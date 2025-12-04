ETV Bharat / state

ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીના સતત બીજા દિવસે ગેરકાયદેસર કોલસાની ખાણ પર દરોડા, મૂળીમાં 2.87 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત

પ્રશાસન દ્વારા જપ્ત કરાયેલા સમગ્ર મુદામાલની કુલ કિંમત આશરે રૂ. 2 કરોડ 87 લાખ 30 હજાર જેટલી આંકવામાં આવી છે.

ગેરકાયદેસર કોલસાની ખાણ પર દરોડા
ગેરકાયદેસર કોલસાની ખાણ પર દરોડા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 4, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલાના પ્રાંત અધિકારી દ્વારા ખનીજ માફિયાઓ સામે લાલ આંખ કરતા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મૂળી તાલુકાના ભેટ ગામે ગેરકાયદેસર રીતે ચાલી રહેલ કાર્બોસેલ કોલસાની ખાણ પર દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. આ તવાઈમાં ભેટ ગામની સીમ વિસ્તારમાં આવેલા કુલ કાર્બોસેલના 16 કુવા સીલ કરી દેવામાં આવ્યા છે. પ્રાંત અધિકારીની આગેવાની હેઠળ ખાણ ખનિજ વિભાગ, રેવન્યુ વિભાગ તથા પોલીસના સંયુક્ત ઓપરેશન દરમિયાન ભારે માત્રામાં ગેરકાયદેસર સાધન સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી છે. રેડ દરમિયાન અંદાજે 150 મેટ્રિક ટન કોલસો, 15 ચરખી, 16 બેકેટ, 3 ડમ્પર, 2 લોડર મશીન, 5 ટ્રેક્ટર, 5 બાઈક અને 2 કમ્પ્રેસર મશીન સહિતનો ભારી મુદામાલ કબજે લેવાયો છે.

ગેરકાયદેસર કોલસાની ખાણ પર દરોડા (ETV Bharat Gujarat)

પ્રશાસન દ્વારા જપ્ત કરાયેલા સમગ્ર મુદામાલની કુલ કિંમત આશરે રૂ. 2 કરોડ 87 લાખ 30 હજાર જેટલી આંકવામાં આવી છે. તમામ જપ્ત સામગ્રીને સુરક્ષિત રીતે ચોટીલા મામલતદાર કચેરીમાં ખસેડવામાં આવી છે.

કાર્યવાહી દરમિયાન ખાણોમાં કામ કરી રહેલા 16 જેટલા મજૂરોને કૂવામાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ મજૂરો રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ રાજ્યોના હોવાની માહિતી સામે આવી છે. તેમને જીવના જોખમી આવા ગેરકાયદેસર ખનન કાર્યથી દૂર રહેવા સમજાવવામાં આવ્યું અને બાદમાં જરૂરી સમજણ આપી રવાના કરવામાં આવ્યા.

ગેરકાયદેસર કોલસાની ખાણ પર દરોડા
ગેરકાયદેસર કોલસાની ખાણ પર દરોડા (ETV Bharat Gujarat)

આ ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલ ખનન કરનાર 6 શખ્સો સામે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જ ઝડપાયેલ વાહનોના માલિકોની પણ વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ તેમના સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તંત્રની આ કામગીરીથી ખનીજ માફિયાઓમાં ભારે ફફડાટ ફેલાઈ જવા પામ્યો છે.

આ અંગે ચોટીલાના પ્રાંત અધિકારી એચ.ટી મકવાણાએ જણાવ્યું કે, ચોટીલા સબ ડિવિઝન હેઠળના મૂળી તાલુકાના ભેટ ગામે અમારી ટીમ સાથે સરકારી સર્વે નં.35વાળી જમીનમાં ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલ એટલે કે કોલસાનું ખનન પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી ત્યાં આકસ્મિક દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન સ્થળ ઉપરથી 5 ટ્રેક્ટર, બે લોડર મશીન, 3 ડમ્બર, 16 બકેટ, 15 ચરખા, 150 ટન કોલસો, 5 બાઈક, 2 કમ્પ્રેસર મશીન, 1 જનરેટર, આમ 16 કુવા ચાલુ હાલતમાં ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે, સાથે 2 કરોડ 87 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને હાલને મામલતદાર કચેરી ચોટીલા ખસેડવામાં આવ્યો છે. આ ગેરકાયદેસર કૂવામાંથી જે કોલસાનું ખોદકામ કરતા હતા ઈસમોની પણ ઓળખ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભરૂચ: હાંસોટમાં કાદવ-કીચડ અને પાણી ભરેલા રસ્તામાં ખભા પર ડાઘુઓ સાથે અંતિમ યાત્રા નીકળી, વીડિયો વાયરલ થતા તંત્ર હરકતમાં
  2. તાપીમાં ઝડપાયો વિદેશી દારૂનો મસમોટો જથ્થો, દારુ સંતાડવાનો નવો કીમિયો

TAGGED:

ILLEGAL COAL MINING
SURENDRANAGAR ILLEGAL MINING
CHOTILA DY COLLECTOR
ILLEGAL COAL MINING CAUGHT
ILLEGAL COAL MINING CAUGHT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.