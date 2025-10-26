જુનાગઢમાં બાળકો માટે ખડક ચડાણ ટ્રેનિંગ કેમ્પનું આયોજન, રાજ્યભરમાંથી 100 બાળકોએ ભાગ લીધો
ગિરનારમાં આવેલા પંડિત દિન દયાલ ઉપાધ્યાય ટ્રેનિંગ કેમ્પ ખાતે 8 થી 13 વર્ષના બાળકો માટે સાત દિવસનો ખડક ચડાણ ટ્રેનિંગ કેમ્પનું આયોજન કરાયું.
Published : October 26, 2025 at 10:03 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ ખાતે ગિરનારમાં આવેલા દિન દયાલ ઉપાધ્યાય પર્વતારોહણ કેન્દ્ર ખાતે 8 થી 13 વર્ષના બાળકો માટે ખડક ચડાણ ટ્રેનિંગ કેમ્પનું આયોજન થયું છે. સાત દિવસ દરમિયાન બાળકોને ખડક ચડાણની સાથે ગિરનાર જંગલ વન્યજીવ સૃષ્ટિ અને ગિરનારમાં જોવા મળતી વનસ્પતિઓ સાથે મેળાપ કરાવીને બાળકોમાં સાહસિક વૃત્તિની સાથે પર્યાવરણ જાગૃતિ પ્રત્યેક લોકોમાં આવે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે પણ ખડક ચડાણ કેમ્પનું આયોજન થયું છે.
બાળકો માટે ખડક ચડાણ કેમ્પનું આયોજન
ગિરનારમાં આવેલા પંડિત દિન દયાલ ઉપાધ્યાય ટ્રેનિંગ કેમ્પ ખાતે 8 થી 13 વર્ષના બાળકો માટે સાત દિવસનો ખડક ચડાણ ટ્રેનિંગ કેમ્પની સાથે બાળકોમાં સાહસિક વૃત્તિઓ વધે તેમજ ગિરનારની સાથે વન્ય જીવ સૃષ્ટિ અને ગિરનારમાં જોવા મળતી વનસ્પતિઓ સાથે બાળકોનો મેળાપ થાય તે માટે ખાસ એક અઠવાડિયાના કેમ્પનું આયોજન થયું છે. જેમાં ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી 100 જેટલા 8 થી 13 વર્ષના બાળકોએ ભાગ લીધો છે. જેમાં બહેન અને ભાઈઓનો સમાવેશ થાય છે. સાત દિવસ સુધી ખાસ તાલીમ પામેલા ઇન્સ્ટ્રકટરો દ્વારા આ બાળકોને ખડક ચડાણની સાથે જંગલમાં કઈ રીતે રહી શકાય તે માટેનું માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવશે. આ કેમ્પનો તમામ ખર્ચ રાજ્યની સરકાર દ્વારા ઉઠાવવામાં આવે છે. અહીં પસંદગી પામનાર પ્રત્યેક બાળકને આઠ દિવસની અંદર ખડક ચડાણની નાનામાં નાની બાબતોથી અવગત કરાવવામાં આવે છે. જે ભવિષ્યમાં એક સારા ખડક ચડાણના ખેલાડી બની શકે તે માટે મહત્વનું બનતું હોય છે.
1979 થી કાર્યરત ટ્રેનિંગ સેન્ટર
ગિરનાર ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો અને ખડક ચડાણ માટેનો શ્રેષ્ઠ પર્વત માનવામાં આવે છે. જેને ધ્યાને રાખીને અહીં વર્ષ 1979 માં ખડક ચડાણ ટ્રેનિંગ સેન્ટરની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. વર્ષ દરમિયાન આ પ્રકારની સાહસિક વૃત્તિઓ વધે તે માટેના ટ્રેનિંગ અને ટ્રેકિંગ કેમ્પનું આયોજન થતું હોય છે. જેમાં સમગ્ર ભારતમાંથી યુવાનો અને ખેલાડીઓ આવતા હોય છે. વર્ષ દરમિયાન બે વય જૂથની શિબીરો લગાવવામાં આવતી હોય છે જેમાં 08 થી 13 વર્ષના બાળકો માટે સાત દિવસનો એડવેન્ચર કોર્સ અને 15 થી 45 વર્ષના યુવાનો અને ખેલાડીઓ માટે દસ દિવસનો બેઝિક રોક ક્લાઇમિંગ કોર્સનું આયોજન થતું હોય છે.
સારા ખેલાડી મળે તે માટે વિશેષ આયોજન
ગિરનારમાં આવેલા ખડક ચડાણ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ખાતે બાળકોમાં સિવિક સેન્સ વિકશે ખડકો પર કઈ રીતે ચળીને ઉતરવું તેમજ આ ટ્રેનિંગ કેમ્પ દરમિયાન રોક ક્લાઇમિંગ, રેપ્લિગ રીવર ક્રોસિંગ જેવા સાહસિક વૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપે તે પ્રકારના કોર્સનું આયોજન પણ કેમ્પના સમય દરમિયાન થતુ હોય છે. ખડક ચડાણ રમત ગમતનો જ એક ભાગ છે. જેથી ભારતમાં રોક ક્લાઈમિંગના ખેલાડીઓની સંખ્યા ઉતરોતર વધે અને અહીંથી જ તૈયાર થયેલા સારા ખેલાડીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓલમ્પિક જેવા મોટા રમતોત્સવમાં સામેલ થાય તે માટેનો ખાસ હેતુ નિર્ધારીત કરાયો છે. જેને લઈને અહીં બાળકોથી લઈને 45 વર્ષના યુવાન અને ખેલાડીઓ માટે ખાસ ટ્રેનિંગ અને પ્રશિક્ષણ કેમ્પનું આયોજન સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન થતું રહે છે.
આ પણ વાંચો: