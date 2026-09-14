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અમદાવાદમાં ફાયરિંગથી ફફડાટ, સમાધાન માટે મળેલા ભાઈ જ 12 બોરની બંદૂકથી ભાઈને મારી ગોળી

રામોલની તક્ષશિલા સ્કૂલ નજીક ત્રણ ભાઈઓ મકાનના મુદ્દે સમાધાન માટે ભેગા થયા હતા; BSF જવાન પ્રમોદ પ્રજાપતિએ પોતાના જ ભાઈની જાંઘમાં ગોળી માર્યાનો આરોપ

મકાનના વિવાદમાં ભાઈએ જ ભાઈ પર કર્યો ગોળીબાર
મકાનના વિવાદમાં ભાઈએ જ ભાઈ પર કર્યો ગોળીબાર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 4:23 PM IST

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અમદાવાદઃ રામોલ વિસ્તારમાં તક્ષશિલા સ્કૂલ નજીક મકાનના વિવાદને લઈને સમાધાન માટે ભેગા થયેલા ભાઈઓ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી બાદ ફાયરિંગની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટનામાં 54 વર્ષીય રાજેશ હરિશંકર પ્રજાપતિને જાંઘના ભાગે ગોળી વાગતાં તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. ફાયરિંગ કરનાર તરીકે BSFમાં નોકરી કરતા પ્રમોદ રામપ્રસાદ શિવદયાલ પ્રજાપતિનું નામ સામે આવ્યું છે.

સમગ્ર ઘટના અંગે JCP જયપાલસિંહ રાઠોડે માહિતી જણાવ્યું કે, તક્ષશિલા સ્કૂલ પાસે આવેલી ચોકડી નજીક ત્રણ ભાઈઓ મકાનના મુદ્દે સમાધાન માટે ભેગા થયા હતા. મકાનના વિવાદને લઈને તેમની વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી હતી, તે દરમિયાન આરોપી તરીકે સામે આવેલા પ્રમોદ પ્રજાપતિએ ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ ફાયરિંગમાં મોટા ભાઈને 12 બોરની ગોળી જાંઘના ભાગે વાગી હતી. ફાયરિંગ બાદ આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઈજાગ્રસ્ત રાજેશભાઈને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યૂલન્સ મારફતે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.

રામોલમાં ફાયરિંગની ઘટના બાદ પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી (Etv Bharat Gujarat)

JCP જયપાલસિંહ રાઠોડે વધુમાં જણાવ્યું કે, ઘટનાની જાણ થતાં ઓઢવ અને રામોલ બંને પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે ફાયરિંગમાં વપરાયેલું હથિયાર પણ કબજામાં લઈ લીધું છે. આરોપી તરીકે સામે આવેલા પ્રમોદ પ્રજાપતિની પણ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત પોલીસે અન્ય એક વ્યક્તિને પણ અટકાયતમાં લીધો હોવાનું JCP જયપાલસિંહ રાઠોડે જણાવ્યું.

પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં મકાનના વિવાદને લઈને ત્રણ ભાઈઓ સમાધાન માટે ભેગા થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે સમાધાન માટે થયેલી બેઠક દરમિયાન કયા મુદ્દે બોલાચાલી થઈ અને ત્યારબાદ ફાયરિંગ સુધી મામલો કેવી રીતે પહોંચ્યો તેની તપાસ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

ઓઢવ પોલીસે આરોપી અને હથિયારને કબજો લીધો અને ત્યારબાદ રામોલ પોલીસને સોંપ્યા હતા. હવે રામોલ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ફાયરિંગ પાછળનું ચોક્કસ કારણ, ઘટનાસ્થળે હાજર અન્ય લોકોની ભૂમિકા તેમજ હથિયાર અંગેની વિગતો પણ તપાસવામાં આવી રહી છે.

JCP જયપાલસિંહ રાઠોડના જણાવ્યા મુજબ, હાલ એક મુખ્ય આરોપી સહિત બે આરોપીઓની અટકાયત કરી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ ઘટનાની વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે.

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