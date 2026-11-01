ગુજરાતમાં દુકાળના ડાકલાંઃ પાણીના અભાવે ચોટીલાના 15 ગામ ખાલી, 200 માલધારી પરિવારોની દિવાળી ટાણે હિજરત
200થી વધુ માલધારી પરિવારોએ ઘરને તાળા મારી આઇસરમાં માલઢોર સાથે ખેડા, નડિયાદ અને મહારાષ્ટ્ર તરફ હિજરત શરૂ કરી.
Published : November 1, 2026 at 10:34 AM IST
ફઝલ ચૌહાણ, સુરેન્દ્રનગર: એક સમયે કહેવત હતી કે, "ખડ, પાણી ને ખાખરો, પાળાનો નહીં પાર, વગર દીવે વાળુ કરે, એ જૂનો પંચાળ." પણ હવે પંચાળ પ્રદેશના માલધારીઓને જ પોતાના માલઢોર અને બાલબચ્ચા બચાવવા માટે હિજરત કરવી પડી રહી છે. ચાલુ વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા તાલુકામાં 25% જેટલા વરસાદની ઘટ છે. ચોમાસું પૂર્ણ થયાને માત્ર 20 દિવસ જેટલો સમય થયો છે, ત્યારે ચોટીલા વિસ્તારના જળાશયો અને ગામડામાં આવેલા તળાવોમાં પાણી જ નથી. તેથી માલઢોરને પીવડાવવાના પાણીનો પ્રશ્ન સર્જાયો છે અને ઘાસચારાનો પ્રશ્ન પણ સર્જાયો છે.
સરકાર દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી, તેથી માલધારીઓ અને ખેડૂતોને કોઈપણ પ્રકારની સહાય મળી રહી નથી. માલધારીઓને પોતાના માલઢોર બચાવવા માટે એકમાત્ર ઉપાય એ છે કે જ્યાં પાણીવાળો પ્રદેશ છે ત્યાં હિજરત કરવી. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા તાલુકાના 15થી વધુ ગામોના માલધારીઓએ પોતાના ઘરમાં તાળા મારી, ફળિયામાં બાવળની આડ મૂકી, આઇસર ભરીને ખેડા, નડિયાદ અને મહારાષ્ટ્ર તરફ હિજરત કરી છે.
હિજરત કરવા પાછળનું કારણ એ છે કે ચોટીલા વિસ્તારમાં કોઈપણ પ્રકારની નર્મદા કેનાલનું પાણી પહોંચાડવા માટેનું નેટવર્ક નથી કે આ વિસ્તારમાં સૌની યોજનાની પાણીની પાઇપલાઇન પણ નાખવામાં આવી નથી. તેથી આ વિસ્તારમાં કોઈપણ સંજોગોમાં પાણી મળે તેવી પરિસ્થિતિ નથી. વરસાદ આધારિત આ તાલુકો છે, ત્યારે 15થી વધુ ગામોના માલધારીઓ હવે પોતાના પરિવારજનો અને માલઢોરને સાથે લઈ, જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ સાથે હિજરત કરવા લાગ્યા છે, તેથી 15 ગામો એક સાથે ખાલી થઈ ગયા છે.
દિવાળીના સમયે વિદેશમાં વસતા લોકો પણ પોતાના વતન પરત આવે છે, પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે સુરેન્દ્રનગરના માલધારીઓને દિવાળી અને તહેવાર સમયે જ પોતાનું વતન મૂકીને અન્ય પ્રદેશમાં માલઢોર અને પરિવારને સાચવવા જવું પડી રહ્યું છે. વરસાદની ઘટ છે, વહીવટી તંત્રના આયોજનનો અભાવ છે. હજુ સુધી આ વિસ્તારના લોકોની મુલાકાત પણ લેવામાં આવી નથી. બીજી તરફ સરકાર દ્વારા પણ આ વિસ્તારને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી, ત્યારે આ વિસ્તારના માલધારીઓ અને પશુપાલકોને પોતાના જીવથી વહાલા પશુઓ સાચવવા ખૂબ કઠિન બની રહ્યા છે.
પશુઓને પીવડાવવા માટે પાણી નથી, ઘાસચારાના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે, ત્યારે હવે એકમાત્ર ઘર છોડીને પોતાનું માલઢોર બચાવવા માલધારીઓ મજબૂર બની રહ્યા છે. પોતાના નાના બાલબચ્ચા, જે ગણતરીના મહિનાના છે, તેમને પણ સાથે લઈ જઈ રહ્યા છે. કઠિન પરિસ્થિતિમાં આ વિસ્તારના માલધારીઓ મુકાયા છે, તે છતાં તંત્રને કોઈ ફરક પડતો નથી. 15થી વધુ ગામોના માલધારીઓએ પોતાના ઘરમાં તાળા લગાવી દીધા છે, ફળિયામાં બાવળના કાંટા નાખી દીધા છે અને નડિયાદ, ખેડા અને મહારાષ્ટ્ર તરફ જવા રવાના થઈ ગયા છે. ગામડાઓ ખાલી થઈ રહ્યા છે, છતાં તંત્રને કોઈ અસર થતી નથી. આગામી દિવસોમાં ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી આવી રહી છે, ત્યારે મતદાન પર સીધી અસર દેખાવાની છે.
