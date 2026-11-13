અમદાવાદઃ ભાજપના કોર્પોરેટર અને મહિલા PSI વચ્ચે બબાલ, ઝપાઝપીના દ્રશ્યો આવ્યા સામે
અમદાવાદના નવા વાડજમાં કોર્પોરેટર વિરાટ પુરોહિત અને મહિલા PSI વચ્ચેનો વિવાદ વકર્યો છે.
Published : November 13, 2026 at 4:18 PM IST
અમદાવાદઃ નવા વાડજમાં ફટાકડા ફોડવા મુદ્દે શરૂ થયેલા વિવાદના તણખાં હવે કોર્પોરેટર સુધી પહોંચી ગયા છે. ભાજપના કોર્પોરેટર વિરાટ પુરોહિત અને મહિલા PSI વચ્ચેનો વિવાદ વકર્યો છે. મહિલા PSIએ આરોપ લગાવ્યો છેકે, કોર્પોરેટર તેના સાગરિતો સાથે તેમના ઘર સુધી પહોંચી ગયા હતા અને ગેરવર્તણૂક કરી હતી. સમગ્ર મામલે આંશિક ઝપાઝપીના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે.
અમદાવાદના નવા વાડજ વિસ્તારમાં ભાજપના કોર્પોરેટર અને AMCની રેવન્યૂ કમિટીના ડેપ્યુટી ચેરમેન વિરાટ પુરોહિત તથા મહિલા PSI વચ્ચે વિવાદ સર્જાયો છે. ફટાકડા ફોડવા અને કારને નુકસાન થવાના મુદ્દે શરૂ થયેલો વિવાદ હવે પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો છે. મહિલા PSI દ્વારા વિરાટ પુરોહિત અને તેમના સાથીદારો સામે ગેરવર્તણૂક તથા ઝપાઝપી કર્યાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. આ મામલે વાડજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી પણ કરવામાં આવી છે.
બીજી તરફ કોર્પોરેટર વિરાટ પુરોહિતે મહિલા PSI દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપોને ફગાવી દીધા છે. સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવતાં રાજકીય અને પોલીસ બેડામાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
12 નવેમ્બર 2026ના રોજ સાંજે આશરે 7:15 વાગ્યાના અરસામાં નવા વાડજના અખબારનગર ફ્લેટ, અખબારનગર સર્કલ પાસે બોલાચાલી અને ઝઘડાની ઘટના બની હતી. આ મામલે વાડજ પોલીસ સ્ટેશનના PSI દીપક બાબુલાલ દ્વારા સિવિલ હોસ્પિટલના ચીફ મેડિકલ ઓફિસરને પત્ર લખવામાં આવ્યો હતો. પત્રમાં કલ્પનાબેન રાજેન્દ્રભાઈ જેઠવા અને રૂક્ષિકાબેન રાજેન્દ્રભાઈ જેઠવાને ઈજા થઈ હોવાનો ઉલ્લેખ કરીને તેમની સારવાર કરી મેડિકલ સર્ટિફિકેટ આપવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
ઉપરાંત આ પત્રમાં કોર્પોરેટર વિરાટ પુરોહિત, દેવાંગભાઈ પટેલ અને હિરલબેન દેવાંગભાઈ પટેલ સાથે બોલાચાલી અને ઝઘડો થયો હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન ગડદાપાટુ મારવામાં આવી હોવાની પણ વિગતો સામે આવી છે.
મહિલા PSIના ઘરે આવીને ઝપાઝપી કર્યાનો આરોપ
મહિલા PSIના આક્ષેપ મુજબ, ફટાકડા ફોડવા દરમિયાન તેમની કારના કાચ તૂટી ગયા હતા અને કારને નુકસાન થયું હતું. આ બાબતે થયેલા વિવાદ બાદ કોર્પોરેટર વિરાટ પુરોહિત અને તેમના સાથીદારો તેમના ઘરે પહોંચ્યા હતા. તે સમયે તેઓ પોતાની દીકરી સાથે ઘરે એકલાં હાજર હતાં. મહિલા PSIનો આરોપ છે કે આ દરમિયાન તેમની સાથે ઝપાઝપી કરવામાં આવી હતી અને ગેરવર્તણૂક પણ કરવામાં આવી હતી. આ મામલે તેમણે વાડજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરી છે. ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
કો્ર્પોરેટર વિરાટ પુરોહિતે આક્ષેપ ફગાવ્યા
બીજી તરફ ભાજપના કોર્પોરેટર વિરાટ પુરોહિતે મહિલા PSI દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપોને ફગાવી દીધા છે. તેમનો દાવો છે કે, જ્યારે ઝઘડો થયો, ત્યારે તેઓ ઘટનાસ્થળે હાજર નહોતા. તેઓ માત્ર બંને પક્ષોને સમજાવવા માટે ત્યાં ગયા હતા. આમ, સમગ્ર મામલે બંને પક્ષો દ્વારા અલગ-અલગ આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
એક તરફ મહિલા PSI દ્વારા ઘરે આવીને ઝપાઝપી અને ગેરવર્તણૂક કર્યાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે, બીજી તરફ કોર્પોરેટર દ્વારા આ આક્ષેપો નકારી કાઢવામાં આવ્યા છે. બંને પક્ષે સામસામે અરજીઓ થતાં હવે પોલીસ તપાસમાં શું હકીકત સામે આવે છે તેના પર સૌની નજર છે. ખાસ કરીને CCTV ફૂટેજ, મેડિકલ રિપોર્ટ અને બંને પક્ષની રજૂઆતોના આધારે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે. હાલ આક્ષેપો અને દાવાઓ વચ્ચે નવા વાડજનો આ વિવાદ અમદાવાદના રાજકીય વર્તુળો અને પોલીસ વિભાગમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
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