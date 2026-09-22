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સૌરાષ્ટ્રની સૌથી જૂની હાઈસ્કૂલના બે ક્લાસ બંધ, 40થી વધુ વિદ્યાર્થીઓનું ભાવિ અદ્ધરતાલ!

સૌરાષ્ટ્રની સૌથી જૂની ગણાતી સુરેન્દ્રનગરની દાજીરાજ હાઈસ્કૂલના ધોરણ 11 અને 12ના વર્ગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગરની દાજીરાજ હાઈસ્કૂલના ધોરણ 11 અને 12ના વર્ગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરની દાજીરાજ હાઈસ્કૂલના ધોરણ 11 અને 12ના વર્ગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 10:20 PM IST

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સુરેન્દ્રનગરઃ દાજીરાજ હાઈસ્કૂલ કે જેને સૌરાષ્ટ્રની સૌથી જૂની હાઈસ્કૂલ માનવામાં આવે છે. અંગ્રેશ શાસનકાળમાં વર્ષ 1885માં આ સ્કૂલનું બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું. દાજીરાજ હાઈસ્કૂલ સૌરાષ્ટ્રની એકમાત્ર સ્કૂલ હતી કે જ્યાં સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરવા માટે આવતા હતા. 140 વર્ષ દરમિયાન અત્યાર સુધી આ સ્કૂલમાં અસંખ્ય વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસ કર્યો છે પરંતુ હવે આ સૌથી જૂની સ્કૂલના બે ક્લાસને તંત્રએ તાળું મારી દેતા 40થી વધુ વિદ્યાર્થીઓનું ભાવિ જોખમમાં મુકાયું છે.

સુરેન્દ્રનગર શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા વધુ એક શાળાના વર્ગખંડ બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ ખાતે આવેલી દાજીરાજ હાઈસ્કૂલમાં ધોરણ 11 અને ધોરણ 12ના વર્ગખંડ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. શિક્ષણ વિભાગના આ નિર્ણયથી અનેક વિદ્યાર્થીઓ રઝળી પડ્યા છે. નિયમ મુજબ હાઈસ્કૂલના પ્રત્યેક વર્ગખંડમાં 36 વિદ્યાર્થીઓની ફરજિયાત હોવી જરૂરી છે. પરંતુ ધોરણ 11 અને 12માં પૂરતા વિદ્યાર્થીઓ ન હોવાના કારણે અંતે બંને ધોરણો બંધ કરવાનો નિર્ણય શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરની દાજીરાજ હાઈસ્કૂલના ધોરણ 11 અને 12ના વર્ગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. (Etv Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અરવિંદ ઓઝાનું કહેવું છે કે, આ શાળાના ધોરણ 11 અને 12માં પૂરતા વિદ્યાર્થીઓ નહોતા એટલે શિક્ષણ વિભાગને ધોરણ 11 અને ધોરણ 12ના એમ બે વર્ગખંડ બંધ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. જો કે ધોરણ 10માં પૂરતી સંખ્યા હોવાના કારણે તેને ચાલુ રાખવામાં આવ્યા છે.

આ તરફ વાલીઓ અને શાળામાં અભ્યાસ કરીને ગયેલા પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓમાં શિક્ષણ વિભાગના આ નિર્ણય સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વાલીઓનું કહેવું છે કે, આ શાળામાં મધ્યમ અને નાના વર્ગના પરિવારોના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આવા સમયે અચાનક ધોરણ 11 અને 12ના વર્ગખંડ બંધ કરી દેવામાં આવતા આ વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ બગડે તેવી ભીતિ વાલીઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

140 વર્ષ જૂની શાળામાં અભ્યાસ કરીને ગયેલા ઉમેદસિંહ મોરી જણાવે છેકે, આ હાઈસ્કૂલે સારા વિદ્યાર્થીઓ અને મોટા અધિકારીઓ આપ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, જૂના વિદ્યાર્થીઓ જે આજે સારી જગ્યા પર છે તેઓના ફોન આવી રહ્યા છે અને સ્કૂલની આવી સ્થિતિ અંગે મારી પાસે માહિતી મેળવી રહ્યા છે. વધુમાં ઉમેદસિંહે એવી પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી કે શિક્ષણ વિભાગના આ નિર્ણયથી ડ્રોપ રેશિયો વધશે. તેમનું એવું પણ માનવું છે કે, અહીં એડમિશન નહીં મળે તો તેમને દૂર અભ્યાસ માટે જવું પડશે, જેમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચ વધશે. ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને આ ખર્ચ પોસાય તેમ નહીં હોય તો તેઓ અન્ય કોઈ કામ કે મજૂરી પર લાગી જશે.

સુરેન્દ્રનગરની દાજીરાજ હાઈસ્કૂલમાં ધોરણ 11 અને 12ના વર્ગખંડો બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હજુ તો શિક્ષણકાર્ય શરૂ થયાને માત્ર ચાર જ મહિના જેટલો સમય થયો હતો એવા સમયે જ આ બંને વર્ગખંડ બંધ કરી દેવાતા ધોરણ 11-12ના 40થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પર તેની અસર પડશે અને તેમનું ભવિષ્ય જોખમમાં મુકાય તેવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ છે. વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને સ્થાનિક લોકોની એક જ માંગ છે કે આ વર્ષે આ બંને વર્ગખંડ ચાલુ રાખવામાં આવે, જેથી વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ પર તેની અસર ન પડે.

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DAJIRAJ HIGH SCHOOL
SURENDRANAGAR DEO
દાજીરાજ હાઈસ્કૂલ
સૌરાષ્ટ્રની સૌથી જૂની હાઈસ્કૂલ
DAJIRAJ HIGH SCHOOL SURENDRANAGAR

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