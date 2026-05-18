રખિયાલ ગૌમાંસ કેસમાં સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટેનો ચુકાદો: 3 આરોપીઓને 8 વર્ષની જેલ, 2 લાખ દંડ
વર્ષ 2019માં નોંધાયેલા ગૌમાંસ વેચાણના કેસમાં અમદાવાદ સિટી સેશન્સ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે.
Published : May 18, 2026 at 3:52 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના રખિયાલ વિસ્તારમાં વર્ષ 2019માં નોંધાયેલા ગૌમાંસ વેચાણના કેસમાં અમદાવાદ સિટી સેશન્સ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે ત્રણ આરોપીઓને દોષિત ઠેરવીને 08 વર્ષની સજા અને પ્રત્યેકને 02 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે.
રખિયાલ પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે એક દુકાન પર દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. કાર્યવાહી દરમિયાન દુકાનમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે વેચાતું આશરે 250 કિલો જેટલું ગૌમાંસ ઝડપાયું હતું. જપ્ત કરાયેલા માંસની કિંમત અંદાજે 37 હજાર રૂપિયા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસને સ્થળ પરથી માંસ કાપવા માટે વપરાતી લોખંડની છરી પણ મળી આવી હતી.
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને FSL અધિકારીઓ દ્વારા સ્થળ પરથી 06 સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન 04 સેમ્પલમાં ગાયની પ્રજાતિનું માંસ હોવાની પુષ્ટિ થઈ હતી. ત્યારબાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સ્લોટર હાઉસ વિભાગની મદદથી સમગ્ર માંસનો યોગ્ય રીતે નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ મામલે પોલીસ દ્વારા ગુજરાત પશુ સંરક્ષણ અધિનિયમ 2017, IPC તેમજ ગુજરાત પ્રોવિન્શિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. કેસની ટ્રાયલ દરમિયાન કોર્ટે 08 પુરાવાઓ, 07 સાક્ષીઓની જુબાની અને બંને પક્ષોની દલીલોની વિગતવાર ચકાસણી કરી હતી.
કોર્ટ દ્વારા સમીર શેખ, ઝફરખાન પઠાણ અને મોહમ્મદ અઝમલ શેખને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. ત્રણેય આરોપીઓને 08 વર્ષની સખત કેદની સજા સાથે પ્રત્યેકને 02 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
સરકારી વકીલ બી.એસ. પટેલે જણાવ્યું હતું કે ગૌવંશ સંરક્ષણ સંબંધિત કાયદાનું કડક પાલન થાય અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર નિયંત્રણ રહે તે માટે કોર્ટે આ કેસમાં મહત્વપૂર્ણ અને કડક ચુકાદો આપ્યો છે. આ ચુકાદો ભવિષ્યમાં આવા ગુનાઓ માટે ચેતવણીરૂપ સાબિત થશે.
