અમરેલીના ફુલઝર ગામે લગ્નપ્રસંગમાં ધિંગાણું, એકનું મોત, 85 લોકો વિરુદ્ધ સામ સામે પોલીસ ફરિયાદ

આ મામલે બંને પક્ષે સામ-સામે 35 લોકોના નામ જોગ અને 50 જેટલા અજાણ્યા લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઇ છે. કુલ 85 લોકો વિરૂદ્ધ સામ-સામે ફરિયાદ નોંધાઈ.

અમરેલીના ફુલઝર ગામે લગ્નપ્રસંગમાં ધિંગાણું
અમરેલીના ફુલઝર ગામે લગ્નપ્રસંગમાં ધિંગાણું (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2025 at 7:13 AM IST

Updated : November 7, 2025 at 7:38 AM IST

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના બાબરા તાલુકાના ફુલઝર ગામમાં ગત મોડી રાત્રે લગ્ન પ્રસંગમાં થયેલી બબાલમાં એકનું મોત થયું હતું. જ્યારે 10 જેટલા લોકોને ઇજાઓ પહોંચતા હાલ સારવાર હેઠળ છે.

આ મામલે બંને પક્ષે સામ-સામે 85 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઇ છે. ટ્રેક્ટર ઘોડીને અડી જતા ગામમાં ધિંગાણુ સર્જાતા પોલીસના ધાડ ધાડે ઉતારવામાં આવ્યા હતા.

શું હતો સમગ્ર મામલો ?

ફુલઝર ગામના જ રઘુ ગોકુળભાઇ પદમાણીએ 6 લોકો સામે નોંધાવેલી ફરિયાદમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, દેવગર શિવગિરી ગૌસ્વામીના દીકરા જયેન્દ્રના લગ્નના ફુલેકામાં ગામના હરદીપ દેવકુભાઇ વાળા અને તેમના સગા ઘોડી લઇને આવ્યા હતા. જે દરમિયાન રોડ ઉપર ફરિયાદીનો પુત્ર સાગર ટ્રેક્ટર લઇને પસાર થતાં ઘોડીને ટ્રેક્ટરનું ટાયર અડી ગયું હોય જેથી હરદીપ વાળાએ સાગરને ગાળો આપવાનું શરૂ કર્યું હતું અને બાદમાં લાફા માર્યા હતા. આ બાદ ટ્રેક્ટર ચાલક સાગરના સગા-સંબંધી હરદીપ વાળાના ઘરે ઠપકો આપવા જતા હતા. તે દરમિયાન રસ્તામાં માણસુર કથુભાઇ વાળા નામનો વ્યક્તિ પોતાની ક્રેટા કાર પુરઝડપે ચલાવીને આવ્યો હતો. જેમાં મનસુખ ભીખાભાઇ રાદડિયા અને મહેન્દ્ર મુળજીભાઇ ગજેરા કારની અડફેટે આવી ગયા હતા.

માણસુર કથુભાઇ વાળાએ કારની ટક્કરે બે લોકોને ફંગોળતા બંને લોહિલુહાણ થઇ ગયા હતા. આ દરમિયાન પાછળથી મોટા દેવળિયા ગામના મહેન્દ્ર ભાણાભાઇ વાળા બાઇક લઇને આવતા હતા તેને પણ કાર ચાલક માણસુર વાળાએ ટક્કર મારતાં તેમને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી અને મહેન્દ્રભાઇ વાળાનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. આમ કાર ચાલક માણસુર વાળા ત્રણ જેટલા લોકોને ફંગોળીને ફરાર થઇ ગયો હતો. ત્યાર બાદ તેમના સગા-સંબંધીઓ એકત્ર થઇને ગેરકાયદેસર મંડળી રચીને ધારદાર હથિયારો સાથે ફરિયાદી રઘુ પદમાણી સહિત તેમની સાથે રહેલા ખોડા જેરામ પદમાણી, અતુલ ખોડાભાઇ પદમાણી, જયસુખ કુવરજીભાઇ અને સંજ્ય ખોડાભાઇને આડેધડ માથાના ભાગે માર મારીને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.

