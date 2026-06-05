રાજકોટ: જાગૃત નાગરિક દ્વારા બાબા બાગેશ્વરના 'દિવ્ય-પ્રેત દરબાર'નો વિરોધ, કાર્યક્રમ રદ કરવા કરી અરજી
બાબા બાગેેશ્વરના સાનિધ્યમાં 5થી 7 જૂન દરમિયાન રાજકોટમાં યોજાઈ રહેલ 'હનુમંત કથા'ના છેલ્લા દિવસે આયોજિત 'દિવ્ય પ્રેત દરબાર'નો એક જાગૃત નાગરિકે વિરોધ નોંધાવ્યો છે
Published : June 5, 2026 at 8:50 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ શહેરમાં 5થી 7 જૂન દરમિયાન બાગેશ્વર બાબાના સાનિધ્યમાં હનુમંત કથાનું આયોજન થયેલ છે, તેમાં છેલ્લા દિવસે દિવ્ય દરબાર-પ્રેત દરબારનું આયોજન પણ હોઇ આ કાર્યક્રમ અંધશ્રધ્ધા ફેલાવતો હોવાના દાવા સાથે તેની પરવાનગી રદ કરવી જોઈએ તેવી માંગણી સાથે શહેરના જાગૃત નાગરિક અને ડૉ. પુરૂષોત્તમ પીપળીયા દ્વારા રાજકોટના પોલીસ કમિશનર અને પોલીસ અધિક્ષક સમક્ષ એક વિસ્તારત લેખિત ફરિયાદ રજૂ કરવામાં આવી છે.
દિવ્ય-પ્રેત દરબારનો વિરોધ
ફરિયાદ સંદર્ભે આજે એ-ડિયીઝન પોલીસ સમક્ષ ડો. પુરૂષોત્તમ પીપરીયાએ નિવેદન નોંધાવી જણાવ્યું હતું કે, હનુમંત કથાનો કોઇ જ વિરોધ નથી, સનાતની તરીકે તેનો વિરોધ હોય જ નહીં, પરંતુ તેમાં યોજાનારા દિવ્ય-પ્રેત દરબારનો હું વિરોધી છું. કેમ કે તેના કારણે અંધશ્રધ્ધા ફેલાય છે. જો બાબા મારા મોહિલ મોરવરા નામના બાળકનું રાજકોટમાંથી વર્ષો પહેલા અપહરણ થયું હતું તે મારા પ્રશ્નનો નિવેડો લાવશે તો હું તેમને આવકારીશ.
ડો. પુરૂષોત્તમ પીપરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, 'મને દરબારમાં જવા માટે સોશિયલ મિડીયાથી આમંત્રણ મળ્યું છે, રૂબરૂમાં કોઈ આમંત્રણ અપાયું નથી. મેં પોલીસ પ્રોટેક્શન માટે માગણી કરી છે. જો પ્રોટેકશન નહિ મળે તો પણ હું એક આલોચક તરીકે ત્યાં જઈશ અને મારા પ્રશ્નને રજૂ કરીશ.'
પોતાની લેખિત અરજીમાં ડો. પીપરીયાએ સ્પષ્ટપણે માંગણી કરી છે કે રાજકોટમાં તારીખ 5 થી 7 દરમિયાન યોજાનાર સનાતન સેતુ હનુમંત કથા અંતર્ગત બાબા બાગેશ્વર (ધીરેન્દ્ર કાળપણ શાણી) દ્વારા જે રીતે દિવ્ય દરબાર અને પ્રેત દરબારના નામે અંધશ્રદ્ધાનું વાતાવરણ ઊભું કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેને તાત્કાલિક અટકાવવામાં આવે અને તેવા કાર્યક્રમોની પરવાનગી રદ કરવામાં આવે.
