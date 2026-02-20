ડિજિટલ અરેસ્ટથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ સુધી… દેશભરમાં ઠગાઈ કરતી ગેંગના 5 આરોપીઓ અમદાવાદ-વડોદરાથી ઝડપાયા

ETV Bharat / state

સીઆઈડી ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ હેઠળ કાર્યરત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ, ગાંધીનગર દ્વારા 3.16 કરોડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 10:20 PM IST

ગાંધીનગર: વર્તમાન સમયમાં વધી રહેલા સાયબર ક્રાઇમને પગલે સીઆઈડી ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ હેઠળ કાર્યરત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ, ગાંધીનગર દ્વારા 3.16 કરોડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. અમદાવાદ અને વડોદરા ખાતેથી કુલ પાંચ આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.

આ કેસ તા. 26/01/2026ના રોજ નોંધાયો હતો. ફરિયાદીને ફેસબુક પર ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મોકલી અજાણ્યા ઇસમોએ વોટ્સએપ મારફતે સંપર્ક કર્યો હતો. વિશ્વાસમાં લઈ “CBOE” નામની નકલી ક્રિપ્ટો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવી રોકાણના નામે અંદાજે 3.16 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.

તપાસ દરમિયાન આરોપીઓના મોબાઇલ ફોનમાંથી 26થી વધુ બેંક એકાઉન્ટની વિગતો મળી આવી હતી. સાયબર ક્રાઇમ પોર્ટલ પર ચકાસણી કરતાં જાણવા મળ્યું કે, સમગ્ર દેશમાં 116થી વધુ સાયબર ગુનાઓમાં તેમની સંડોવણી છે અને આશરે 82.67 કરોડ રૂપિયાની ઠગાઈ આચરવામાં આવી છે. આ ગુનાઓ ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, કેરળ, દિલ્હી, હરિયાણા, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન સહિત અનેક રાજ્યોમાં નોંધાયેલા છે.

ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને મની ટ્રેલના આધારે પોલીસે નિસિંધુ ઉર્ફે નિસન (શાહપુર, અમદાવાદ), કપિલ ઉર્ફે લકી જયંતીલાલ ચૌહાણ (શાહપુર, અમદાવાદ), જયગણેશ શિવજ્ઞાનમ પિલ્લઈ (વાસણા, વડોદરા), કુન્જ કૃષ્ણેશકુમાર દવે (નડિયાદ) અને મનીષ લક્ષ્મણજી જાંગીડ (હાલ વડોદરા, મૂળ જોધપુર, રાજસ્થાન) સહિત પાંચ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. તેમના પાસેથી આઠ મોબાઇલ ફોન કબ્જે લેવામાં આવ્યા છે.

તપાસમાં સામે આવ્યું કે, આરોપીઓ આર્થિક મુશ્કેલીમાં રહેલા વેપારીઓના બેંક એકાઉન્ટ ભાડે મેળવી સાયબર ફ્રોડના નાણાં હેરફેર માટે તેનો ઉપયોગ કરતા હતા. તેઓ ડિજિટલ અરેસ્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ, UPI ફ્રોડ, લોન ફ્રોડ અને પાર્ટ-ટાઈમ જોબ ફ્રોડ જેવા વિવિધ મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવતા હતા.

એસ.પી સંજય કેશવાલાએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ ગોઠવાયેલ નેટવર્ક દ્વારા દેશભરમાં ફ્રોડ ચલાવતા હતા અને ટેકનિકલ તપાસના આધારે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમણે જનતાને અપીલ કરી હતી કે કોઈપણ અજાણી સ્કીમ અથવા એપ્લિકેશનમાં રોકાણ કરતા પહેલા સંપૂર્ણ ચકાસણી કરવી અને પોતાના બેંક એકાઉન્ટ, ATM કાર્ડ અથવા સિમકાર્ડ કોઈને ભાડે આપવું નહીં.

સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની આ કાર્યવાહી વધતા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ સામે મહત્વપૂર્ણ સફળતા માનવામાં આવી રહી છે.ત્યારે હાલ પોલીસે આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