બાબરા પોલીસ મથકમાં સામા પક્ષે હરદીપ દેવકુભાઇ વાળાએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ગામના જયેન્દ્ર ગૌસ્વામીના લગ્નમાં પોતે ઘોડી લઇને ગયા હતા. જેમાં ફુલેકા દરમિયાન સાગર પદમાણી ટ્રેકટર લઇને નીકળ્યો હતો, જેણે ઘોડી સાથે પોતાનું ટ્રેક્ટર અથડાવ્યું હતું. જેથી તેમણે ટ્રેક્ટર ધીમે ચલાવવા માટે ઠપકો આપ્યો હતો. આ બાબતનું મન દુ:ખ રાખીને 29 જેટલા અન્ય લોકો સાથે 50 લોકોનું ટોળુ ધસી આવ્યું હતું અને લોખંડની પાઇપ-ધારિયા જેવા ઘાતક હથિયારો વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.

કુલ 85 જેટલા વિરુદ્ધ સામ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ

આરોપી જયસુખ કુંવરજીભાઇ સાકરિયાએ લોખંડની પાઇપથી તેમને માથામાં માર માર્યો હતો તેમજ તેમના પિતાને પણ માર માર્યો હતો. આ ઉપરાંત આરોપી જેરામ પદમાણીએ લોખંડની પાઇપ મારી કુલદીપભાઇના હાથે ઇજાઓ પહોંચાડી હતી. આ ઉપરાંત આરોપીઓએ આડેધડ મારમારીને દેવકુભાઇ અને નાગરાજભાઇને હાથમાં ફેક્ચર કર્યું હતું. આમ આરોપીઓએ પૂર્વઆયોજિત કાવતરૂ રચીને જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.બંને પક્ષના કુલ 85 જેટલા વિરુદ્ધ સામ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.

એક જ પક્ષના 29 લોકોના નામ જોગ અને 50 અજાણ્યા સામે ફરિયાદ

(1) ખોડાભાઇ જેરામભાઇ પદમાણી

(2) મનસુખભાઇ જેરામભાઇ પદમાણી

(3) રમેશભાઇ જેરામભાઇ પદમાણી

(4) સંજયભાઇ ખોડાભાઇ પદમાણી

(5) અતુલભાઇ ખોડાભાઇ પદમાણી

(6) રાકેશ મનસુખભાઇ પદમાણી

(7) લખમણભાઇ ચતુરભાઇ પદમાણી

(8) મયદીપ માધાભાઇ પદમાણી

(9) રધુભાઇ ગોકળભાઇ પદમાણી

(10) સાગરભાઇ રધુભાઇ પદમાણી

(11) લાલો મનુભાઇ પદમાણી

(12) અરવિંદ નારણભાઇ લુણાગરીયા

(13) મીતુલ રતીલાલ લુણાગરીયા

(14) નરેશ કચરાભાઇ લુણાગરીયા

(15) હરેશ કચરાભાઇ લુણાગરીયા

(16) અલ્પેશ લખમણભાઇ લુણાગરીયા

(17) રમેશ લાખાભાઇ લુણાગરીયા

(18) ભગવાનભાઇ ગજેરા

(19) રવી ભગવાનભાઇ ગજેરા

(20) મુકેશ ધીરૂભાઇ ગજેરા

(21) ભરત ધિરૂભાઇ ગજેરા

(22) રોહીત મુકેશભાઇ ગજેરા

(23) કાળુભાઇ દુદાભાઇ લુણાગરીયા

(24)જયસુખ ઉર્ફે બટુક કુરજીભાઇ સાકરીયા

(25( ભોળાભાઇ કુરજીભાઇ સાકરીયા

(26) ધર્મેશ જયસુખભાઇ ઉર્ફે બટુકભાઇ સાકરીયા

(27)મનસુખ ભીખાભાઇ રાદડીયા

(28) મહેન્દ્ર મનજીભાઇ ગજેરા

(29)સવજીભાઇ લવજીભાઇ પદમાણી

સામા પક્ષે ફુલઝર ગામના 6 વ્યક્તિઓ સામે ફરિયાદ

(1) માણસુરભાઇ કંધુભાઇ વાળા

(2) હરદીપ દેવકુભાઇ વાળા

(૩) દેવકુભાઇ ભાભલુભાઇ વાળા

(4) નાગરાજભાઇ દેવકુભાઇ વાળા

(5) ગભરૂભાઇ ભાભલુભાઇ વાળા

(6) ઇન્દ્રજીત ગભરૂભાઇ વાળા