'ધર્મના નામે જે ઢોંગ-ધતિંગ અને અંધશ્રદ્ધા ફેલાવવાનું ષડયંત્ર રચીને ભોળી જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવી રહી'
બંધારણના અનુચ્છેદ 51 (એ) (બી) મુજબ સમાજમાં વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ, માનવતાવાદ અને સુધારણાની ભાવના કેળવવાની પોતાની બંધારણીય ફરજ નિભાવતા ડૉ. પીપરીયાએ રજૂઆતમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે, સનાતન પરંપરાની હનુમંત કથાના આયોજન સામે તેમનો કોઈ જ વિરોધ નથી, પરંતુ ધર્મના નામે જે ઢોંગ-ધતિંગ અને અંધશ્રદ્ધા ફેલાવવાનું ષડયંત્ર રચીને ભોળી જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવી રહી છે. તેની સામે તેમનો સખત વિરોધ છે અને તે અટકાવવા વહીવટીતંત્રએ તાત્કાલિક કાનૂની પગલાં લેવા અનિવાય છે. બાબા બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી મંચ પરથી પોતાની પાસે અલૌકિક અને દૈવી શક્તિઓ હોવાનો દાવો કરે છે. અજાણ્યા લોકોની અંગત વિગતો ચિઠ્ઠીમાં લખી ચમત્કારિક શક્તિ હોવાનો ભ્રમ ઊભો કરે છે. કોઈપણ વૈાનિક કે તબીબી ડીગ્રી વિના માત્ર મંત્રો, ભસ્મ કે જાદુઈ વિધિઓ દ્વારા કેન્સર, લકવો, હૃદયરોગ જેવી ગંભીર બીમારીઓ મટાડવાનો જાહેરમાં દાવો કરવામાં આવે છે, જેના વિડિયો ઇન્ટરનેટ અને ટીવી પર ઉપલબ્ધ છે. 'પ્રેત્ત દરબાર'ના નામે દર્દીઓના શરીરમાં ભુત-પિશાય હોવાનો દાવો કરી, કોઈસ્ત્રીને ડાકણ જાહેર કરી શારીરિક યાતનાઓ આપી અમાનવીય વર્ત કરવા મજબૂર કરવામાં આવે છે અને શ્રદ્ધાળુઓમાં દેવી કોપનો ડર ઊભો કરી આર્થિક દાન અને ભેટ-સોગાદો લેવામાં આવે છે.
કાયદાનો સરેઆમ ભંગ
કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓનો ભંગ રજૂઆતમાં કાયદાકીય આધાર આપતા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, આ વિવિધ કાયદાઓનો સરેઆમ ભંગ કરે છે જેમાં ગુજરાત માનવબલિ અને અધોરી પ્રક્ષા વિરોધી કાયદો-૨૦૨૪ ગુજરાત એક્ટ નંબર 8 of 2024)ની કલમ 3 મુજબ અલૌકિક શક્તિઓના દાવા કરી ડરાવવા અને છેતરવા બદલ 7 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે. આ ઉપરાંત ડ્રગ્સ બેન્ડ મેજિક રેમેડીઝ એક્ટ, ૧૯૫૪ ની કલમ ૩, ૪ અને ૫ મુજબ મંત્ર-તાવીજ ૫૪ જેટલા શિડયુલ્ડ રોગો મટાડવાનો દાવો કરવો ગુનો છે. આ જ બાબતે તાજેતરમાં NBDSA દ્વારા એક ન્યૂઝ ચેનલને ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો ભ્રામક ઇન્ટરવ્યુ હટાવવા આદેશ કરાયો હતો કે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (ANS), Rota ની કલમ ૩૫૪ [અગાઉની IPC ૫૦૮) મુજબ દેવી નારાજગી (Dive Displeasure) નો ડર બતાવવો અને INS કલમ ૩૧૮(૪) (અગાઉની IPC ૪૨૦) હેઠળ અલૌકિક શક્તિઓના નામે આર્થિક છેતરપિંડી કરવી ગુનો બને છે.
ડો. પીપરીયાએ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિયેશન વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા (20૨૫ Livelaw SC 410) માં જસ્ટિસ અભય એસ. ઓકાની બેન્ચના 1954 ના કાયદા હેઠળ ત્વરિત FIR ના નિર્દેશો, સબરીમાલા 9-જજોની ખંડપીઠ (બેપ્રિલ 206)માં C)નું અવલોકન (જાહેર આરોગ્ય અને વ્યવસ્થાને નુકસાન કરતી અંધશ્રદ્ધા અટકાવવા), મુંબઈ હાઈકોર્ટનો રાજેન્દ્ર ગણપતરાવ અંભોરે વિકૃધ્ધ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા (Criminal Writ Petition No. yse of ex15) ઝારખંડ (AIR POOY SC Re૪) કેસ ટાંકીને પોલીસ તંત્રને સુઓમોટો (Suo Moto) કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરી છે.
