ભાવનગરમાં BADAના વર્ગ-3ના અધિકારી ACBના છટકામાં ફસાયા, અરજદાર પાસેથી માંગી હતી 15 લાખની લાંચ
ભાવનગરના જિલ્લાના શામપરા ગામના એક વ્યક્તિ પાસેથી BADAના વર્ગ-3ના અધિકારીએ 15 લાખની લાંચ માંગી હતી.
Published : October 28, 2026 at 5:55 PM IST
ભાવનગર: જિલ્લાના શિક્ષણના શામપરા ગામના એક વ્યક્તિ બિનખેતી જમીનના પ્લાન મંજૂરી માટે બાડાની કચેરીમાં દોઢ વર્ષથી ધક્કા ખાઈ રહ્યા હતા. ત્યારે વર્ગ 3ના આઉટસોર્સથી ભરાયેલા અધિકારી દ્વારા લાંચ માંગવામાં આવતા ACBમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી, જેને પગલે યોજાયેલા છટકામાં આ લાંચિયા અધિકારી આબાદ ઝડપાઈ ગયા હતા.
છેલ્લા દોઢ વર્ષથી ચાલતી હતી પ્રોસેસ
ભાવનગર જિલ્લાના શામપરા સીદસર ગામની સીમમાં આવેલી બિનખેતી જમીનનો પ્લાન મંજૂર કરવા માટે ફરિયાદી દ્વારા એરીયા ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરિટી એટલે કે, બાડામાં છેલ્લા દોઢ વર્ષથી પ્રોસેસ કરતા હતા. જો કે આ બિનખેતીને પગલે બાડાના વર્ગ ત્રણના અધિકારીએ 15 લાખ રૂપિયાની લાંચ માંગી હતી. જેને પગલે ફરિયાદીએ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB)માં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
9 લાખની લાંચ લેતા ઝડપાયા અધિકારી
ફરિયાદને પગલે લાંચ રૂશ્વત શાખા દ્વારા છટકુ ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ફરિયાદી પાસેથી 15 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હોય ત્યારે 12,00,000 આપવાનું નક્કી થયું હતું. જે પૈકીના 9,00,000 આપવાનું નક્કી થતાં બાડાના વર્ગ ત્રણના આઉટસોર્સ અધિકારી પ્લાનિંગ આસિસ્ટન્ટ મિતુલ જગદીશભાઈ પાનસીણીયા 9,00,000 લેતા રંગે હાથ ઝડપાઈ ગયા હતા.
ACB દ્વારા લાંચિયા અધિકારી સામે કાર્યવાહી
એસીબી દ્વારા ફરિયાદીને 9 લાખ આપવા માટેની ટ્રેપ કાળીયાબીડ વિસ્તારમાં કલ્યાણ જ્વેલર્સ થી આગળ નવી પાણીની ટાંકી પાસે ગોઠવવામાં આવી હતી. જ્યાં ટ્રેપ દરમિયાન 9 લાખની રકમ લેતા આઉટસોર્સ પ્લાનિંગ આસિસ્ટન્ટ વર્ગ 3ના અધિકારી મિતુલ જગદીશભાઈ પાનસિણીયા ઝડપાઇ ગયા હતાં. હાલ તેમની સામે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
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