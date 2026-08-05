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હવે આગળ શું છે કૉકરોચ જનતા પાર્ટીનો પ્લાન? CJPને પૉલિટિકલ પાર્ટી બનાવવાના સવાલ સૌરવ દાસે શું કહ્યું?

'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ની એક બેઠક અભિજીત દિપકેકના નિવાસસ્થાને યોજાશે. બેઠક દરમિયાન ભવિષ્યની રણનીતિઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. સૌરવ દાસે આ માહિતી શેર કરી

'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ની એક બેઠક અભિજીત દિપકેકના નિવાસસ્થાને યોજાશે. બેઠક દરમિયાન ભવિષ્યની રણનીતિઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. સૌરવ દાસે આ માહિતી શેર કરી
'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ની એક બેઠક અભિજીત દિપકેકના નિવાસસ્થાને યોજાશે. બેઠક દરમિયાન ભવિષ્યની રણનીતિઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. સૌરવ દાસે આ માહિતી શેર કરી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 3:19 PM IST

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છત્રપતિ સંભાજીનગર: NEET-UG પેપર લીક વિવાદથી શરૂ થયેલા જંતર-મંતર ખાતે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનને શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા સાથે સફળતા મળી. હવે, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આ આંદોલનનું નેતૃત્વ કરનાર જૂથ 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) માટે આગળનું પગલું શું છે? CJP પ્રવક્તા સૌરવ દાસે આ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા.

દાસે જણાવ્યું કે, વિદ્યાર્થી આંદોલન પછી તેમને વારંવાર CJPની ભાવિ રણનીતિ વિશે પૂછવામાં આવે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, આંદોલને ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો છે. આગળનો રોડમેપ નક્કી કરવા અને આંદોલનને પાયાના સ્તરે કેવી રીતે લઈ જવું તે અંગે ચર્ચા કરવા માટે ઔરંગાબાદમાં બે દિવસની બેઠક યોજાશે. તેમણે ઉમેર્યું કે મીડિયા, યુવાનો અને સામાન્ય જનતાને બેઠક દરમિયાન લેવાયેલા નિર્ણયોની જાણ કરવામાં આવશે. દાસે જણાવ્યું કે સંપૂર્ણ ચિત્ર 6 ઓગસ્ટે સ્પષ્ટ થઈ જશે.

જ્યારે એક પત્રકારે સૌરવ દાસને પૂછ્યું કે, સોશિયલ મીડિયા પર જે Gen Z એક્ટિવ, તેમની ડિમાન્ડ છે કે, એક રાજકીય પાર્ટી હોવી જોઈએ. આ સવાલ પર તેમણે જવાબ આપ્યો કે રાજકીય પક્ષ નહીં પણ જન આંદોલનની સમયની જરૂરિયાત છે. 'કૉકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) ના સભ્ય સૌરવ દાસે જણાવ્યું કે, તેઓ આ આંદોલનને ટકાવી રાખવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. બુધવાર અને ગુરુવારે પાર્ટીના વડા અભિજીત દિપકના નિવાસસ્થાને એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ રહી છે; સંગઠનના મુખ્ય પદાધિકારીઓ તેમાં ભાગ લેવા માટે શહેરમાં પહોંચ્યા છે.

સંગઠનના અગ્રણી નેતા ગણાતા સૌરવ દાસ, અન્ય પદાધિકારીઓ સાથે દિલ્હીથી ઔરંગાબાદ ગયા છે. તેમણે સંગઠનના ધ્યેયો અને નીતિઓ અંગે મીડિયા સાથે વાત કરતા કહ્યું, "દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ કેન્દ્રીય મંત્રીનું રાજીનામું એક ઐતિહાસિક વિજય છે; જોકે, તેનાથી આપણા માટે ઘણા પ્રશ્નો પણ ઉભા થયા છે."

દાસે ઉમેર્યું, "આ યુવા-આગેવાની હેઠળના આંદોલન માટે ભવિષ્યની દિશા અને કાર્યવાહીનો માર્ગ નક્કી કરવા માટે અમે છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં આ બેઠકનું આયોજન કર્યું છે. બેઠક બાદ, અમે સ્થાનિક સ્તરે આંદોલનને આગળ વધારવા માટેની વ્યૂહરચનાઓની ચર્ચા કરીશું અને જરૂરી પગલાં નક્કી કરીશું."

