ભાવનગરમાં ચિત્રા મોક્ષ મંદીરનું 1.69 કરોડના ખર્ચે થશે નવીનીકરણ, આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ હશે અંતિમ વિસામો
ભાવનગર શહેરમાં આવેલા મોક્ષ મંદિરોને મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગ્રાન્ટ આપીને નવીનીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે
Published : February 12, 2026 at 7:08 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં આવેલા મોક્ષ મંદિરોને મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગ્રાન્ટ આપીને નવીનીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારનો એકમાત્ર ચિત્રા મોક્ષ મંદિર માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે. ટ્રસ્ટ સંચાલિત મોક્ષ મંદિરને ગ્રાન્ટ ફાળવતા આગામી દિવસોમાં તેનું નવીનીકરણ થશે.
મહાનગરપાલિકા આપશે 1.69 કરોડ
ભાવનગર શહેરના રાજકોટ રોડ ઉપર ચિત્રા GIDCમાં આવેલું ચિત્રા મોક્ષ મંદિર એટલે કે મનુષ્યનો અંતિમ વિસામો કહેવામાં આવે છે. મોક્ષ મંદિરના વિકાસ માટે મહાનગરપાલિકાએ ગ્રાન્ટ ફાળવી છે. મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ચિત્રા વિસ્તારમાં આવેલા મોક્ષ મંદિર માટે 1.69 કરોડ વિકાસ માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે. ટ્રસ્ટનું સંચાલન ખૂબ સારું છે ત્યાં વૃક્ષો પણ છે. અમારી ફરજ રૂપે અમે ગ્રાન્ટ ફાળવી છે. ગેસની ભઠ્ઠી માટે શહેરના પાંચ જેટલા સ્મશાનોમાં અમે ગ્રાન્ટ ફાળવી છે. આ સાથે આગામી દિવસોમાં એક વર્ષ અમે તેના નિભાવ માટે બે લાખ જેવી રકમ પણ દરેક સ્મશાનને આપવાના છીએ.
સ્મશાનમાં લાકડા અને રોજના મૃતદેહોની સંખ્યા
ભાવનગર ચિત્રા મોક્ષ મંદિર ટ્રસ્ટના પ્રમુખ યશપાલસિંહે જણાવ્યું હતું કે ચિત્રા મોક્ષ મંદિરને લઈને મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગ્રાન્ટ ફાળવી છે તેને લઈને અમે તેમનો આભાર માની રહ્યા છીએ. અમારે રોજના છથી સાત જેટલા મૃતદેહો આવે છે જેના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. મહાનગરપાલિકા નવીનીકરણ માટે ગેસ ભઠ્ઠી બિલ્ડીંગ અને ભઠ્ઠી આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ સાથે વુડન સ્ટોરેજ પણ મળવાનું છે. 2000 વૃક્ષો અમે ઉછેરવાના છીએ. નીલમબાગથી લઈને નારી ચોકડી સુધીના વિસ્તારો માટે ચિત્રા મોક્ષ મંદિર છે.
વર્ષે લાકડાનો ખર્ચ અને ગેસ ભઠ્ઠી બાદ ફાયદો
યશપાલ સિંહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આમ જોવા જઈએ તો દર વર્ષે અમારે 35 ટન જેટલો લાકડાનો ઉપયોગ થતો હોય છે ત્યારે જો ગેસ ભઠ્ઠી બિલ્ડીંગ આવશે તેનાથી સીધો 50 ટકા ફાયદો થવાનો છે. આ સાથે ચિત્રા મોક્ષ મંદિરની અંદર મુક્તેશ્વર મહાદેવના મંદિરનું પણ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. મહાનગરપાલિકાની સત્તાધીશોને ટીમ અને સ્થાનિક ધારાસભ્યોના સહયોગને પગલે આગામી દિવસોમાં ચિત્રા મોક્ષ મંદિરનું નવીનીકરણ થશે.
