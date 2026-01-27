ખેડામાં લગ્ન પ્રસંગમાં બે ડીજે સંચાલકો વચ્ચે બબાલ, તંગદિલી સર્જાતા પોલીસ દોડી આવી; શું છે ઘટના?
ખેડાના મહુધાના મીનાવાડામાં ડીજે સિસ્ટમ કોની ચઢીયાતી તે સાબિત કરવા માટે ડીજે સંચાલકો વચ્ચે હરિફાઇ થતા મામલો બિચક્યો
Published : January 27, 2026 at 7:35 AM IST
ખેડા: ખેડાના મહુધાના મીનાવાડા ગામમાં લગ્ન પ્રસંગમાં બે ડીજે સંચાલકો વચ્ચે બબાલ થઇ હતી. ડીજે સિસ્ટમ કોની ચઢીયાતી તે સાબિત કરવા માટે ડીજે સંચાલકો વચ્ચે હરિફાઇ થતા મામલો બિચક્યો હતો જે બાદ તંગદિલી સર્જાતા પોલીસ દોડી આવી હતી.
કોની ડીજે સિસ્ટમ ચઢીયાતી તે સાબિત કરવા હરિફાઇ
ખેડા જીલ્લાના મહુધા તાલુકાના મીનાવાડા ગામમાં બે અલગ અલગ લગ્ન પ્રસંગમાં પહોંચેલા ડીજે આમને-સામને આવી ગયા હતા. કોની ડીજે સિસ્ટમ ચઢીયાતી તે સાબિત કરવા બન્ને ડીજે વચ્ચે હરીફાઇ થઇ હતી, જ્યાં લોકોનું મોટુ ટોળું પણ ભેગુ થયું હતું. હરિફાઇ જામતા બન્ને ડીજીએ ધ્રુજાવી દેતા ત્રાસદાયક ઉંચા અવાજે સ્પીકર વગાડતા ધ્વનિ પ્રદૂષણ ફેલાવ્યું હતું. મામલો બિચકતા સામસામે ગાળા ગાળી અને પથ્થરમારો થતા તંગદિલી સર્જાઇ હતી.
મહુધા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર ગત રાત્રીએ મહુધાના મીનાવાડા ગામમાં એક જ સમયે બે અલગ અલગ લગ્ન પ્રસંગોમાં બે ડી.જે.સાઉન્ડની કોમ્પિટીશન ચાલતી હતી જેમાં આસપાસના ગામડાના મોટી સંખ્યામાં આશરે 10 હજાર લોકો ભેગા થયા હતા. જાહેર સુલેહ અને શાંતિનો ભંગ થઇ રહેલ હોવાનું જાણવા મળતા પીઆઇ આર.કે.ગોહિલ મહુધા પોલીસ તેમજ અન્ય પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ સાથે મીનાવાડા ગામમાં પહોંચ્યા હતા, ત્યાં બન્ને ટોળાઓ સામ સામે ગાળા ગાળી કરતા હતા અને પથ્થરમારો ચાલુ હતો. આ દરમિયાન એક પથ્થર પોલીસને વાગતા જરૂરી બળ પ્રયોગ કરી પરિસ્થિતિ ઉપર કાબુ મેળવ્યો હતો.
બનાવની જાણ થતા જ મહુધા પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને પરિસ્થિતિ પર નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું. મહુધા પોલીસે ડીજેના માલિક,ઓપરેટર, એનાઉન્સર, ડીજે ટીમના સભ્ય, સમર્થક તેમજ ઇંસ્ટાગ્રામ પર વીડિયો અપલોડ કરનાર સહિત 20 લોકો સામે ગુનોં નોધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે ત્રણ આરોપીને ઝડપી બે ડીજે સિસ્ટમ, બે આઇસર, એક લેપટોપ સહિત કુલ 80,25,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ડીજે માલિક તેમજ ટીમ અને સમર્થકો સામે ગુનો નોંધાયો
(1) કમલેશભાઇ નાનાભાઇ ઝાલા રહે.આંબા,તા.બાયડ,જી.અરવલ્લી
(2)વિશાલભાઇ દીનેશભાઇ ઝાલા રહે.નાના રામપુરા,તા.કપડવંજ,જી.ખેડા
(3) જશવંતભાઇ મુળજીભાઇ ચૌહાણ રહે.રામપુરા,પાલડી, તા.નડીયાદ,જી.ખેડા ને ઝડપી પાડ્યા છે.
