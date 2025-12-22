રાજકોટ: ધોરાજીમાં સિવિલ હોસ્પિટલ રીનોવેશન બાદ 'ઉદ્ઘાટન'ની રાહમાં, તબીબોની અછતથી દર્દીઓ પરેશાન
દાતાઓના સહયોગથી બનેલું કરોડોનું અધતન બિલ્ડીંગ અને સરકાર દ્વારા લાખોના ખર્ચે થયેલું રીનોવેશન અત્યારે માત્ર શોભાના ગાંઠિયા સમાન સાબિત થઈ રહ્યું છે.
રાજકોટ: ધોરાજીમાં સરકાર દ્વારા 'ગતિશીલ ગુજરાત'ના દાવાઓ વચ્ચે આરોગ્ય તંત્રની વરવી વાસ્તવિકતા સામે આવી છે. દાતાઓના સહયોગથી બનેલું કરોડોનું અધતન બિલ્ડીંગ અને સરકાર દ્વારા લાખોના ખર્ચે થયેલું રીનોવેશન અત્યારે માત્ર શોભાના ગાંઠિયા સમાન સાબિત થઈ રહ્યું છે. નિષ્ણાંત તબીબોના અભાવે સામાન્ય નાગરિકોને સારવાર માટે જૂનાગઢ કે રાજકોટ સુધી લાંબા થવાની ફરજ પડી રહી છે.
ધોરાજી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાતાઓના સહયોગથી ત્રણ માળનું ભવ્ય બિલ્ડીંગ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ હોસ્પિટલમાં મહત્વના વિભાગોમાં નિષ્ણાંત તબીબો જ નથી. જોકે અહીં MBBS, MD (સ્કીન), ડેન્ટિસ્ટ, ઓર્થોપેડિક અને ફિઝિયોથેરાપીના ડોક્ટરો કાર્યરત છે, પરંતુ જીવનરક્ષક કહી શકાય તેવા નીચે મુજબના નિષ્ણાંતોની જગ્યાઓ ખાલી પડી છે જેમાં જનરલ સર્જન, રેડિયોલોજિસ્ટ, બાળરોગ નિષ્ણાંત (Pediatrician), ICU નિષ્ણાંત, ENT (કાન-નાક-ગળાના ડોક્ટર), ગાયનેક વિભાગની કફોડી હાલત છે.
અહીંયા સૌથી ગંભીર સ્થિતિ મહિલા દર્દીઓની છે. હોસ્પિટલનો ગાયનેક વોર્ડ આધુનિક સાધનો અને ઓપરેશન થિયેટરથી સજ્જ છે, પરંતુ 4 મહિના પહેલા ગાયનેક ડોક્ટરની બદલી થઈ ગયા બાદ આ જગ્યા હજુ સુધી ભરાઈ નથી. હાલમાં ડેપ્યુટેશન પર ડોક્ટરો આવે છે, જેના કારણે ઇમરજન્સીના સમયે પ્રસૂતાઓને રાજકોટ કે જૂનાગઢ રિફર કરવામાં આવે છે, જે દર્દીના જીવ માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.
રૂ. 1.80 કરોડના ખર્ચે બનેલું જૂનું બિલ્ડીંગ 'ઉદ્ઘાટન'ની રાહમાં છે જો કે સ્થાનિક 80 હજારની જનતાને હાલાકી ન પડે તે માટે સરકારે રૂ. 1.80 કરોડના ખર્ચે જૂની સિવિલનું રીનોવેશન કર્યું છે. આ કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવા છતાં લોકાર્પણના અભાવે બિલ્ડીંગ ધૂળ ખાઈ રહ્યું છે.
સ્થાનિકોની માંગ છે કે, હાલ ડાયાલિસિસ અને ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર ત્રીજા માળે કાર્યરત છે. જો જૂનું બિલ્ડીંગ શરૂ થાય તો આ સુવિધાઓ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર શિફ્ટ થઈ શકે, જેથી વૃદ્ધ દર્દીઓને દાદરા ચઢવાની કે લિફ્ટની રાહ જોવાની મુશ્કેલીમાંથી મુક્તિ મળે.
સિવિલ હોસ્પિટલના અધિક્ષક ડો. જયેશ વસેટિયને સ્વીકાર્યું હતું કે, હોસ્પિટલમાં મહત્વના સ્પેશિયલિસ્ટ ડોક્ટરોની જગ્યા ખાલી છે. બાળકોનું ICU છેલ્લા દોઢ વર્ષથી તૈયાર છે, પણ બાળરોગ નિષ્ણાંતના અભાવે તે બંધ હાલતમાં છે. જૂના બિલ્ડીંગમાં ફાયર સેફ્ટી અને સીસીટીવીનું કામ પૂર્ણ થતા જ તેને ખુલ્લું મુકવાની સંભાવના છે.
એક તરફ ખાનગી હોસ્પિટલોના મોંઘા ખર્ચ અને બીજી તરફ સરકારી હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરોનો અભાવ. આ બેવડી તલવાર વચ્ચે ધોરાજીની જનતા પીસાઈ રહી છે. જો વહેલી તકે નિષ્ણાંત ડોક્ટરોની નિમણૂક અને નવા બિલ્ડીંગનું લોકાર્પણ કરવામાં નહીં આવે, તો આ આધુનિક સુવિધાઓ માત્ર શોભાના અવશેષો બનીને રહી જશે.
