડના વિકાસના કાર્યોનું પણ લોકાર્પણ
મુખ્યમંત્રીએ નરસિંહ મહેતા સરોવરના લોકાર્પણ સાથે 251 કરોડના અન્ય વિકાસ કાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કર્યુ હતુ જેમાં જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને 9 જેટલા આધુનિક ફાયર ફાઈટરના વાહનો પણ આપવામાં આવ્યા હતા. કોઈ પણ આકસ્મિક પરિસ્થિતિ અને ખાસ કરીને આગ જેવી ઘટનામાં જાનહાની નિવારી શકાય અને દુર્ઘટના સમયે ફસાયેલા પ્રત્યેક વ્યક્તિને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બહાર કાઢી શકાય તે માટે આ સાધનો ઉપયોગી બનશે વધુમાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લા માટે વિવિધ માર્ગ જળાશયો અને નાના પૂલના કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પણ મુખ્યમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા.
સ્વચ્છતાને લઈને મુખ્યપ્રધાનની માર્મિક ટકોર
મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે સ્વચ્છતાને લઈને જુનાગઢ શહેરના લોકો અને ઉપસ્થિત સૌ અધિકારી ધારાસભ્યો અને સંસદ સભ્યને પણ માર્મિક ટકોર કરી હતી. જૂનાગઢ શહેરમાં સફાઈ નિયમિત રીતે થાય તેવી વ્યવસ્થા કરવા અધિકારીઓને તાકિદ કરી હતી તો બીજી તરફ ઉપસ્થિત સૌ લોકોને પણ કચરો ઓછો કરવા તથા પોતાની આસપાસ સફાઈ સુનિશ્ચિત થશે તેવી માર્મિક વિનંતી પણ કરી હતી. લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં જુનાગઢના પ્રભારી પ્રધાન પ્રદ્યુમન વાજા અને વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયાની ગેરહાજરી સૂચક જોવા મળી હતી.
