સુરેન્દ્રનગર રિવરફ્રન્ટનું કામ પૂર્ણ, ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા જલ્દી લોકાર્પણ કરવા માંગ

Published : December 24, 2025 at 8:41 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ રિવરફ્રન્ટ બને છે ત્યારથી વિવાદમાં રહ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરમાં રિવરફ્રન્ટ તૈયાર થઇ ગયો હોવા છતા પણ તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવતો નથી. શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા માટે રિવરફ્રન્ટનું લોકાર્પણ કરવાની માંગ શહેરીજનો કરી રહ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગર રિવરફ્રન્ટ શરૂ કરવા લોકોની માંગ
સુરેન્દ્રનગરમાં જિલ્લા પંચાયતથી લઇ બસ સ્ટેન્ડ સુધી રિવરફ્રન્ટનું ત્રણ તબક્કામાં કામ કરવામાં આવ્યું છે. સૌ પ્રથમ જિલ્લા પંચાયતથી ગાય સર્કલ સુધી રિવરફ્રન્ટ બનાવવામાં આવ્યો હતો. તે બાદ ગાય સર્કલથી સાયન્સ કોલેજ સુધી રિવરફ્રન્ટનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું હતું. હવે સાયન્સ કોલેજથી બસ સ્ટેન્ડ સુધી રિવરફ્રન્ટનું કામ પૂર્ણ થઇ ગયું છે. શહેરીજનોએ ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા માટે રિવરફ્રન્ટ ચાલુ કરવાની માંગ કરી છે.
"રિવરફ્રન્ટ તૈયાર થઇ ગયો છે, રિવરફ્રન્ટનું કામ પૂર્ણ થઇ ગયું છે પણ ભાજપના નેતાઓ રિબિન કાપવા માટે આવતા નથી અને લોકો હેરાન થાય છે. ટ્રાફિકની સમસ્યા એટલી બધી છે કે, રિવરફ્રન્ટ ચાલુ તાય તો ટ્રાફિક ઓછો થઇ શકે છે.ભાજપ તાયફા કરવા તેમના નેતાઓને બોલાવી ઉદ્દઘાટન કરવા માટે આ રિવરફ્રન્ટ ચાલુ કરતા નથી." મહેન્દ્ર પરમાર,શહેરીજન
સુરેન્દ્રનગર રિવરફ્રન્ટમાં ભ્રષ્ટાચારની ગંધ
સુરેન્દ્રનગર રિવરફ્રન્ટ ઉપર પ્રથમ બે તબક્કામાં થયેલી નબળી કામગીરીને કારણે જિલ્લા પંચાયતથી સાયન્સ કોલેજ સુધીના રિવરફ્રન્ટને તોડવાની કામગીરી મહાનગરપાલિકા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી. રિવરફ્રન્ટ ઉપર પાણી ભરાઇ રહ્યું હતું અને તેના રોડ રસ્તાઓ અનેક વખત બેસી જતા હતા અને ધોવાઇ જતા હતા. નબળી કામગીરીને કારણે રિવરફ્રન્ટ ઉપર નાખવામાં આવેલા પેવર બ્લોક પણ બેસી ગયા હતા. રિવરફ્રન્ટને તોડીને આરસીસી રોડ બનાવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.
ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા રિવરફ્રન્ટ શરૂ કરવો જરૂરી
સુરેન્દ્રનગરમાં દિવસે ને દિવસે ટ્રાફિકની સમસ્યામાં વધારો થઇ રહ્યો છે. જો રિવરફ્રન્ટને જલદી શરૂ કરવામાં આવે તો શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી થઇ શકે છે. સાયન્સ કોલેજથી બસ સ્ટેન્ડ સુધીનો રિવરફ્રન્ટનું લોકાર્પણ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. રિવરફ્રન્ટની કામગીરી પૂર્ણ થઇ ગયાને એક મહિના જેટલો સમય વિતી ગયો છે તેમ છતા નેતાઓની રહેમરાહે લોકાર્પણ કરવામાં આવતું નથી.
