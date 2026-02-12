શિક્ષકોને સોંપવામાં આવેલી શ્વાન સર્વે કામગીરીનો પરિપત્રને રદ કરવામાં આવે - કોંગ્રેસ
Published : February 12, 2026 at 4:16 PM IST
અમદાવાદ: શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ/કચેરીઓ, કેમ્પસ વગેરે વિસ્તારોમાં રહેલા શ્વાનોનો સર્વે તાત્કાલિક કરવા માટેની કામગીરી શિક્ષકોને સોંપવામાં આવી છે. તે અંગે કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશી એ માંગણી કરી કે આ પરિપત્રને રદ કરવામાં આવે.
કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘણા સમયથી શિક્ષકો પાસેથી કામગીરી લેવામાં આવી રહી છે. શિક્ષકો પર ભાર વધી રહ્યો છે. શિક્ષકોની સસ્તા અનાજની દુકાન પર લાઈન લગાવવા માટે, ગણતરી સહિતના બીજા કામો આપવા, ચૂંટણીના કામો આપવા, SIRની કામગીરીમાં શિક્ષકોને જવાબદારી સોંપવામાં આવી જેના કારણે 3 હજાર શાળાઓ માત્ર એક શિક્ષકથી ચાલી રહી છે. એમને સોંપવામાં આવેલી અમે કામગીરીથી શિક્ષણ વ્યવસ્થા પર અસર પડી રહી છે. 40 હજારથી વધુ શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી છે અને હવે તો પોતાના વિસ્તારના કેમ્પસ અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં કેટલા શ્વાન ફરી રહ્યા છે, પોતાના વિસ્તારના કેમ્પસ અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં કેટલા શ્વાન ફરી રહ્યા છે એનો સર્વે કરવા માટે કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. એક તરફ પરીક્ષાનું સમય આવી રહ્યો છે અને બીજી તરફ છેલ્લા ત્રણ ચાર મહિનાથી શિક્ષકોની લક્ષી કામો તરફ વ્યસ્ત હતા અને વસ્તી ગણતરી શરૂ કરવામાં આવી ગયું છે. તેની વચ્ચે હવે શ્વાન સર્વેની કામગીરી આવી છે જેના કારણે શિક્ષકને વર્ગ ખંડમાં સમય આપવા માટે ટાઈમ ન મળે. શિક્ષકો પર મોટી અસર પડી રહી છે.
તેમણે વધું જણાવ્યું હતું કે, હું સરકારને પૂછવા માગું છું કે શિક્ષણ સેવા એ ગુજરાતમાં કોઈ કર્મચારી જ નથી? શિક્ષક સિવાય આ કામગરી કરી શકે એવી કોઈ વ્યવસ્થા સરકાર પાસે નથી? જે ગુજરાત 1990- 95 સુધી દેશના શિક્ષણમાં ગુજરાત નવમા કે 11માં ક્રમાંકે હતો એ ગુજરાત આજે 19 થી 21માં ક્રમાંકે ધકેલાઈ ગયું છે. એની માટે કોણ જવાબદાર છે? આ પરિપત્ર રદ થવું જોઈએ અને આ કામગીરી બીજા અન્ય કર્મચારીઓને સોંપવામાં આવે તેવી કોંગ્રેસ દ્વારા માંગણી છે.
કમિશનર શાળાઓની કચેરી દ્વારા એક પરિપત્ર ગઈકાલે બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું જેમાં સુપ્રિમ કોર્ટના આદેશના અનુસંધાને સંસ્થાઓમાં રહેલા શ્વાનોનો સર્વે તાત્કાલિક કરવા બાબત માટે જણાવવામાં આવ્યું હતું. આ પરિપત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે શિક્ષણ વિભાગના સંદર્ભદર્શિત પત્રમાં જણાવ્યા મુજબ જાહેર સુરક્ષા બાબતે આપવામાં આવેલ વિવિધ આદેશો/દિશા નિર્દેશો (Suo Moto Writ Petition 5/2025 તથા આનુષંગિક આદેશો) અનુસાર રાજ્યની તમામ સંસ્થા (જેવી કે હોસ્પિટલો/દવાખાના/ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ/બસ સ્ટેશન, રેલ્વે સ્ટેશન) માં શ્વાનોની સંખ્યા અંગે સચોટ માહિતી ઉપલબ્ધ રાખવી અનિવાર્ય છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશોના અસરકાર અમલીકરણ સુનિશ્ચિત કરવા હેતુસર આપના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવતી તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ/કચેરીઓ, કેમ્પસ વગેરે વિસ્તારોમાં રહેલા શ્વાનોનો સર્વે તાત્કાલિક હાથ ધરવા યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા જણાવેલ છે અને જિલ્લાવાર સંક્ષિપ્ત અહેવાલ મોકલી આપવા ગુજરાત પ્રાણી કલ્યાણ બોર્ડએ જણાવેલ છે.
આમ, પ્રસ્તુત બાબતે આપના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળની તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ/ કચેરીઓ/ કેમ્પસ વગેરે વિસ્તારોમાં સર્વેની કામગીરી કરવા અને આપના જિલ્લાનો સંક્ષિપ્ત અહેવાલ તૈયાર કરી જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની સહી-સિક્કા સાથે દિન-૩માં અત્રે રૂબરૂ મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે.
