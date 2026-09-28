સુરતઃ જૂની અદાવતમાં લોહીયાળ જંગ, પાવડા, લાકડા અને પથ્થરો સાથે તૂટી પડ્યું ટોળું, 10થી વધુ ઘાયલ
સુરતના અમરોલીમાં જૂના કોસાડ રોડ પર જૂની અદાવતમાં બે જૂથ વચ્ચે મોડી રાત્રે હિંસક અથડામણ થઈ હતી.
Published : September 28, 2026 at 3:49 PM IST
સુરતઃ અમરોલી વિસ્તારમાં જૂની અદાવત અને મકાન પચાવી પાડવાના વિવાદને લઈને બે જૂથ વચ્ચે લોહિયાળ અથડામણ સર્જાતા ભારે ચકચાર મચી હતી. જૂના કોસાડ રોડ પર આવેલી મનીષા સોસાયટીમાં મોડી રાત્રે બે જૂથ સામસામે આવી ગયા હતા. બંને પક્ષે પાવડા, લાકડાના ફટકા અને પથ્થરો વડે મારામારી કરતાં સોસાયટીમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં અમરોલી પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર દોડી ગયો હતો અને સ્થિતિ કાબૂમાં લેવા હળવો લાઠીચાર્જ કરવાની ફરજ પડી હતી. સમગ્ર ઘટનામાં બંને પક્ષના 10થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
હથિયારો સાથે ટોળું ધસી આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ
ફરિયાદી સંજય વરિયાના આક્ષેપ મુજબ, રાત્રે આશરે 10થી 10:30 વાગ્યાના અરસામાં તેમની જ સોસાયટીમાં રહેતા ધીરુ મોહન રબારી ઉર્ફે ધીરુ ફાઇનાન્સર, રિંકલ ધીરુ રબારી, લાલુ ધીરુ રબારી ઉર્ફે આદિત્ય, આર્યન ધરમશી રબારી, વિશાલ સાહર રબારી, રુશિલ સાહર રબારી, રોહિત અમૃત રબારી, રાહુલ અમૃત રબારી અને અંકિત અમૃત રબારી સહિતનું આશરે 12 લોકોનું ટોળું હથિયારો સાથે તેમના ઘરે ધસી આવ્યું હતું. જૂની અદાવતને લઈને સંજય વરિયા અને તેમના પરિવાર પર હુમલો કરી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હોવાનો ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
મહિલાઓ સહિત પરિવારના 7 સભ્યો ઇજાગ્રસ્ત
હુમલા દરમિયાન પાવડા અને લાકડાના ફટકાથી કરવામાં આવેલા મારામારીમાં મહિલાઓ સહિત સંજય વરિયાના પરિવારના કુલ સાત સભ્યો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. તમામને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ગંભીર ઈજાઓને પગલે ત્યારબાદ તેમને વધુ સારવાર માટે ઉધના દરવાજા નજીક આવેલી યુનિવર્સલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બીજી તરફ સામા પક્ષના કેટલાક લોકોને પણ ઈજા થતાં તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા.
મકાન પચાવી પાડવાના પ્રયાસનો આક્ષેપ
ફરિયાદી સંજય વરિયાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, આરોપીઓ ઘણા સમયથી તેમનું મકાન પચાવી પાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. અગાઉ ભાડૂઆત રાખવાના મુદ્દે થયેલી બોલાચાલીની અદાવત રાખીને પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનો તેમનો દાવો છે. વધુમાં કેસમાં સમાધાન કરવા માટે પૈસાની લાલચ આપી દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, પીડિત પરિવારે સમાધાન નહીં કરવાની અને મકાન નહીં વેચવાની વાત કરી છે.
CCTV અને મોબાઈલ વીડિયો વાયરલ
સોસાયટીમાં થયેલી મારામારી અને પથ્થરમારાની ઘટનાના CCTV ફૂટેજ તેમજ મોબાઈલ વીડિયોના કેટલાક દૃશ્યો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. ઘટનાને પગલે પીડિત પરિવારે સુરત પોલીસ કમિશનર તેમજ ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સમક્ષ રજૂઆત કરી આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
બંને પક્ષે ફરિયાદ, રાયોટિંગનો ગુનો; 5ની અટકાયત
અમરોલી પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, સંજય વરિયાની ફરિયાદમાં ધીરુ રબારી સહિત કુલ 14 લોકોને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે સામે પક્ષે આર્યન રબારીની ફરિયાદમાં સંજય વરિયા સહિત છ લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પોલીસે બંને પક્ષની ફરિયાદના આધારે રાયોટિંગ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસે ધર્મેશ પ્રજાપતિ, વિશાલ રબારી, રવિ પાંડવ, વિજય પ્રજાપતિ અને ચિરાગ કળસરિયાની અટકાયત કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સમગ્ર મામલે અમરોલી પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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