● ચોટીલા વિસ્તારના કયા ગામોના માલધારીઓ કરી રહ્યા છે હિજરત
ચોટીલા તાલુકાના જસાપર, નાની મોરસલ, મોટી મોરસલ, નાનયાણી, હબીયાસર, રાજાવડ, દેવસર, કંથાસર, ઘટિયા સહિતના ગામોના માલધારીઓ આઇસરમાં માલઢોરને લઈ હિજરત કરી રહ્યા છે. પોતાનું માલઢોર બચાવવા માટે એકમાત્ર પ્રયત્ન એ છે કે હિજરત કરવી જ પડે, કારણ કે આ વિસ્તારમાં પીવા માટે પાણી નથી અને માલઢોરને ખવડાવવા માટે ઘાસચારો નથી. સરકાર દ્વારા કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી, આ વિસ્તારમાં પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન અને માલઢોર માટે ઘાસચારાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે અને કેટલકેમ્પ ખોલવામાં આવે તેવી બચેલા માલધારીઓએ માંગ કરી છે. હાલના તબક્કે 200થી વધુ પરિવારોએ પોતાના માલઢોર સાથે હિજરત કરી છે અને નડિયાદ, ખેડા તરફ જવા રવાના થયા છે.
● પીવા માટે પાણી નથી તો માલઢોરને મરતા જોવા કરતાં હિજરત કરવી સારી - કંકુબેન માલધારી
ચોટીલા તાલુકાના જસાપર નજીક આવેલા મુખ્ય માર્ગ પરથી માલઢોર ભરીને આઇસર લઈ પસાર થતાં માલધારીને ઉભા રાખવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તેમાં કંકુબેન નામના મહિલા માલધારી પોતાના 5 મહિનાના દીકરાને સાથે લઈ હિજરત કરી રહ્યા હતા. તેમની સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તારમાં પીવા માટે પાણી નથી, માલઢોરના મોત નીપજી રહ્યા છે, ત્યારે હવે ફરજિયાતપણે હિજરત કરવી જરૂરી બની છે. જો હિજરત ન કરીએ તો માલઢોરને નજર સામે મરતા જોવા પડે છે. ખેડા, નડિયાદ તરફ ધામા નાખવામાં આવશે તેવું પણ આ મહિલા માલધારીએ જણાવ્યું હતું અને ત્યાં ખેડૂતોના ખેતરોમાં ખુલ્લામાં રહેવું પડશે. પોતાના પાંચ મહિનાના દીકરાને પણ સાથે લઈ જઈ રહ્યા હોવાથી તેને પણ કષ્ટ ભોગવવું પડશે. જન્મનું પ્રથમ ચોમાસું આ બાળક માટે છે અને તેને પણ જન્મતાની સાથે પાણીની તંગી અને હિજરત કરવા માટે મજબૂર બનવું પડી રહ્યું છે, જે ગંભીર બાબત કહી શકાય. સરકાર આ મુદ્દે ધ્યાન આપે તેવી પણ આ માલધારી મહિલાએ માંગ કરી છે.
● ચૂંટણી ટાણે પાણી આપવાના વાયદાઓ કરતા નેતાઓ હવે દેખાતા પણ નથી, ચોટીલાના ગામડાઓ ખાલી થઈ રહ્યા છે - દેવકરણ જોગરાણા માલધારી
ચોટીલા તાલુકાના પાળીયાદ ગામના માલધારી દેવકરણ જોગરાણા સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે ચોટીલાના ગામડાઓ ખાલી થઈ રહ્યા છે અને હિજરત થઈ રહી છે. અત્યાર સુધીમાં 200થી વધુ માલધારીઓ હિજરત કરી ચૂક્યા છે અને ઘરોને તાળા લગાવી દીધા છે. દર વખતે ચૂંટણી આવે ત્યારે નેતાઓ માત્ર વાયદા-વચનો આપે છે. ચોટીલા વિસ્તારમાં સૌની યોજનાની પાઇપલાઇન પણ નથી અને નર્મદાનું નેટવર્ક પણ નથી. આ વિસ્તાર માત્ર ચોમાસાના વરસાદ આધારિત પોતાનું જીવન ચલાવી રહ્યો છે. ચાલુ વર્ષે વરસાદની ઘટ છે, તળાવો ખાલી છે, તેથી માલધારીઓ પોતાના માલઢોરને બચાવવા હવે હિજરત કરવા મજબૂર બન્યા છે અને 15થી વધુ ગામો ખાલી થઈ ગયા છે. આ નબળી નેતાગીરીનું પરિણામ હોવાનું પણ માલધારીઓએ જણાવ્યું છે. કેટલકેમ્પ ખોલવામાં આવે અને યોગ્ય પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
● દિવાળીમાં માણસ ઘરે આવે અને પરિવાર વચ્ચે ઉજવે, પરંતુ દિવાળી સમયે જ ચોટીલા વિસ્તારના લોકોને ઘર છોડવું પડી રહ્યું છે - રમેશ મેર માલધારી
માલધારી રમેશ મેરે જણાવ્યું હતું કે દિવાળી સમયે વિદેશમાં રહેતા લોકો પણ પોતાના વતન પરત ફરે છે, પરંતુ પાણી ન હોવાના કારણે, નેતાઓના માત્ર વાયદા-વચન અને તંત્રની આવડતના અભાવના કારણે ચોટીલામાં આઝાદી પછી પણ પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા નથી અને માલધારીઓને હિજરત કરવી પડી રહી છે, તે ગંભીર બાબત ગણી શકાય. દિવાળી સમયે માણસ ઘરે આવીને પોતાના પરિવારને મળે છે, પરંતુ પાણીના અભાવના કારણે ચોટીલા તાલુકાના 15થી વધુ ગામોના લોકો અને માલધારીઓને દિવાળી પહેલા જ પોતાનું વતન છોડવું પડી રહ્યું છે. આ વિસ્તારમાં પાણીની વ્યવસ્થા નથી, તળાવો ખાલી છે, ત્યારે દુષ્કાળ જાહેર કરી પીવાના પાણી અને માલઢોર માટે ઘાસચારો સરકાર ઉપલબ્ધ કરાવે તે જરૂરી બન્યું છે.
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