છોટાઉદેપુરના હાંસડા અને ચિસાડિયા ગામે યોજાતો અગ્નિ પરીક્ષાનો મેળો શું છે? અલગ રીતે લેવાય છે લોકોની અગ્નિ પરીક્ષા

છોટાઉદેપુર જીલ્લામાં હોળી બાદ અનેક ભાતીગળ લોક મેળા યોજાતા હોય છે, જે મેળામાં જ્ઞાનીઓની અગ્નિ પરીક્ષાના પણ મેળા યોજાય છે.

હાંસડા અને ચિસાડિયા ગામમાં અગ્નિ પરીક્ષાનો મેળો
હાંસડા અને ચિસાડિયા ગામમાં અગ્નિ પરીક્ષાનો મેળો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
છોટાઉદેપુર : જીલ્લામાં વસતા આદિવાસી સમુદાયની મોટા ભાગની ધાર્મિક વિધી જ્ઞાની એટલ કે (બડવા) દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ જ્ઞાની બનવા પણ અગ્નિ પરીક્ષામાંથી પસાર થવાની વિધીમાંથી પસાર થવું પડતું હોય છે, અને હોળી બાદ ચીસાળિયા ગામે આ મેળો સદીઓથી યોજાતો આવ્યો છે.

છોટાઉદેપુર જીલ્લામાં હોળી બાદ અનેક ભાતીગળ લોક મેળા યોજાતા હોય છે, જે મેળામાં જ્ઞાનીઓની અગ્નિ પરીક્ષાના પણ મેળા યોજાય છે. જે મેળા હાંસડા અને ચિસાડિયા ગામમાં પણ હોળી બાદ ચિસાડીયા ગામે જ્ઞાનીઓની અગ્નિ પરીક્ષાનો મેળો યોજાયો છે.

હાંસડા અને ચિસાડિયા ગામમાં અગ્નિ પરીક્ષાનો મેળો (ETV Bharat Gujarat)
આદિવાસી સમાજમાં યોજાતા ઇન્દ, પાંનગા જેવા ઉત્સવોની ધાર્મિક વિધી બળવા દ્વારા જ કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ આ ધાર્મિક વિધી કરવા વિધી કરનાર બડવો અગ્નિ પરીક્ષામાંથી પાસ થયો હોય તો જ કરી શકે છે.
અગ્નિ પરીક્ષાનો મેળો
અગ્નિ પરીક્ષાનો મેળો (ETV Bharat Gujarat)

ચિસાડીયા ગામે હોળી પછી યોજાતા મેળામાં બડવાઓની પીઠમાં લોખંડનો સળિયો સરકાવી માચડે લટકાવી, જમણેથી ડાબે અને ડાબેથી જમણે આમ વર્ષમાં એક વખત અને આવી રીતે 9 વખત આ માચડે લટકીને ફરે ત્યારે જ્ઞાની એટલે કે બડવા તરીકેની ઉપાધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારબાદ જ ધાર્મિક વિધી કરવા સમાજ દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.

અગ્નિ પરીક્ષાનો મેળો
અગ્નિ પરીક્ષાનો મેળો (ETV Bharat Gujarat)

"અમારા ગામમાં બાપ દાદાની પેઢીઓથી અમારા ગામમાં લાકડાંના માંચડા પર હોળી બાદ બળવાની અગ્નિ પરીક્ષાનો મેળો ભરાય છે. જે મેળામાં અમારા સમાજના બળવાઓની પીઠમાં લોખંડનો ખીલો ભોંકી માચડે લટકાવવામાં આવે છે અને ડાબે થી જમણે અને જમણે થી ડાબે ફેરવવામાં આવે છે. નવ વર્ષ સુધી બળવાને આ અગ્નિ પરીક્ષામાંથી પસાર થયાં બાદ જ ઇન્દ પાનગાની વિધિ કરવાની સમાજ દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવે છે. આ અમારી માન્યતા અને શ્રદ્ધા છે, જે વર્ષો જૂની પરંપરા છે. જો આ મેળો ના યોજાય તો અમારા ગામ પર આફત આવે તેવી માન્યતાને લઈ અમે ઘર દીઠ ફંડ ફાળો ઉઘરાવી આ મેળાનું આયોજન કરીએ છીએ" - છોટુ રાઠવા, પૂર્વ સરપંચ

ચીસાળિયા ગામમાં યોજાતો મેળો સદીઓથી યોજાતો આવ્યો છે. આ મેળામાં ખેરના લાકડામાંથી એક માચડો બનવવામાં આવ્યો છ. જે માચડાંના આડે બીજા આડા લાકડાના મધ્યબિંદુથી આડા લાકડાના એક છેડે, દોરડા પર જે વ્યક્તિ લટકે છે તે ચોક્કસ હોય છે. જે દોરડે બીજી વ્યકતિ લટકી શકતી નથી, તો માચડાંને ફેરવનાર પણ ચોક્કસ વ્યક્તિ હોય છે, અને માંચડે લટકારા બળવા મેળાના આગલા દીવાસોમાં આ માચડાંને ભેટી, ગામલોકોને માંચડે લટકાવાની જાણકારી આપે છે. આ વર્ષે 6 બળવાએ માંચડે લટકી અગ્નિ પરીક્ષા આપી છે.

