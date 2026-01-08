ETV Bharat / state

તાપીના કુકરમુંડામાં નજીવી બાબતે બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ, 12 લોકો ઘાયલ

તાપીના કુંકરમુડામાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ થતા પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો

તાપીના કુકરમુંડામાં નજીવી બાબતે બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ
તાપીના કુકરમુંડામાં નજીવી બાબતે બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 8, 2026 at 3:28 PM IST

1 Min Read
તાપી: તાપીના કુકરમુંડા ગામમાં બે જૂથ વચ્ચે નજીવી બાબતે પથ્થરમારો થતા 12 લોકો ઘાયલ થયા હતા. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને પરિસ્થિતને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસે રાયોટિંગનો ગુનો નોંધી આરોપીઓને અટક કરવાની કામગીરી હાથ ધરી છે.

તાપીના કુકરમુંડા ગામમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ

બનાવની વિગત જોઇએ તો તાપીના કુકરમુંડાના ખાટીક ફળિયામાં ફૈઝાન નામનો યુવક બાઇક લઇને નીકળ્યો હતો અને કેટલાક લોકોએ તેને રસ્તામાં રોકતા મામલો ગરમાયો હતો. 30થી 40 લોકોનું ટોળું અચાનક ભેગું થઇ જતા બન્ને તરફથી પથ્થરમારાની ઘટના બની હતી જેમાં 12 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. સાથે જ કેટલાક વાહનોને પણ નુકસાન થયું હતું. બનાવની જાણ થતા જ જિલ્લા પોલીસ વડા સહિત એસઓજીની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને પરિસ્થિતિને કાબુમાં લીધી હતી. હાલ બનાવને લઇને તાપી પોલીસ દ્વારા ઘટનામાં સામેલ લોકો વિરૂદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

તાપીના કુકરમુંડામાં નજીવી બાબતે બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ (ETV Bharat Gujarat)
જૂથ અથડામણ દરમિયાન કેટલાક વાહનોને પણ નુકસાન થયું હતું
જૂથ અથડામણ દરમિયાન કેટલાક વાહનોને પણ નુકસાન થયું હતું (ETV Bharat Gujarat)
તાપીના કુકરમુંડામાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાતા હાલ ગામમાં શાંતિ છે
તાપીના કુકરમુંડામાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાતા હાલ ગામમાં શાંતિ છે (ETV Bharat Gujarat)

"ફૈઝાન નામનો યુવાન બજારમાં નીકળતો હતો ત્યારે કેટલાક લોકોએ તેને બજારમાં રોક્યો હતો અને બાઇક ચલાવવા મામલે ઝઘડો થતા 40થી 50 લોકોના ટોળાએ પથ્થરમારો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં 12 લોકો અને કેટલાક વાહનોને નુકસાન થયું હતું. આ ઘટનામાં રાયોટિંગનો ગુનો દાખલ કરી આરોપીને અટક કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. ગામમાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે અને હાલ ગામમાં શાંતિ છે." ઇશ્વર પરમાર, Dysp, નિઝર ઝોન, તાપી

