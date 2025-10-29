અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ૨૦૨૬-૨૭ બજેટ માટે શહેરીજનોના સૂચનો: રોડ, ગટર, પાણી અને વોટરલોગિંગની સમસ્યાઓ પર ભાર
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એ સને ૨૦૨૬-૨૭નું અંદાજપત્ર તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે.
અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને આ ચૂંટણી ફેબ્રુઆરી મહિનામાં થવાની સંભાવના છે. ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું બજેટ દર વર્ષે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં રજૂ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ચૂંટણીના કારણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ૨૦૨૬-૨૭ના બજેટને એક મહિના પહેલા જાન્યુઆરીમાં જ રજૂ કરવામાં આવશે. આ બજેટ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને શહેરીજનો પાસેથી સૂચનો મંગાવ્યા છે. તે અંગે અમદાવાદ શહેરના શહેરીજનોએ પોતાના સૂચનો આપ્યા છે અને બજેટ કેવું હોવું જોઈએ તે અંગે પ્રતિક્રિયા વ્યક્ત કરી છે.
આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એ સને ૨૦૨૬-૨૭નું અંદાજપત્ર તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ અંદાજપત્રમાં શહેરીજનોને પૂરી પાડવામાં આવતી પ્રજાલક્ષી વિવિધ સુવિધાઓ તથા શહેરના સર્વાંગી વિકાસ માટે દૂરંદેશી આયોજન કરવામાં આવે છે. આ અંદાજપત્ર તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયામાં જનભાગીદારી કેળવવાના હેતુથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન શહેરીજનો પાસેથી તેમના સૂચનો આવકારે છે.
આગામી સને ૨૦૨૬-૨૭ના અંદાજપત્ર માટે શહેરીજનો તેમના સૂચનો સાથે તેમનું નામ, મોબાઇલ નંબર તથા અંદાજપત્રમાં કેવા પ્રકારની પ્રજાલક્ષી કાર્યોનો સમાવેશ થઈ શકે છે તે અંગે તેમના સ્પષ્ટ સૂચનો જરૂરી વિગતો સહિત amcbudget202627@gmail.com પર તા. ૩૦.૧૦.૨૦૨૫ સુધીમાં મોકલી આપવાના રહેશે.શાહપુરના રહેવાસી સુધીર બુંદેલાએ જણાવ્યું હતું કે, ચોમાસું આવે ત્યારે ગટરો સાફ કરવાનું ટેન્ડર બહાર પડે છે, પરંતુ લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જાય છે અને લોકોની હાલત કફોડી થઈ જાય છે. અમદાવાદ શહેરમાં ચોખ્ખું પાણી નથી આવતું, કોર્પોરેશન દ્વારા ચોખ્ખા પાણી આપવાની વાત કરવામાં આવે છે. અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફરિયાદ માટેના સર્વર ડાઉન રહે છે. એટલે કોર્પોરેશનને કહેવા માગું છું કે કોર્પોરેશન જે સજેશન માંગ્યા છે એના કરતાં જે કામ બાકી છે – રોડ, ગટર, પાણીનું કામ કરાવવામાં આવે, જૂના કામ પૂરા કરવામાં આવે, પછી તમે નવા સજેશન માંગો.
થલતેજ વોર્ડમાં રહેતા સુરેશ સિંહએ જણાવ્યું હતું કે, હું થલતેજ વોર્ડમાં રહું છું અને થલતેજ વોર્ડમાં ઘણી બધી બેઝિક સમસ્યાઓ છે. આજે વોર્ડથી આપણા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આવે છે ત્યાર પછી પણ ત્યાં રોડની હાલત ખરાબ છે, રોડ પાણીમાં વહી જાય છે અને ઘણી જગ્યાએ ખાડા પડેલા હોય છે. ગટરના પાણીના ઉભરાવાનો પ્રશ્ન ઘણા સમયથી છે, એના માટે ઘણી વખત રજૂઆત કરવામાં આવી છે. છતાં હજી સુધી કોઈ કાળ આવ્યો નથી. આ બજેટમાં મોંઘવારી ઓછી થાય એ માટે સરકાર સુધારા કરે અને કોર્પોરેશન પોતાના બજેટમાં સારા રોડ-રસ્તાઓ બનાવે, શાળાઓનું વેપારીકરણ રોકે અને સરકારી શાળાઓ બનાવે એવી અમારી અપેક્ષા છે.
એડવોકેટ નરેશભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, કોર્પોરેશન તરફથી સજેશન માંગવામાં આવ્યા છે, મારું સજેશન એવું છે કે આ બજેટ પબ્લિકના હિતમાં હોવું જોઈએ અને કોઈ ઉદ્યોગપતિઓ કે ડેવલપરોના હિતમાં ન હોવું જોઈએ. હું વાડજ રામદેવપીર ટેકરા ખાતે રહું છું અને ત્યાં સ્લમ રીડેવલપમેન્ટની સૌથી મોટી સમસ્યા છે. ત્યાં સામાન્ય પબ્લિક સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે, ત્યાંની સમસ્યા દૂર થાય એવું બજેટ આવવું જોઈએ.
સરસપુર વોર્ડમાં રહેતા બાબુભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, સરસપુર વિસ્તારમાં મુખ્ય સમસ્યા પાણી ભરાવવાની છે. સામાન્ય વરસાદમાં ત્યાં ઘૂંટણ સુધી પાણી ભરાઈ જાય છે, ત્યાં હોસ્પિટલોની પણ તકલીફ હોય છે અને બસોની અપૂરતી સુવિધા હોય છે. અને રોડ-રસ્તાઓ ખરાબ થઈ ગયા છે. એટલે અમારી માંગણી અને સૂચનો છે કે અમારે ત્યાં રોડ-રસ્તાઓ સારા થઈ જાય, પાણી ભરાવવાની સમસ્યા ઉકેલાય અને અમદાવાદ પાણીમુક્ત થઈ જાય એવી અમારી અપેક્ષા છે.
