ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં ચોપડા પૂજન કરાયું, સાંજે ડાકોર ઠાકોર વેપારી બની સ્વીકારશે ભાવિકોની હૂંડી
સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે શાસ્ત્રોક્ત તેમજ વેદોક્ત રીતે ચોપડાની પૂજા વિધિ કરવામાં આવી
Published : November 8, 2026 at 4:08 PM IST
ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં દિવાળી પર્વની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.મંદિરમાં દિવાળી નિમિત્તે આજે પરંપરાગત રીતે ભગવાનના ચોપડાનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. શાસ્ત્રોક્ત વિધીથી ભગવાનના ચોપડાનું તેમજ સોનાની પેન અને ચાંદીના શાહીના ખડીયા પૂજન કરવામાં આવ્યુ હતુ.
ડાકોરમાં દિવાળી પર્વ દરમિયાન ભગવાનને વિશેષ શણગાર કરવામાં આવે છે. ભગવાન અલગ અલગ મનમોહક સ્વરૂપે દર્શન આપે છે. આજે દિવાળી નિમિત્તે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. સાંજે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી મહારાજ હાટડી ભરી વેપારી બની ભક્તોને દર્શન આપશે
ભગવાનના ચોપડાનું પૂજન કરાયું
દીવાળી પર્વ પર મંદિરમાં ભગવાનના ચોપડાનું પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. શાસ્ત્રોક્ત તેમજ વેદોક્ત રીતે ચોપડાની પૂજા વિધિ કરવામાં આવી હતી. સોનાની પેન અને ચાંદીના શાહીના ખડીયા તેમજ ચોપડાને કકું, ચોખા,અબીલ ગુલાલ તેમજ નૈવેદ્ય કરી કપુર આરતીથી પરંપરાગત રીતે મેનેજર દ્વારા પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. ચોપડા પૂજન થયા બાદ એ ચોપડા આખી રાત મંદિર પરિસરમાં ભગવાનની સન્મુખ મુકવામાં આવે છે. મંદિરમાં આ પરંપરા છેલ્લા 187 વર્ષોથી ચાલી આવી છે.
સાંજે ડાકોરના ઠાકોર વેપારી બની ભાવિકોની હૂંડી સ્વીકારશે
દિવાળીના દિવસે રાત્રે રાજાધિરાજ ભગવાન રણછોડરાયજીના હાટડી દર્શન યોજાય છે.જેમાં રણછોડરાયજી વેપારી બની હાટડી ભરી ભક્તોની હૂંડી સ્વીકારી પોતાના ચોપડામાં તેની નોંધ કરી છે.ભાવિકો મોટી સંખ્યામાં રણછોડરાયજીના દર્શનનો લાભ લઇ ભગવાનને પોતાની હૂંડી લખાવી ધન્યતા અનુભવે છે.પ્રાચીન સમયથી પરંપરાગત રીતે મંદિરમાં હાટડી દર્શન યોજવામાં આવે છે. જેના દર્શનનો ખુબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો લાભ લેતા હોય છે.
મંદિરમાં દિપાવલીનુ પર્વ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવાય છે: પૂજારી
રણછોડરાયજી મંદિરના પૂજારી સંજયભાઈ સેવકે જણાવ્યું હતું કે ડાકોર મંદિરમાં દિપાવલીનુ પર્વ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવાય છે.આજે દિપાવલી છે અને દિવાળી કહેવામાં આવે છે.ભગવાનને મંગળા આરતી ત્યારબાદ કેસર સ્નાન પંચામૃત અને આજના સફેદ જરીના સાચી જરીના વસ્ત્રો અલંકાર આભૂષણ અને સવિશેષ મંદિરમાં વહીવટીય ચોપડા પૂજન થાય છે અને મંદિરમાં ખાતાવાહીનું ચોપડા પૂજન મંદિરની ઓફિસમાં કરવામાં આવે છે. વેદોક્ત બ્રાહ્મણો દ્વારા ચાંદીની કલમ,ચાંદીનો ખડીયો શાહી અને ભગવાનને ચાંદીના વાસણોમાં ચોખા કંકુ પાન ગુલાલ બધુ મુકીને ચોપડાનું પૂજન મંદિર પરિસરમાં ઓફિસમાં કરવામાં આવે છે. એ ચોપડા પૂજન થયા બાદ એ ચોપડા આખી રાત મંદિર પરિસરમાં ભગવાનની સન્મુખ મુકવામાં આવે છે. જે ઠાકોરજીના આશીર્વાદ છે.આજના દિવાળી પર્વમાં સાંજે લોકો હાટડીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે.
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