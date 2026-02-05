ETV Bharat / state

જૂનાગઢ: કોરોનાકાળથી સિટી બસ સેવા ઠપ્પ, સ્થાનિકો બેહાલ, તંત્ર બેદરકાર

રાજ્ય સરકારે 50 ઈ-બસ ફાળવી પણ ચલાવવા માટે તૈયાર નથી જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા, સ્થાનિકોને સેવાને નામે વાયદા અને આશ્વાસન

સ્થાનિકોને સેવાને નામે વાયદા અને આશ્વાસન
સ્થાનિકોને સેવાને નામે વાયદા અને આશ્વાસન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 5, 2026 at 7:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: કોરોના સમયથી બંધ થયેલી જુનાગઢ સિટી બસ સર્વિસ ફરીથી શરૂ થાય તેવી જૂનાગઢના સામાન્ય લોકો માંગ કરી રહ્યા છે. ગત બે વર્ષથી જૂનાગઢ કોર્પોરેશનના સામાન્ય અંદાજપત્રમાં સીટી બસ સેવા શરૂ થવાને લઈને જોગવાઈ કરવામાં આવી રહી છે પરંતુ હજુ સુધી પાયાની સેવા જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સતાધીશો શહેરીજનોને આપી શક્યા નથી.

જુનાગઢ શહેરમાં સીટી બસ ક્યારે

જુનાગઢ શહેરમાં નગરપાલિકાના સમયથી ત્રણ સિટી બસ સેવા શહેરના વિસ્તારને ધ્યાને રાખીને ચલાવવામાં આવતી હતી. આજથી 23 વર્ષ પૂર્વે ચાલતી આ સેવા જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન બન્યા બાદ કોરોના સમય સુધી ચાલુ જોવા મળતી હતી પરંતુ કોરોનાકાળમાં સીટી બસ સર્વિસ બંધ કરી દેવામાં આવી જે આજે દિન સુધી ફરી ચાલુ થઈ નથી. આના કારણે સ્થાનીક લોકો પરેશાનીનો ભોગ બની રહ્યા છે અને તેમને માળખાયીક સુવિધાનો ફરી એકવાર લાભ મળે તેવી માગણી કરી રહ્યા છે.

બસ સ્ટેશન પણ બિસ્માર
બસ સ્ટેશન પણ બિસ્માર (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢના લોકોનો પ્રતિભાવ

જૂનાગઢના સ્થાનિક આગેવાન અમૃતભાઈ દેસાઈએ પણ સીટી બસ સેવા શરૂ કરવી જોઈએ તેવી આગ્રહભરી વિનંતી કરી છે. રાજ્યની સરકારે જુનાગઢ મનપાને ઇલેક્ટ્રીકથી ચાલતી 50 બસો આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે જેને આજે એક વર્ષ જેટલો સમય વિતી ચૂક્યો છે પરંતુ જુનાગઢ મનપા પાસે સીટી બસ સેવાને લઈને કોઈ જાહેર વ્યવસ્થા અને બસોના ચાર્જિંગ સ્ટેશનને લઈને પણ હજુ કોઈ અંતિમ નિર્ણય થયો નથી.

સ્થાનિકો બેહાલ પણ તંત્રને કોઈ અસર નહીં (ETV Bharat Gujarat)

રેપીડ રિક્ષા સર્વિસ શરૂ કરે કોર્પોરેશન

અન્ય એક સ્થાનીક ખમીર મજમુદારે તેના પ્રતિભાવો આપતા જણાવ્યું હતું કે, જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં પ્રવાસનના અનેક સ્થળો આવેલા છે જેથી સામાન્ય લોકોની સાથે ટુરિસ્ટો પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જુનાગઢ શહેરમાં આવતા હોય છે તેને ધ્યાને રાખીને પણ સિટી બસ સેવા આજના સમય ખૂબ જ આવશ્યક છે. જો તુરંત ઇ સિટી બસ શરૂ ન થઈ શકે તેવી સ્થિતિ હોય તો કોર્પોરેશન જુના સીટી બસ સ્ટેશનમાં કામ ચલાઉ પાર્કિંગ વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરીને શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાને હલ કરી શકે છે. વધુમાં આ વિસ્તાર માં એક જાહેર શૌચાલયની પણ જરૂર છે જુનાગઢ ખૂબ વિસ્તરી રહ્યું છે જેથી વાહનોની સાથે બજારમાં લોકોની ભીડ પણ થઈ રહી છે. આવી જરૂરિયાતને ધ્યાને રાખીને કોર્પોરેશન દ્વારા રેપિડ રિક્ષા અથવા તો રિક્ષા કેબ કે નાની બસો સિટી બસ સેવાના રૂપમાં શરૂ કરે તો લોકોને રાહત થશે.

પાંચ વર્ષથી સિટી બસ સેવા ઠપ્પ
પાંચ વર્ષથી સિટી બસ સેવા ઠપ્પ (ETV Bharat Gujarat)

સિનિયર સિટીઝન સુશીલાબેન શાહ પોતાનો મત જણાવતા કહ્યું કે, ભારતમાં જે વિકાસ કામો થઈ રહ્યા છે તેની સામે જૂનાગઢમાં આ વિકાસની ગતિ મંદ જોવા મળે છે. આજે ભારતમાં મેટ્રો અને બુલેટ ટ્રેનની બોલબાલા છે આવા સમયે જુનાગઢ કોર્પોરેશનમાં ખૂબ સામાન્ય કહી શકાય તેવી સિટી બસ સેવાની માંગણી કરવી પડે તે ખૂબ દુઃખદ છે. સિટી બસ સેવાથી વૃદ્ધો મહિલાઓ અને બાળકો માટે સુરક્ષાની સાથે આર્થિક રીતે પણ ખૂબ જ સરળતા ભર્યું જુનાગઢ શહેરમાં પ્રવાસનનું માધ્યમ બની શકે છે. જૂનાગઢ મનપાના સંચાલકો તુરંત સિટી બસ સેવા શરૂ કરે તેવી તેમણે માંગ કરી છે.

તંત્રને કોઈ પરવા જ નથી
તંત્રને કોઈ પરવા જ નથી (ETV Bharat Gujarat)

કોર્પોરેશનનું ફરી એકવાર આશ્વાસન

જુનાગઢ મ્યુન્સિપલ કોર્પોરેશનના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલવીબેન ઠાકરે, સિટી બસ સેવાને લઈને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન શહેરના લોકોના વ્યાપક હિત માટે સીટી બસ સેવા ચોક્કસ શરૂ કરવા જઈ રહી છે સીટી બસ સેવા શરૂ કરતાં પૂર્વે જિલ્લાના અન્ય વિભાગો જેવા કે આર.ટી.ઓ પોલીસ કલેકટર કમિશનર અને ખુદ મનપાના અધિકારીઓ ની એક કમિટી બનાવવામાં આવી છે. આ કમિટી સિટી બસ સેવાના સંચાલન અને તેના રૂટને લઈને એક સાથે આગામી દિવસોમાં નિર્ણય કરવા જઈ રહી છે. કમિટીનું આયોજન થાય અને તેમાં સિટી બસ સેવાના સંચાલન માટે જે નિયમો નક્કી થાય ત્યારબાદ જૂનાગઢ શહેરના લોકોને સિટી બસ સેવા મળશે તેવું આશ્વાસન પણ આપ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

JUNAGAH MNC
CITY BUS SERVICE
JUNAGADH
CITY BUS JUNAGADH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.