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જૂનાગઢમાં જમીન દફતર નિરીક્ષક કચેરીના વર્ગ-3ના કર્મચારીઓએ પાડી હડતાળ, જાણો કેમ ?

જૂનાગઢના જમીન દફતર નિરીક્ષક કચેરીના વર્ગ-3ના કર્મચારીઓએ પોતાની વિવિધ પડતર માંગણીઓને આંદોલનનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે.

જમીન દફતર નિરીક્ષક કચેરીના વર્ગ-3ના કર્મચારીઓની હડતાળ
જમીન દફતર નિરીક્ષક કચેરીના વર્ગ-3ના કર્મચારીઓની હડતાળ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 12:28 PM IST

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જુનાગઢઃ 21 સપ્ટેમ્બર, સોમવારથી જુનાગઢ જિલ્લા જમીન દફતર નિરીક્ષક કચેરીના વર્ગ ત્રણના કર્મચારીઓ તેમની પડતર માંગો તેમજ મહેસૂલ વિભાગના અન્ય કર્મચારીઓની સરખામણીએ પગાર ધોરણમાં એક સમાનતા રાખવામાં આવે તેવી માંગ સાથે અચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર ઉતર્યા છે.

કર્મચારીઓની આ હડતાળના કારણે જૂનાગઢની જિલ્લા અને તાલુકામાં આવેલી કચેરીઓમાં સંપૂર્ણ કામકાજ ઠપ્પ થયું છે. જેથી ખેડૂતો અને અન્ય મિલકતોની રજીસ્ટ્રેશન કરાવનારા અરજદારોને જ્યાં સુધી હડતાલ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

જમીન દફતર નિરીક્ષક કચેરીના વર્ગ-3ના કર્મચારીઓ આંદોલનના માર્ગે (Etv Bharat Gujarat)

જમીન દફતર નિરીક્ષક કચેરીના કર્મચારીઓ આંદોલન પર

જુનાગઢ જિલ્લા જમીન દફ્તર નિરીક્ષક કચેરીના વર્ગ-3 ના કર્મચારીઓ મહેસુલ વિભાગના અન્ય કર્મચારીઓ સાપેક્ષમાં પગાર ધોરણ આપવામાં આવે અને વર્ષોથી તેમની પડતર માંગણીઓને લઈને અચોક્કસ સમયની હડતાળ પર ઉતરી ગયા છે. જૂનાગઢમાં આવેલી જિલ્લા કચેરીની સાથે જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં આવેલી તાલુકા કચેરીના કર્મચારીઓ પણ હડતાળમાં સામેલ થયા છે. જેથી જ્યાં સુધી સરકાર સાથે કર્મચારી સંગઠનનુ કોઈ સમાધાન ન થાય ત્યાં સુધી હડતાલ ચાલુ રાખવા માટે કર્મચારીઓએ લડત શરૂ કરી છે, જેને કારણે ખેડૂતો અને સામાન્ય પ્રોપર્ટીની રજીસ્ટ્રી કરાવનાર અનેક અરજદારોને હડતાળના આ સમયમાં મુશ્કેલીમાંથી પસાર થવું પડી શકે છે.

પ્રોપર્ટી કાર્ડ જમીન માપણી સુધારા વધારા કામગીરી ખોરંભે

આજની હડતાલ થી પ્રોપર્ટી કાર્ડ જમીનની માપણી અને ત્યાર બાદના સુધારા અને વધારા જમીનના રેકોર્ડ ખેતીલાયક અને અન્ય જમીનના નકશા જમીનના રિ સર્વે બાદ કરવામાં આવતા સુધારા વધારા તેમજ માપણી ને લગતી તમામ કામગીરી જિલ્લા અને તાલુકા કચેરીએથી થતી હોય છે આ સિવાય સ્વામીત્વ યોજના અંતર્ગત પણ ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં પ્રોપર્ટી કાર્ડ કાઢવાની કામગીરી પણ જમીન દફતર નિરીક્ષક કચેરીએથી થતી હોય છે જે હડતાલને કારણે ઠપ્પ થયેલી જોવા મળી હતી. શહેરી વિસ્તારના હક ચોકસી અને નવા પ્રોપર્ટી કાર્ડ કાઢવાની કામગીરી પણ હડતાલને કારણે બંધ થઈ જશે જેને કારણે હડતાળ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી અરજદારોને પણ અનેક મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે.

હજારોની સંખ્યામાં અરજીઓ પડતર

જુનાગઢ જિલ્લા દફતર નિરીક્ષક કચેરી અને તાલુકામાં આવેલી અન્ય કચેરીઓમાં હજારોની સંખ્યામાં આવેલી અરજીઓ આજે નિકાલની રાહમાં પડેલી જોવા મળી રહી છે. પ્રતિદિવસ 80 થી 100 જેટલી અરજીઓ વિવિધ અરજદારો દ્વારા જે તે તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ પર આપવામાં આવે છે. કર્મચારીની વાત કરીએ તો તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાની તમામ કચેરીઓમાં ઓછામાં ઓછું 10 થી 15 વ્યક્તિનું મહેકમ સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત કરેલું છે, પરંતુ હાલ તમામ કચેરીઓમાં ત્રણથી ચાર જેટલા જ કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે, જેને કારણે ખેડૂતો સહિત અન્ય પ્રોપર્ટી ધારકોની કામગીરી સતત વિલંબમાં ચાલી રહી છે. આ સિવાય જિલ્લા કચેરીએ 20 થી 22 હજાર ફાઈલો નિકાલ કરવાની રાહમાં પડતર પડેલી જોવા મળી રહી છે. 40 હજાર મિલકતના પ્રોપર્ટી કાર્ડ હજુ કાઢવાના બાકી છે, આવી સ્થિતિમાં કર્મચારીઓની હડતાલને કારણે જિલ્લા અને તાલુકા મથકમાં જે કામો પેન્ડિંગ રહ્યા છે, તેમાં પણ ખૂબ મોટો વધારો થાય તેવી શક્યતા ઊભી થઈ છે.

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કર્મચારીઓની હજતાળ
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