તાપીમાં ગણપતિ વિસર્જનના ડાન્સમાં બબાલ, અંગૂઠો કચડાવા જેવી નજીવી બાબતે યુવકની ઘાતકી હત્યા
તાપી જિલ્લાના કુકરમુંડા તાલુકામાં ગણપતિ વિસર્જનના ડાન્સ દરમિયાન અંગૂઠો કચડાતા બબાલ થઈ હતી.
Published : September 21, 2026 at 4:18 PM IST
તાપીઃ કુકરમુંડા તાલુકામાં ગણપતિ વિસર્જન દરમિયાન નાચવા બાબતે થયેલા ઝઘડામાં 21 વર્ષીય યુવકનું મોત થયું છે. મોદલા ગામ નજીક વિસર્જન યાત્રામાં નાચતી વખતે પગનો અંગૂઠો કચડાઈ જતાં થયેલા વિવાદમાં યુવકનું ગળું દબાવી હત્યા કર્યાનો આરોપ લગાવાયો છે. સમગ્ર મામલે કુકરમુંડા પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
તાપી જિલ્લાના કુકરમુંડા તાલુકાના મોદલા ગામે 19 સપ્ટેમ્બરે ગણપતિ વિસર્જન દરમિયાન ગંભીર ઘટના બની હતી. વિસર્જનના નાચ દરમિયાન પગનો અંગૂઠામાં ઇજા થતાં બોલાચાલી થઈ હતી. આ બબાલમાં 21 વર્ષીય શંકર વળવીની ગળું દબાવીને નિર્મમ હત્યા કરાઈ હતી, ગણપતિ વિસર્જનમાં બેન્ડમાં નાચતી વખતે આરોપી વિશાલ પાડવીના કારણે મૃતક શંકરના પગનો અંગૂઠો કચડાઈ જતાં બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો.
આરોપી વિશાલે શંકરના ગળાના ભાગે પકડી ગળું દબાવી દેતાં શંકરનું મોત થયું હોવાનો પોલીસ ફરિયાદમાં મૃતકના પિતા પિતા પરશુરામ વળવીએ ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ દરમિયાન શંકરને છોડાવવા વચ્ચે પડેલા સાક્ષી વળવીને પણ ગળાના ડાબા ભાગે નખ મારી ઇજા પહોંચાડવામાં આવી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં કુકરમુંડા પોલીસે આરોપી વિશાલ પાડવીની ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર નજીક મૌવલીપાડા ગામના સીમ વિસ્તારમાંથી ધરપકડ કરી છે.
ગુજરાત મહારાષ્ટ્રની બોર્ડર પર આવેલા કુકરમુંડા તાલુકા ગણપતિ મહોત્સવ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. જો કે આ વખતે બેન્ડ પાર્ટીમાં પગ કચડાવા જેવી બાબતે થયેલી બબાલમાં 21 વર્ષીય યુવકની હત્યા કરી દેવામાં આવી છે. ગણશોત્સવ જેવા તહેવારમાં યુવકની હત્યાથી સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
નિઝર ઝોનના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ઇશ્વર પરમારના જણાવ્યા અનુસાર, ગણપતિ વિસર્જન સમયે બેન્ડ પાર્ટીમાં નાચતી વખતે પગનો અંગૂઠો કચડાતા ઝઘડો થયો હતો. આરોપી વિશાલ પાડવીએ મૃતક શંકર વળવીને ગળાના ભાગેથી પકડી માર મારવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે અને હાલમાં આગળની તપાસ ચાલુ છે.
આ ઉપરાંત આ વિસ્તારોમાં બેન્ડ પાર્ટીના વધતા જતા ક્રેઝને લઈને પણ ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. નામચીન બેન્ડ પાર્ટીઓને લઈને યુવાનો દૂર દૂરથી માત્ર નાચવા આવે છે. ત્યારે આવી જગ્યાઓ પર જરૂરી પોલીસ બંદોબસ્ત પણ મૂકવાની પણ જરૂરિયાત હોવાનું સ્થાનિકોનું કહેવું છે.
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