CJPના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમને યુવાનો તરફથી પુષ્કળ સમર્થન મળી રહ્યું છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો તેમની સાથે જોડાઈ રહ્યા છે; આ વસ્તી વિષયક લોકો સુધી પહોંચવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે ખાસ કરીને યુવાનો માટે એક એજન્ડા બનાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો, નોંધ્યું કે આગળ વધવા માટે આ તેમનું પ્રાથમિક ધ્યાન હશે.

તેમણે ટિપ્પણી કરી, "ચાલુ વિરોધ એક આંદોલન છે જેને અમે ટકાવી રાખવા માંગીએ છીએ." તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે જ્યારે દેશભરમાં 700 થી 800 રાજકીય પક્ષો છે - દરેક રાજ્યમાં બહુવિધ પક્ષો સાથે - નાગરિકોનો સામનો કરી રહેલા મુદ્દાઓ વણઉકેલાયેલા છે. CJP રાજકીય પક્ષ બનશે કે કેમ તે પ્રશ્નનો જવાબ આપતા તેમણે કહ્યું, "અમે લોકોની વાત સાંભળી રહ્યા છીએ, પરંતુ અમે માનીએ છીએ કે હવે રાજકીય પક્ષ નહીં પણ જન આંદોલનની જરૂર છે; તેથી જ અમે સંભાજીનગરમાં આ બેઠકનું આયોજન કર્યું છે."

સૌરવ દાસે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ભવિષ્ય માટે રોડમેપને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા પહેલા બુધવાર અને ગુરુવારે તમામ પાસાઓ પર ચર્ચા કરશે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી, "અમે ખાસ કરીને યુવા મતદારો પર વિચાર કરીશું અને આ બેઠક દરમિયાન તેમના માટે સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરીશું." દાસે ચેતવણી પણ આપી હતી કે 20મી તારીખે જંતર-મંતર પર એક વિદ્યાર્થી સાથે થયેલી ઘટના ક્યારેય ભૂલી શકાશે નહીં. સંસદ સભ્યો તે દિવસે થયેલા લાઠીચાર્જના સંદર્ભમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહના રાજીનામાની પણ માંગ કરી રહ્યા છે.

સૌરવ દાસે જણાવ્યું હતું કે અભિજીત દિપકે સામે તેમના ઘર અને શૈક્ષણિક ખર્ચ અંગે આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે, અને આ બાબતો અંગે સ્પષ્ટતા પહેલાથી જ આપવામાં આવી છે. જોકે, તેમણે દલીલ કરી હતી કે આ આરોપો લગાવનારાઓએ નરેન્દ્ર મોદીની ડિગ્રી વિશેની વિગતો પણ જાહેર કરવી જોઈએ. "અમે પણ અમારા શૈક્ષણિક અને ઘરના ખર્ચ વિશે માહિતી આપવા તૈયાર છીએ," તેમણે કહ્યું. અભિજીત દિપકેને શિષ્યવૃત્તિ ભંડોળ અંગેના આરોપોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો તે નોંધીને, દાસે ઉમેર્યું, "જવાબમાં, અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભંડોળની પણ તપાસની માંગ કરી રહ્યા છીએ."

સૌરવ દાસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન રાહત ભંડોળ અંગેની માહિતી જાહેર કરવી જોઈએ, અને ભાજપે લોકોને તેના ભંડોળના સ્ત્રોતો જાહેર કરવા જોઈએ. દસ્તાવેજોની પરસ્પર આપ-લે કરવાની હાકલ કરતાં તેમણે કહ્યું, "અમે તમને અમારા દસ્તાવેજો બતાવીશું, અને તમારે અમને તમારા દસ્તાવેજો બતાવવા પડશે."

સીજેપી દ્વારા આયોજિત એક ખાસ સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડી શો વિશે બોલતા, સૌરવ દાસે પુષ્ટિ આપી કે તેઓ ખરેખર તેના સાથે આગળ વધી રહ્યા છે. આ શો અત્યાર સુધી જોયેલી વાહિયાત બાબતોને પ્રકાશિત કરશે - જે લોકો ફક્ત હસવા માટે જોઈ શકે છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેમણે મહિલાઓ પર પોલીસ લાઠીચાર્જ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે અને તેમ કરતા રહેશે, અને 20મી તારીખના ક્રૂર લાઠીચાર્જને ક્યારેય ભૂલાશે નહીં તેવો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો.

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CJP SAURAV DAS
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CJP AS POLITICAL PARTY SAURAV DAS

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