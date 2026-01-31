મગફળીમાંથી બનતી ચોકલેટ, ફરસાણ, રોટલી, મીઠાઈની બોલબાલા, સીંગદાણામાંથી બીજી શું અવનવી વસ્તુ બને છે તમને ખબર છે?
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા 42 થી 45 જેટલી મગફળીની જાતના સંશોધન કરીને તેને વ્યાપારિક ધોરણે ખેડૂતોને વાવેતર માટે ઉપલબ્ધ બનાવ્યું છે.
Published : January 31, 2026 at 4:34 PM IST
જુનાગઢ: મગફળી એક એવા તેલીબીયા છે કે જે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે. મગફળીનું નામ પડે એટલે સોરઠની ભૂમિ કાયમ માટે યાદ આવે તેની પાછળનું કારણ એ પણ છે કે જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા સંશોધિત કરવામાં આવેલા મગફળીના બિયારણોને આજે ગુજરાત ભારત અને વિશ્વના અનેક દેશોમાં તેને પસંદ કરવામાં આવે છે. આપણે મગફળીમાંથી માત્ર સીંગતેલ જ બને છે તેવો વિચાર કરીએ છીએ પરંતુ આજે આધુનિક યુગમાં મગફળી માત્ર તેલીબીયા તરીકે જ નહીં પરંતુ તેમાંથી ફરસાણ, રોટલી, રોટલા, ચોકલેટ, બિસ્કીટ સહિત અનેક ચીજ વસ્તુઓ બને છે.
સોરઠની મગફળીની બોલબાલા વિદેશોમાં પણ
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી મગફળી સંશોધન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા 42 થી 45 જેટલી મગફળીની અલગ અલગ જાતના બિયારણોના સંશોધન કરીને તેને વ્યાપારિક ધોરણે ખેડૂતો વાવેતર કરે તે દિશામાં ઉપલબ્ધ બનાવ્યું છે. મગફળીમાં તેલના ટકાની સાથે ઓલિક એસિડ સૌથી મહત્વનું માનવામાં આવે છે. જે મગફળીમાં ઓલિક એસિડનું પ્રમાણ સૌથી વધારે તે મગફળી સૌથી શ્રેષ્ઠ આજે પણ માનવામાં આવે છે. જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા ઉભડી વેલડી અને અર્ધ વેલડી જાતિની મગફળીના સંશોધન કરવામાં આવ્યા છે. જે પૈકીની GJ20 મગફળીની જાત આજે પણ ગુજરાતની સાથે ભારતના અન્ય રાજ્યો અને વિદેશમાં પણ તેલીબિયાં તરીકે સૌથી વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવી રહી છે.
તેલની ટકાવારી અને ઓલીક એસિડ મહત્વનું પરિબળ
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના મુખ્ય તેલીબિયા સંશોધન વિભાગના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા 42 થી 45 જાતોના સંશોધન કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં અર્ધવેલડી જાત તરીકે GJ20, GJ22, GJ23 અને થોડા સમય પૂર્વે નવું સંશોધન કરવામાં આવેલ GJ24 મગફળી લોકપ્રિય છે. આ સિવાય ઉભડી મગફળીની વાત કરીએ તો GJ32 સૌથી સફળ મગફળીનું બિયારણ માનવામાં આવે છે. જેમાં તેલની ટકાવારી 54% કરતાં પણ વધારે જોવા મળે છે. આ સિવાય તેલીબિયાં સંશોધન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા GJ39 અને GJ40 આ બે નવી વેરાઈટીનું સંશોધન પણ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ઓલીક એસિડના પ્રમાણની સાથે આ મગફળી ખૂબ સારું ઉત્પાદન આપે છે. જેમાં GJ39 ગુજરાતના ખેડૂતો માટે અને GJ40 ગુજરાત સિવાય ભારતના રાજ્યોમાં ખૂબ સારું પરિણામ આપે છે, તેવું સાબિત થયું છે. જેથી GJ40 નંબરની મગફળી ગુજરાત બહારના અન્ય રાજ્યો માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવી છે, જે આજે પણ ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં ખૂબ જ પ્રચલિત પણ બની છે.
