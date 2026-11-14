અમદાવાદમાં ફટાકડા ફોડવા મુદ્દે મહિલા PSI અને સોસાયટીના રહીશો વચ્ચે ઘર્ષણ, સામસામે આક્ષેપો
અમદાવાદમાં ભાજપના કોર્પોરેટર અને મહિલા PSI વચ્ચે ફટાકડા ફોડવા મુદ્દે શરૂ થયેલો વિવાદ ઉગ્ર બન્યો છે. સમગ્ર મામલો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો છે.
Published : November 14, 2026 at 7:48 AM IST
અમદાવાદ: અખબારનગર વિસ્તારમાં દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ફટાકડા ફોડવા મુદ્દે મહિલા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI) અને સોસાયટીના રહીશો વચ્ચે થયેલો વિવાદ હવે પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો છે. અખબારનગર સોસાયટીમાં રહેતા મહિલા PSI કલ્પનાબેન ચુડાસમાની કાર પાસે ફટાકડા ફોડવા મુદ્દે શરૂ થયેલી તકરાર બાદ બંને પક્ષો સામસામે આવ્યા હતા. આ મામલે સોસાયટીના અંદાજે 20 જેટલા રહીશોએ PSI વિરુદ્ધ બે અલગ-અલગ અરજીઓ આપી છે, જ્યારે PSIએ પણ પોતાની સાથે ખેંચતાણ અને છેડતી થઈ હોવાની રજૂઆત કરી છે. સમગ્ર મામલે 112ની ટીમે બંને પક્ષોને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈ વાડજ પોલીસને જાણ કરી હતી.
કારના બોનેટને નુકસાન થતાં CCTV ફૂટેજ તપાસવાની માગ કરી
વાડજ પોલીસ સ્ટેશનના PI એચ.પી. ગરાસિયાના જણાવ્યા અનુસાર, ગત 8 નવેમ્બરના રોજ દિવાળીના દિવસે અખબારનગર સોસાયટીના પાર્કિંગમાં રહીશો ફટાકડા ફોડી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન સોસાયટીમાં રહેતાં PSI કલ્પનાબેન ચુડાસમાની ક્રેટા કાર પણ પાર્ક કરેલી હતી. કારની બાજુમાં ફટાકડા ફોડવામાં આવતાં તેમણે ત્યાં ફટાકડા નહીં ફોડવા જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ ભાઈબીજના દિવસે તેમની કારના બોનેટના આગળના ભાગે ફટાકડાના કારણે નુકસાન થયું હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું. આથી તેમણે સોસાયટીના સેક્રેટરી વિરાટભાઈ પુરોહિતને જાણ કરી CCTV ફૂટેજ તપાસીને નુકસાન કોણે કર્યું તે જાણવા માગ કરી હતી.
CCTV તપાસવાની વાતે બોલાચાલી બાદ ખેંચતાણ
કારને થયેલા નુકસાન અને CCTV ફૂટેજ તપાસવાની બાબતને લઈને થયેલી ચર્ચા બાદ ગઈકાલે મોડી સાંજે PSI કલ્પનાબેન ચુડાસમા, સોસાયટીના સેક્રેટરી વિરાટભાઈ પુરોહિત અને રહીશ દેવાંગ પટેલ વચ્ચે તેમના ઘરની આગળ બોલાચાલી થઈ હતી. આ બોલાચાલી દરમિયાન બંને પક્ષો વચ્ચે ખેંચતાણ પણ થઈ હતી. પરિસ્થિતિ વણસતાં 112 પર કોલ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પગલે પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી બંને પક્ષોને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ હતી.
રહીશોની ગાળાગાળી અને ધમકી આપ્યાની ફરિયાદ, PSIએ છેડતીની કરી રજૂઆત
આ સમગ્ર વિવાદમાં દેવાંગ પટેલ અને વિરાટભાઈ પુરોહિત સહિત સોસાયટીના અંદાજે 20 જેટલા રહીશોએ PSI કલ્પનાબેન ચુડાસમા વિરુદ્ધ બે અલગ-અલગ અરજીઓ આપી છે. રહીશોની અરજીમાં ગાળાગાળી કરવી, અપશબ્દો બોલવા અને ધમકી આપ્યાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ કલ્પનાબેન ચુડાસમાએ પણ પોતાની સાથે ખેંચતાણ કરવામાં આવી હોવાની તેમજ છેડતીનો બનાવ બન્યો હોવાની રજૂઆત કરી છે. ઘટનામાં દેવાંગ પટેલનાં પત્ની હિરલબેનનું નામ પણ સામે આવ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, પ્રાથમિક રીતે તપાસવામાં આવેલા CCTV ફૂટેજમાં ખેંચતાણ દરમિયાન એકબીજાને છોડાવવા અથવા ખેંચવાનો પ્રયાસ થતો હોવાનું જણાય છે.
CCTV ફૂટેજનું વેરિફિકેશન, તપાસ બાદ આગળની કાર્યવાહી
વાડજ પોલીસ સ્ટેશનના PI એચ.પી. ગરાસિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાસ્થળે લાગેલા તમામ CCTV કેમેરાનાં ફૂટેજ મેળવી લેવામાં આવ્યા છે અને હાલ તેનું ચેકિંગ તથા વેરિફિકેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જે હકીકતો સામે આવશે તેના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. દિવાળીના દિવસે ફટાકડા ફોડવાથી શરૂ થયેલો આ વિવાદ હવે બંને પક્ષોની સામસામી રજૂઆતો સુધી પહોંચ્યો છે, ત્યારે CCTV ફૂટેજની તપાસ બાદ સમગ્ર ઘટનામાં કોની ભૂમિકા કેટલી છે તે સ્પષ્ટ થશે.
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