આયોજકો દ્વારા મીડિયાના માધ્યમથી ડો. પીપરીયાને રૂબરૂ દરબારમાં આવવા પડકાર ફેંકવામાં આવ્યો છે. પરંતુ તેઓએ અંધશ્રદ્ધાનો વિરોધ કર્યો હોવાથી ધર્મઝનૂની તત્વો દ્વારા સોશિયલ મીડિયામાં બેફામ ગાળો અને ધમકીઓ મળી રહી છે. રજૂઆતમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે કે ભૂતકાળમાં કર્ણાટકના હમ્પી યુનિવર્સિટીના પૂર્વ વીસી અને કપાડ વિદ્વાન પ્રો. એમ.એમ. કલબુર્ગીની 30 ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના રોજ કદરપંથી પ્રવિણ થતુંર, ગણેશ મિસ્કી અને અમોલ કાલે બરા હત્યા કરાઈ હતી.
બનાવમાં નીડર પત્રકાર ગૌરી લંકેશની હત્યા અમોલ કાલે સુજીતકુમાર ઉર્ફે પ્રવિણ દેવ વેકનંદ અને હિન્દુ યુવા સેનાના કે.ટી. નવીન કુમાર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ફોરેન્સિક અને બેલેસ્ટિક રિપોર્ટમાં આ હત્યાઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલી અને એક જ સંગહિત અંડરગ્રાઉન્ડ નેટવર્ક દ્વારા કરાઈ હોવાનું ખૂલ્યું હતું. રાજકોટમાં વિજ્ઞાન જાયાના જયંત પંડયા પર થયેલા હુમલાઓ પણ આ સાબિત કરે છે.
સંજોગોમાં ડો. પીપરીયાએ માંગ કરી છે કે સકયુરિટી પેરીટી (સમાનતા) ના સિદ્ધાંત મુજબ અંધશ્રણ ફેલાવતા બાબા સરકારી ખર્ચે વૈલવી સુરક્ષા ભોગવતા હોય, તો વિરોધ કરનારને પણ પૂરતા પ્રમાણમાં હથિયારધારી સુરક્ષા પ્રદાન કરવામાં આવે. બાબા બાગેશ્વર ટ્રાસ્ટ અને સ્થાનિક આયોજકો પાસેથી સરક્ષા અંગે લેખિત બાંહેધરી લેવામાં આવે.
તેમના જવા-આવવાના સમય દરમિયાન સીસીટીવી/કેમેશ રેકોડિંગની સુવિધા માટે આયોજકોને સૂચના અપાય અથવા તેમને વ્યવસ્થા કરવા પરવાનગી અપાય. જો તેમની અરજી નકારવામાં આવે તો પણ તેઓ જાહેર નિમંત્રણ મુજબ ખંધશ્રદ્ધાનો પર્દાફાશ કરવા હાજર રહેવા ઇચ્છુક છે. પોલીસ સંપૂર્ણ કાર્યક્રમનું સત્તાવાર વિડીયો રેકોડિંગ કરે અને ભંગ થતો શેકવા પ્રિવેન્ટિવ કાર્યવાહી કરે તેવી માંગ કરાઈ છે.
હનુમંત કથા સામે કોઈ વિરોધ નથી
અંતમાં ડો. પુરૂષોત્તમ પીપરીયાએ સ્પષ્ટ માંગ કરી છે કે માત્ર ને માત્ર હનુમંત કથા યોજવામાં આવે તેની સામે અમારો કોઈ જ વિરશેષ નથી. પરંતુ જે ઢોંગ-ધતિંગ કરવામાં આવે છે એવા દિવ્ય દરબાર' અને 'પ્રેત દરબાર સદંતર તિબંધ લાવવામાં આવે અને તેની પરવાનગી ૨૦ કરવામાં આવે તેવી ડો. પુરૂષોત્તમ પીપરીયાની માંગ છે. જો કોઈપણ પ્રકારના ઢોંગ-ધતિંગ કરવામાં આવશે તો કાયદાકીય રીતે તેનો સખત વિરોધ કરવામાં આવશે અને તેને અટકાવવા વહીવટીતંત્રએ યોગ્ય પગલાં લેવા જ પડશે. તેમ કાયદેઆઝમ ડૉ. પુરૂષોત્તમ પીપરીયાએ જણાવ્યું હતું. એ. ડિવીઝન પોલીસે તેમનું નિવેદન નોંધ્યું છે.
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