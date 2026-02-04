રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને જનજાગૃતિના સંદેશ સાથે CISFની “વંદે માતરમ કોસ્ટલ સાયક્લોથોન 2026” સોમનાથ દાદાના દર્શને પહોંચી
કચ્છથી કેરળ સુધી, 25 દિવસમાં 6600 કિમીનું અંતર કાપશે 130 જવાનો
Published : February 4, 2026 at 9:33 PM IST
ગીર-સોમનાથ: રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને જનજાગૃતિનો મજબૂત સંદેશ લઈને CISF દ્વારા આયોજિત “વંદે માતરમ કોસ્ટલ સાયક્લોથોન 2026”નું આજે સોમનાથમાં આગમન થયું. “સુરક્ષિત તટ – સમૃદ્ધ ભારત”ના પ્રેરક નારા સાથે યોજાયેલી આ સાયક્લોથોન સમગ્ર દેશના કોસ્ટલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા અંગે જાગૃતિ ફેલાવવાનો ઐતિહાસિક પ્રયાસ બની રહી છે.
28 જાન્યુઆરીએ કચ્છના લખપતથી કરવામાં આવેલી આ સાયક્લોથોન 25 દિવસમાં 6600 કિમીનું અંતર કાપી કેરળમાં પૂરી થશે. સમગ્ર યાત્રા દરમિયાન અંદાજે 7500 કિ.મી. લાંબા સમુદ્ર કિનારે સુરક્ષા અને સતર્કતાનો સંદેશ પહોંચાડવાનો ઉદ્દેશ રાખવામાં આવ્યો છે.
દેશના તટીય વિસ્તારોના લોકોમાં સુરક્ષા અને સતર્કતાના સંદેશ ફેલાવવાના હેતુ સાથે આ વિશાળ અભિયાનમાં કુલ 130 જેટલા CISF જવાનો ભાગ લઈ રહ્યા છે, જેમાં 65 મહિલા જવાનોની સક્રિય હાજરી નારી સશક્તિકરણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ રજૂ કરે છે.
દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવેલા આ જવાનો એકસાથે સાઇકલ ચલાવી “એક ભારત – શ્રેષ્ઠ ભારત”ની ભાવનાને જીવંત બનાવી રહ્યા છે. સાયક્લોથોન દરમિયાન 52 પડાવ રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યાં સ્થાનિક નાગરિકો, માછીમાર સમુદાય અને યુવાનો સાથે સંવાદ કરીને કોસ્ટલ સુરક્ષાની મહત્વતા સમજાવવામાં આવી રહી છે.
આ અંગે વાત કરતા બાઈટ CISFના ડેપ્યુટી કમાન્ડંટ અર્ચિત ખેતાને જણાવ્યું કે, 'આ વંદે માતરમ કોસ્ટલ સાયક્લોથોનની બીજી આવૃત્તિ છે. CISF દ્વારા સ્પષ્ટ સંદેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે કે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માત્ર સુરક્ષા દળોની જવાબદારી નથી, પરંતુ દરેક નાગરિકની સામૂહિક ફરજ છે. દેશના તટ સુરક્ષિત હશે તો દેશ સુરક્ષિત રહેશે અને સમૃદ્ધ બનશે.'
કોઈ પણ શંકાસ્પદ ગતિવિધિ નજરે પડે તો તાત્કાલિક સુરક્ષા એજન્સીઓને જાણ કરવાની અપીલ પણ કરવામાં આવી છે. સોમનાથની પવિત્ર ધરતી પરથી પસાર થયેલી આ સાયક્લોથોન રેલી દેશભક્તિ, તંદુરસ્તી અને રાષ્ટ્રીય એકતાનો અનોખો સંગમ બની. મંદિર નગરી સોમનાથે CISFના જવાનોનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તાર દેશપ્રેમના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યો.
