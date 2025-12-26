ETV Bharat / state

દીવમાં નાતાલની ધામધૂમ: મધરાતથી ચર્ચોમાં વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, ધર્મોની એકતાનો અનોખો સંગમ

દીવમાં 500 વર્ષથી વધુ જુનું પૌરાણિક ચર્ચ આવેલું છે, જે માત્ર ખ્રિસ્તી સમુદાય નહીં પરંતુ સર્વધર્મના લોકો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે.

દીવમાં નાતાલની ધામધૂમ: મધરાતથી ચર્ચોમાં વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, ધર્મોની એકતાનો અનોખો સંગમ
દીવમાં નાતાલની ધામધૂમ: મધરાતથી ચર્ચોમાં વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, ધર્મોની એકતાનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)
Published : December 26, 2025 at 9:36 AM IST

દીવ: કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવ ખાતે આવેલ ઐતિહાસિક સેન્ટ પૌલ ચર્ચમાં નાતાલ પર્વની પરંપરાગત અને ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ચર્ચ ઉપરાંત દીવના વિવિધ દેવળો તથા ખ્રિસ્તી પરિવારોના ઘરોને રંગબેરંગી લાઈટિંગથી શણગારવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે સમગ્ર દીવ શહેર ઉત્સવમય બની ઉઠ્યું હતું.

દીવ પર અંદાજે 451 વર્ષ સુધી પોર્ટુગીઝ શાસન રહ્યું હોવાથી આજે પણ અહીં પોર્ટુગીઝ સંસ્કૃતિની ઝલક જોવા મળે છે. દીવમાં 500 વર્ષથી વધુ જુનું પૌરાણિક ચર્ચ આવેલું છે, જે માત્ર ખ્રિસ્તી સમુદાય નહીં પરંતુ સર્વધર્મના લોકો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. અહીં દર વર્ષે નાતાલ પર્વની ઉજવણી ભવ્ય રીતે કરવામાં આવે છે અને આ વર્ષે પણ તે પરંપરા યથાવત રહી હતી.

દીવમાં નાતાલની ધામધૂમ: મધરાતથી ચર્ચોમાં વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, ધર્મોની એકતાનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

નાતાલના દિવસે સવારના સમયે સેન્ટ પૌલ ચર્ચમાં ખ્રિસ્તી સમુદાયના લોકો દ્વારા વિશેષ પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સાંજના સમયે ઈસુ ખ્રિસ્તને યાદ કરી દીવના વિવિધ ધર્મના લોકો દ્વારા મીણબત્તી પ્રગટાવી પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. ચર્ચને સ્ટાર લાઈટ અને રોશનીથી આકર્ષક રીતે સજાવવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની વિશેષ થીમ ચર્ચમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી.

દીવમાં નાતાલની ધામધૂમ: મધરાતથી ચર્ચોમાં વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, ધર્મોની એકતાનો અનોખો સંગમ
દીવમાં નાતાલની ધામધૂમ: મધરાતથી ચર્ચોમાં વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, ધર્મોની એકતાનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક દીવ, ઘોઘલા અને વણાકબારાના રહેવાસીઓ ઉપરાંત પર્યટકો અને ખ્રિસ્તી સમુદાયના લોકોએ ચર્ચની મુલાકાત લીધી હતી. ખ્રિસ્તી પરિવારો દ્વારા તેમના ઘરોને ક્રિસમસ ટ્રી અને લાઈટિંગથી શણગારવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે ઘરોમાં કેક, નાનખટાઈ સહિતની પરંપરાગત વાનગીઓ તૈયાર કરી એકબીજાને વહેંચવામાં આવી હતી.

દીવમાં નાતાલની ધામધૂમ: મધરાતથી ચર્ચોમાં વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, ધર્મોની એકતાનો અનોખો સંગમ
દીવમાં નાતાલની ધામધૂમ: મધરાતથી ચર્ચોમાં વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, ધર્મોની એકતાનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

નાતાલની આગલી રાત્રે ખ્રિસ્તી ધર્મના પરિવારો દ્વારા ઘરમાં ક્રિસમસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દીવમાં ખ્રિસ્તી સમુદાયના આશરે 50 જેટલા પરિવારો વસે છે, તમામ પરિવારો દ્વારા ઘરોને રંગબેરંગી રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યા હતા.

દીવમાં નાતાલની ધામધૂમ: મધરાતથી ચર્ચોમાં વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, ધર્મોની એકતાનો અનોખો સંગમ
દીવમાં નાતાલની ધામધૂમ: મધરાતથી ચર્ચોમાં વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, ધર્મોની એકતાનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

નાતાલની સવારે સમૂહમાં ઈસુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી

આ ઉજવણીની વિશેષતા એ રહી કે સેન્ટ પૌલ ચર્ચ ખાતે કોઈપણ ભેદભાવ વિના હિન્દુ તેમજ અન્ય ધર્મના લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. સૌએ એકબીજાને ક્રિસમસની વધામણી આપી અને ભાઈચારાની ભાવનાથી ઉત્સવ ઉજવતા દીવમાં રાષ્ટ્રીય એકતા અને સર્વધર્મ સમભાવનું સુંદર દ્રશ્ય સર્જાયું હતું.

દીવમાં નાતાલની ધામધૂમ: મધરાતથી ચર્ચોમાં વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, ધર્મોની એકતાનો અનોખો સંગમ
દીવમાં નાતાલની ધામધૂમ: મધરાતથી ચર્ચોમાં વિશેષ પ્રાર્થનાઓ, ધર્મોની એકતાનો અનોખો સંગમ (ETV Bharat Gujarat)

સંપાદકની પસંદ

