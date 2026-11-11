વડોદરાઃ વડજ ગામે મંદિર પરિસરમાં પાણી ઢોળવા મુદ્દે બબાલ; મારામારી બાદ બંને પક્ષે ફરિયાદ
ડભોઈ તાલુકાના વડજ ગામમાં વાવ મંદિરના પરિસરમાં પાણી ઢોળવાને લઈને બંને પક્ષો વચ્ચે જોરદાર મારામારી થઈ હતી.
Published : November 11, 2026 at 7:38 PM IST
વડોદરા: ડભોઇ તાલુકાના વડજ ગામે રાંદેલ માતા વાવ મંદિર પરિસરમાં પાણી ઢોળવા અને ગંદકી ન કરવા જેવી સામાન્ય બાબતે શરૂ થયેલી બોલાચાલીએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. સરપંચ સંજય પટેલ અને શંકર રબારી વચ્ચે થયેલી તકરાર બાદ બંને જૂથો સામસામે આવી જતાં મારામારી અને પથ્થરમારાની ઘટના બની હતી. સમગ્ર ઘટનામાં અનેક લોકોને ઇજાઓ પહોંચી હોવાના આક્ષેપો સાથે ડભોઇ પોલીસ મથકે બંને પક્ષે સામસામી ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે.
બંને પક્ષોએ નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ
વડોદરા જિલ્લાના ડભોઇ તાલુકાના વડજ ગામમાં આવેલી ઐતિહાસિક રાંદેલ માતા વાવ મંદિરના પરિસરમાં સર્જાયેલી જૂથ અથડામણ પાછળ પાણી ઢોળવા અને ગંદકી ન કરવા બાબતની બોલાચાલી મુખ્ય કારણ બની હોવાનું પોલીસ ફરિયાદોમાં સામે આવ્યું છે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મંદિરના કોરિડોરના નિર્માણ મુદ્દે બંને જૂથો વચ્ચે અગાઉથી તકરાર ચાલી રહી હતી. દરમિયાન મંદિર ખાતે અન્નકૂટ અને ગરબાના ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
પાણી ઢોળવા જેવી સામાન્ય બાબતે તકરાર
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, શંકરભાઈ રબારી મંદિરના કોરિડોર પર હાથ-પગ ધોઈ રહ્યા હતા. આ સમયે વડજ ગામના સરપંચ સંજયકુમાર નટવરભાઈ પટેલે કોરિડોર પર પાણી ઢોળીને ગંદકી ન કરવા જણાવતાં બંને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. શરૂઆતમાં સામાન્ય લાગતી આ તકરાર બાદમાં ઉગ્ર બની હતી અને બંને જૂથના લોકો સામસામે આવી ગયા હતા. આ ઘટનાએ જોતજોતામાં મારામારીનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આ મામલે સરપંચ સંજયકુમાર પટેલે ડભોઇ પોલીસ મથકે 12 વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરાયો છે કે, સામેના પક્ષના લોકો લાકડીઓ સાથે આવી ઝઘડો કરવા લાગ્યા હતા. દરમિયાન વચ્ચે પડેલા મિતુલ પટેલને હાથના અંગૂઠા પર લાકડી વાગી હતી, જ્યારે વિક્રાંત પટેલને માથા અને ખભાના ભાગે લાકડીના ઘા વાગ્યા હતા. ચિરાગ પટેલને જમણા હાથની કોણી પર લાકડી વાગી હતી અને યોગેશ પટેલને માથાના ભાગે ઇંટનું રોડું વાગ્યું હતું. આ ઉપરાંત ગડદાપાટુનો માર મારવા, પથ્થરમારો કરવા અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવાના આક્ષેપો પણ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યા છે.
આ તરફ સામેના પક્ષે પણ પણ ફરિયાદ નોંધાવી છે. મીનાબેન ભરતભાઈ રબારીએ પાંચ વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ નોંધાવેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે, તેઓ માતાજીના પ્રસંગે પોતાના પિયર વડજ ગામે આવ્યા હતા. તેમના કાકા શંકરભાઈ રબારી સરપંચ સાથે કોરિડોર પર પાણી ઢોળવા બાબતે વાતચીત કરી રહ્યા હતા, ત્યારે પાંચ વ્યક્તિઓ ત્યાં આવી બોલાચાલી કરી મારામારી કરવા લાગ્યા હતા. વચ્ચે છોડાવવા પડેલા મીનાબેનને ગૌરાંગ ઉર્ફે ગવાએ મોઢા અને ગળાના ભાગે લાફા માર્યા હોવાનો આક્ષેપ છે. આ ઉપરાંત કનુભાઈ રબારીને હોઠના ભાગે, શંકરભાઈને માથામાં અને શીતલબેનને ખભાના ભાગે ઇજાઓ પહોંચી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે. ગૌરાંગ ઉર્ફે ગવાએ કનુભાઈને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ કાફલો વડજ ગામે પહોંચ્યો હતો. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ડભોઇ ઉપરાંત શિનોર અને ચાંદોદ પોલીસનો કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે પરિસ્થિતિ સંભાળી બંને પક્ષોની ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે. બીજી તરફ, બંને જૂથો વચ્ચે થયેલી મારામારીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં સમગ્ર મામલો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
મંદિરના કોરિડોર પર પાણી ઢોળવા અને ગંદકી ન કરવા બાબતે શરૂ થયેલી બોલાચાલી આખરે બે જૂથો વચ્ચેની હિંસક અથડામણમાં ફેરવાઈ હતી. એક તરફ સરપંચ પક્ષે 12 વ્યક્તિઓ સામે, તો બીજી તરફ રબારી પક્ષે પાંચ વ્યક્તિઓ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. સામાન્ય બાબતમાંથી શરૂ થયેલો વિવાદ આટલો ઉગ્ર કેવી રીતે બન્યો અને મારામારીમાં કોની કેટલી ભૂમિકા હતી, તે હવે ડભોઇ પોલીસની તપાસનો વિષય બન્યો છે.
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