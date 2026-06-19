જશોનાથ સર્કલ પર લાગ્યું CJPનું પોસ્ટર : NEET આંદોલનને સમર્થન આપતું પોસ્ટર
ભાવનગર શહેરના જશોનાથ સર્કલમાં આવેલી ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાની નીચે CJP (કોકરોજ જનતા પાર્ટી)નું બેનર લગાવવામાં આવ્યું છે.
Published : June 19, 2026 at 2:39 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરના જશોનાથ સર્કલમાં કોકરોજ જનતા પાર્ટી (CJP)ના સમર્થનમાં બેનર લગાવવામાં આવ્યું છે. આ બેનરમાં લખવામાં આવ્યું છે કે સમર્થન આપનારા ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરના અનુયાયીઓ છે. આ પોસ્ટર હાલમાં લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે.
ભાવનગર શહેરના જશોનાથ સર્કલમાં આવેલી ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાની નીચે CJP (કોકરોજ જનતા પાર્ટી)નું બેનર લગાવવામાં આવ્યું છે. 21 જૂનના રોજ NEET પરીક્ષા યોજાવાની છે, ત્યારે NEETના વિવાદને લઈને લગાવવામાં આવેલું આ પોસ્ટર રાહદારીઓમાં અનેક પ્રશ્નો ઉભા કરી રહ્યું છે.
જાહેરમાં લાગ્યું CJPનું પોસ્ટર
ભાવનગર શહેરના જશોનાથ સર્કલમાં ડો. બાબાસાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરની પ્રતિમા છે. આ પ્રતિમાની નીચે અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા કોકરોજ જનતા પાર્ટીનું બેનર લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. NEETના ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે આ બેનર લગાવવામાં આવ્યું છે. જેને જોઈને રસ્તા પર નીકળતા દરેક રાહદારીઓમાં અનેક તર્ક-વિતર્ક થઈ રહ્યા છે.
આ પોસ્ટર કોણે લગાવ્યું તે અંગે સ્થાનિક લોકોને પણ ખબર નથી. તેમ છતાં, CJPનું આ પોસ્ટર ભાવનગરમાં રાજકીય રીતે આંતરિક ચર્ચાનો વિષય બની રહ્યું છે.
પોસ્ટરમાં ‘શિક્ષણ બચાવો અને પેપર લીક બંધ કરો’નો ઉલ્લેખ
જશોનાથ સર્કલમાં લાગેલા આ એકમાત્ર પોસ્ટરમાં ‘શિક્ષણ બચાવો અને પેપર લીક બંધ કરો’ જેવા લખાણો છે. સાથે જ લખવામાં આવ્યું છે કે, “અમે ડો. બાબાસાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરના અનુયાયીઓ છીએ અને શિક્ષણ બચાવો તથા પેપર લીક વિરુદ્ધના આંદોલનને સમર્થન આપીએ છીએ.”
પોસ્ટરમાં વધુમાં લખ્યું છે: “શિક્ષણમાં સમાનતા અને ન્યાય માટે અમે સંઘર્ષ કરવા તૈયાર છીએ. જય ભીમ, જય સંવિધાન.”
આ બેનરને લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઓ જોર પકડી રહી છે.