GJ20 મગફળીની ડિમાન્ડ સૌથી વધુ
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા સંશોધન કરવામાં આવેલી GJ20 જાતની મગફળી આજે પણ સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. જેમાં કુદરતી રીતે ઓલીક એસિડનું પ્રમાણ 60 થી 65 ટકા જોવા મળે છે, જેની સરખામણીએ અન્ય મગફળીમાં ઓલિક એસિડ 35 થી 40% જોવા મળે છે. ઓલીક એસિડનું પ્રમાણ જેમ મગફળીમાં સૌથી વધારે હોય તેને આરોગ્ય માટે સારું માનવામાં આવે છે. તબીબી વિજ્ઞાન પણ ઓલીક એસિડને હૃદયના સ્નાયુ માટે ખૂબ સારું માને છે. આ સિવાય એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા GJ39 અને 40 મગફળીનું સંશોધન પણ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ઓલિક એસિડનું પ્રમાણ 80% સુધી જોવા મળે છે. પરંતુ તેલની ટકાવારી માટે આજે પણ ગુજરાત ભારત અને વિશ્વના દેશોમાં જીજે 20 મગફળી સર્વ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે
મગફળીના બીયાના અન્ય ઉપયોગો
તેલીબીયા તરીકે સિંગદાણાના ઉપયોગ તેલ સિવાય પણ અન્ય રીતે કરવામાં આવે છે. જેમાં ખારી સીંગ, ચિક્કી, પીનટ બટર, ફરસાણ, ચોકલેટ સહિત 70 જાતની બનાવટો મગફળીના દાણામાંથી થતી હોય છે. જેને કારણે ગુજરાતની મગફળી વિદેશમાં પણ આટલી જ પ્રસિદ્ધ છે. GJ37 અને 35 જાતની મગફળીના દાણા મીઠા હોવાને કારણે તેમાંથી ચોકલેટ અને પીનટ બટર પણ બનાવવામાં આવે છે. GJ45 અને 48 મગફળીના દાણા પણ સારા માનવામાં આવે છે, જેમાં 50 કરતાં પણ વધારે તેલના ટકા જોવા મળે છે જેથી તેને તેલ માટે સારી માનવામાં આવે છે.
GJ20 મગફળી દરિયાકાંઠામાં સારું ઉત્પાદન
GJ20 નંબરની મગફળી દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં ખૂબ સારું ઉત્પાદન આપે છે. દરિયાઈ વિસ્તારમાં જમીનમાં સલ્ફર અને કેલ્શિયમનું પ્રમાણ હોવાને કારણે આ વિસ્તારમાં તૈયાર થતી GJ20 મગફળીમાં 50 થી 53% તેલનો હિસ્સો સામે આવ્યો છે, જે ઉના અને કોડીનાર વિસ્તારમાં નોંધાયો છે. તો જામનગર અને દ્વારકા અને તે વિસ્તારના દરિયાઈ પટ્ટીમાં GJ20 મગફળીના દાણામાં 50 થી 52 ટકા તેલનો હિસ્સો જોવા મળ્યો છે. જેથી દરિયાઈ વિસ્તારમાં આજે પણ GJ20 મગફળી વાવવાનું ખેડૂતો પસંદ કરે છે.
શીંગદાણામાંથી બનતી ખાદ્ય ચીજો
મગફળીના દાણામાંથી તેલ સિવાય અન્ય ચીજ વસ્તુઓ પણ બને છે. જેમાં લાડુ, બરફી, હલવો, મગફળીનો પાક, ચિક્કી, બિસ્કીટ, ચોકલેટ, કુલ્ફી, મગફળીની આઈસ્ક્રીમ, દહીં, દૂધ, માખણ, સેન્ડવીચ, કચોરી, દહીંવડા, ભજીયા, સમોસા, વડા, ખીચડી, ચકરી, ચેવડો અને મગફળીના દાણામાંથી રોટલી, રોટલા, પાપડ, પુરણપોળી, ચંદ્રકળા અને વિવિધ શાકભાજી સાથે પણ મગફળીના દાણાનો ઉપયોગ થાય છે. આ સિવાય સીંગદાણા માંથી ચટણી અને સૂપ પણ અલગ અલગ પ્રકારે બનાવવામાં આવે છે. પશુદાણ અને પોલટ્રી દાણ માટે પણ શીંગદાણાને સર્વ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. જેથી સીંગદાણામાંથી તેલને બાદ કરતા 70 કરતાં પણ વધારે ખાધ્ય ચીજો પર આધુનિક યુગમાં બનાવી શકાય છે.
